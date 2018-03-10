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Программа оказания медпомощи пострадавшим от Чернобыльской аварии была начата в 1990 году при поддержке Фиделя Кастро. На Кубе прошли лечение более 24 тысяч пострадавших от Чернобыльской трагедии, большинство из которых - дети школьного возраста.