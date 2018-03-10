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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Донбасс. Архивное фото
    Центры психологической поддержки воинов АТО нужно реформировать — Безпальчая
    12:55 07.03.2018
    218Донбасс: новое перемирие
    Психотерапевт Руслана Безпальчая заявила, что информация о том, что 80% воинов АТО имеют проблемы с психикой, не отвечает действительности.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Помощь селу от Гройсмана: деньги поделят агробароны
    17:15 09.02.2018
    653
    Украинские власти после Давоса приняли окончательное решение строить "аграрную супердержаву", поэтому на поддержку села в этом году выделят 6,3 млрд грн, и можно не сомневаться, что деньги крестьяне не получат.
    Международный валютный фонд
    Помощь МВФ наносит Украине только вред
    18:10 18.01.2018
    1092
    Кабмин одалживает у МВФ средства, которые пропадают на счетах правительства и НБУ, считает экономический эксперт Юрий Гаврилечко.
    Флаг Пакистана
    События в мире 5 января: Пакистан минус США, временный конец "Игры престолов"
    14:34 05.01.2018
    189
    Мировые СМИ в пятницу 5 января пишут об активной политике США в отношении Пакистана и Ирана, а также о временном затишье в производстве популярного сериала "Игры престолов".
    Флаг Украины. Архивное фото
    "План Маршалла для Украины" разрабатывается и… отменяется
    13:15 06.11.2017
    1386
    Когда литовская сторона только выдвинула инициативу о составлении "нового плана Маршалла", незаангажированные эксперты пришли к выводу, что в них желаемое выдается за действительное.
    Евро
    "Черные дыры" Восточного партнерства. Где в Украине оседают деньги Германии?
    17:12 29.08.2017
    647
    В Украине действует великое множество финансируемых правительством Германии немецких неправительственных организаций и фондов, которые тоже получают миллионные дотации.
    Евро
    В Кабмине назвали цифры поддержки Украины по "плану Маршалла"
    13:24 18.08.2017
    691Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    По словам первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, сейчас план активно обсуждается в ключевых международных институтах с целью формирования "группы друзей" Украины и необходимой поддержки для осуществления плана.
    Заместитель генсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука и посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем
    Швеция выделила Украине 5 млн евро на гендерное равенство
    16:23 10.06.2017
    357
    Финансирование направят на обеспечение комплексного национального механизма внедрения гендерного равенства в отраслевых реформах через поддержку работы офиса Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    США собираются отказаться от помощи Украине в обороне - СМИ
    21:20 21.05.2017
    2103
    Согласно информации, мера может затронуть программы помощи на общую сумму примерно в миллиард долларов. Объем поддержки может сократиться для Пакистана, Туниса, Ливана, Колумбии, Филиппин, Вьетнама и ряд других государств.
    Доллары США, купюры
    Украина ответила на подписание Трампом бюджета США с $560 млн для Киева
    14:57 06.05.2017
    768Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Согласно информации, Украина приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом ранее принятого обеими палатами конгресса США консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2017 год.
    Флаг США
    Режим экономии: США сокращают финансовую помощь Польше и Украине
    11:14 27.04.2017
    820Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Потери Польши составят всего около 3 млн. долларов: для такой страны это пустяк, считает доктор экономических наук Гжегож Малиновский. Но для Украины потеря квоты примерно в 400 млн. долларов - это большой удар, добавляет он.
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Запад готов предоставить техпомощь по ликвидации ЧП в Балаклее - МО
    18:45 25.03.2017
    422Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Согласно информации, речь может идти об обучении и инструктаже иностранными специалистами украинских военных по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также предоставлении технической помощи.
    Банкноты евро
    УЕФА выделил Крыму 1 млн евро на развитие футбола
    21:26 11.03.2017
    313
    Согласно информации, представители Союза европейских футбольных ассоциаций заявили о готовности сотрудничать с Крымским футбольным союзом по различным проектам.
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Британия выделит Украине финансовую помощь для противостояния РФ - СМИ
    19:48 13.02.2017
    376США - Россия: санкции преткновения
    По словам официального представителя МИД Британии, Борис Джонсон намерен выделить 700 миллионов фунтов для нового фонда, средства которого могли бы быть потрачены на проекты в Украине и в странах Балтии.
    Столкновения протестующих с милицией в центре Киева. Архивное фото
    Кабмин решил выплатить одноразовую помощь пострадавшим на Майдане
    01:59 02.02.2017
    519Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Министр социальной политики Андрей Рева, представляя проект постановления на заседании правительства отметил, что принципиальная позиция, которой придерживалось Минсоцполитики при разработке документа, − это увеличение сумм и сокращение срока выплаты.
    Владимир Воля. Архивное фото
    Украина рассчитывала на военную помощь от США больше $350 млн – Воля
    22:12 03.12.2016
    546
    В эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник Владимир Воля заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине важную военную технику.
    Торецк. На месте попадания снаряда в водовод
    Спасатели развернули пункты обогрева в Торецке, оставшемся без воды
    23:35 26.11.2016
    485Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По информации ГСЧС Украины, с целью предупреждения случаев переохлаждения населения спасателями было обеспечено развертывание и бесперебойное функционирование трех передвижных пунктов обогрева.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко о Кастро: Украина не забудет помощь детям после аварии на ЧАЭС
    16:28 26.11.2016
    398Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Программа оказания медпомощи пострадавшим от Чернобыльской аварии была начата в 1990 году при поддержке Фиделя Кастро. На Кубе прошли лечение более 24 тысяч пострадавших от Чернобыльской трагедии, большинство из которых - дети школьного возраста.
    Олег Устенко
    Дальнейшее сотрудничество с МВФ зависит от борьбы с коррупцией – Устенко
    10:24 19.11.2016
    523Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко в эфире "ГС" заявил, что по результатам работы миссии МВФ формируется мнение об Украине в мире, поэтому нам очень важно продолжить сотрудничество.
    Гривны
    Кабмин выделил 300 млн грн на покупку жилья семьям погибших бойцов АТО
    21:53 30.10.2016
    72Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Согласно информации, расходы предусмотрены законом "О Государственном бюджете Украины на 2016 год" по бюджетной программе 2511120. Субвенции будут выделены в местные бюджеты из госбюджета-2016.
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    08:15 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Помощь селу от Гройсмана: деньги поделят агробароны
    17:15 09.02.2018
    653
    Украинские власти после Давоса приняли окончательное решение строить "аграрную супердержаву", поэтому на поддержку села в этом году выделят 6,3 млрд грн, и можно не сомневаться, что деньги крестьяне не получат.
    Донбасс. Архивное фото
    Центры психологической поддержки воинов АТО нужно реформировать — Безпальчая
    12:55 07.03.2018
    218
    Психотерапевт Руслана Безпальчая заявила, что информация о том, что 80% воинов АТО имеют проблемы с психикой, не отвечает действительности.
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