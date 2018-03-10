Украинские власти после Давоса приняли окончательное решение строить "аграрную супердержаву", поэтому на поддержку села в этом году выделят 6,3 млрд грн, и можно не сомневаться, что деньги крестьяне не получат.
По словам первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, сейчас план активно обсуждается в ключевых международных институтах с целью формирования "группы друзей" Украины и необходимой поддержки для осуществления плана.
Финансирование направят на обеспечение комплексного национального механизма внедрения гендерного равенства в отраслевых реформах через поддержку работы офиса Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.
Согласно информации, мера может затронуть программы помощи на общую сумму примерно в миллиард долларов. Объем поддержки может сократиться для Пакистана, Туниса, Ливана, Колумбии, Филиппин, Вьетнама и ряд других государств.
Потери Польши составят всего около 3 млн. долларов: для такой страны это пустяк, считает доктор экономических наук Гжегож Малиновский. Но для Украины потеря квоты примерно в 400 млн. долларов - это большой удар, добавляет он.
По словам официального представителя МИД Британии, Борис Джонсон намерен выделить 700 миллионов фунтов для нового фонда, средства которого могли бы быть потрачены на проекты в Украине и в странах Балтии.
Министр социальной политики Андрей Рева, представляя проект постановления на заседании правительства отметил, что принципиальная позиция, которой придерживалось Минсоцполитики при разработке документа, − это увеличение сумм и сокращение срока выплаты.
Программа оказания медпомощи пострадавшим от Чернобыльской аварии была начата в 1990 году при поддержке Фиделя Кастро. На Кубе прошли лечение более 24 тысяч пострадавших от Чернобыльской трагедии, большинство из которых - дети школьного возраста.
Исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко в эфире "ГС" заявил, что по результатам работы миссии МВФ формируется мнение об Украине в мире, поэтому нам очень важно продолжить сотрудничество.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинские власти после Давоса приняли окончательное решение строить "аграрную супердержаву", поэтому на поддержку села в этом году выделят 6,3 млрд грн, и можно не сомневаться, что деньги крестьяне не получат.