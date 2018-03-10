"Продуктовая" блокада Крыма продолжается, а блокада Приднестровья, начатая немногочисленными активистами, продлилась совсем недолго. Политолог Руслан Бортник рассказал о последствиях, к которым могут привести подобные акции.
Президент США Барак Обама не достаточно активно участвует в урегулировании конфликта на Донбассе, поэтому вряд ли будет получен результат от встречи лидера США с Петром Порошенко. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт Алексей Семений.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".