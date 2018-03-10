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    70-ая сессия Генеральной Ассамблеи ООН

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Штайнмайер ожидает, что помощь РФ по Сирии позитивно отразится на Украине
    22:11 27.09.2015
    1311Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Глава германского МИД Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что на Генассамблее ООН в Нью-Йорке будет "сирийская неделя" обсуждений, и он надеется, что будет достигнут прогресс в разрешении конфликта.
    Порошенко на Генассамблее ООН
    Порошенко выступил на конференции "Глобальная инициатива Клинтона" 
    21:25 27.09.2015
    646Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Петр Порошенко в начале второго дня своего рабочего визита в Соединенные Штаты Америки принял участие в сессии-открытии конференции "Глобальная инициатива Клинтона".
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН 
    20:49 27.09.2015
    24550Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Украина из-за военных действий на востоке страны ежедневно теряет 5 миллионов долларов. Об этом заявил в воскресенье президент Украины Петр Порошенко на саммите по Целям устойчивого развития ООН.
    Совещание Петра Порошенко с силовиками
    Порошенко в воскресенье в Нью-Йорке сделает доклад о ситуации в Украине
    18:24 27.09.2015
    1035Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Как сообщается, среди главных событий дня - участие президента Украины Петра Порошенко в Саммите по принятию Целей устойчивого развития в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
    Юбилейная 70-ая Генассамблея ООН
    На полях Генассамблеи ООН началась встреча Лаврова и Керри
    17:36 27.09.2015
    563Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Переговоры проходят на полях генассамблеи ООН, в отеле New York Palace. В рамках переговоров стороны обсудят ситуацию в Сирии и процесс урегулирования в Украине.
    Пан Ги Мун. Архивное фото
    Пан Ги Мун поблагодарил Латвию за поддержку Украины
    17:34 27.09.2015
    640Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Согласно информации, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что все государства несут ответственность за реализацию 17 Целей устойчивого развития на национальном уровне.
    Блокада Крыма
    Бортник: блокада Крыма - попытка испортить атмосферу для выступления Путина
    13:59 22.09.2015
    1566Энергоблокада: Крым без электричества
    "Продуктовая" блокада Крыма продолжается, а блокада Приднестровья, начатая немногочисленными активистами, продлилась совсем недолго. Политолог Руслан Бортник рассказал о последствиях, к которым могут привести подобные акции.
    Зал Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
    Сессия Генассамблеи ООН. Чего ждать по Донбассу?
    16:18 16.09.2015
    1526Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Президент США Барак Обама не достаточно активно участвует в урегулировании конфликта на Донбассе, поэтому вряд ли будет получен результат от встречи лидера США с Петром Порошенко. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт Алексей Семений.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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