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Президент США Барак Обама не достаточно активно участвует в урегулировании конфликта на Донбассе, поэтому вряд ли будет получен результат от встречи лидера США с Петром Порошенко. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт Алексей Семений.