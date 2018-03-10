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    доклады

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Заместитель регионального директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. Архивное фото
    Amnesty International подвергла резкой критике новые власти Украины
    07:36 22.02.2018
    1708Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Согласно докладу Amnesty International, "новые власти Украины демонстрируют короткую память и все активнее перенимают репрессивные методы своих соседей, забыв про лозунги и обещания Евромайдана".
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    Вторая часть доклада о допинге будет опубликована 9 декабря – WADA
    12:55 20.11.2016
    75Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Согласно информации, публикация второй части доклада состоится на следующий день после окончания заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).
    Вид на здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
    Доклады ООН по Украине стали объективнее - МИД РФ
    06:09 04.06.2016
    1260Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По заявлению МИД РФ, доклады миссии ООН становятся более объективными в части отображения систематических массовых нарушений прав человека со стороны украинских властей, особенно спецслужб.
    Самолет EgyptAir
    Предварительный доклад по крушению MS804 будет опубликован через месяц
    01:55 22.05.2016
    133Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Как заявил глава комиссии по расследованию трагедии Айман аль-Мукаддам, доклад будет содержать всю информацию, собранную по катастрофе на момент публикации.
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия.
    ЕК обнародует в пятницу доклады по визовым переговорам с Украиной и Грузией
    13:07 18.12.2015
    112Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Публикация докладов с оценкой Еврокомиссии выполнения Украиной и Грузией требований по переходу на безвизовый режим с Евросоюзом ожидалась 15 декабря, но была отложена по "техническим причинам".
    Обломки МН17 после презентации окончательного доклада Совбеза Нидерландов по крушению Boeing под Донецком
    В Гааге прошел митинг за честное расследование катастрофы Boeing в Украине
    18:50 17.10.2015
    917Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Перед зданием Совета по безопасности Нидерландов собрались около 15 человек, чтобы выразить свое недовольство и несогласие с заключениями, сделанными экспертами в итоговом докладе.
    Представители ОБСЕ
    ВСУ и ополченцы передали СММ ОБСЕ координаты складов оружия - доклад
    19:38 03.10.2015
    632Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Данные меры приняты в соответствии с заключенным на этой неделе соглашением об отводе вооружений. В докладе СММ также сообщается о ряде небольших нарушений соглашения об отводе вооружений.
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН 
    20:49 27.09.2015
    24550Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Украина из-за военных действий на востоке страны ежедневно теряет 5 миллионов долларов. Об этом заявил в воскресенье президент Украины Петр Порошенко на саммите по Целям устойчивого развития ООН.
    Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе.
    Доклад по трагедии в Одессе ожидается осенью - Совет Европы
    13:06 30.04.2015
    90Одесса: год после трагедии
    Согласно информации, после получения письменных замечаний Комитет намерен встретиться в начале июня с властями и другими заинтересованными сторонами в Киеве и Одессе.
    Ситуация в Дебальцево
    ООН представит в понедельник девятый доклад о ситуации в Украине
    02:02 02.03.2015
    227Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Согласно информации, доклад охватывает период с 1 декабря 2014 года по 15 февраля 2015 года. В нем будет дана оценка ситуации на востоке Украины до вступления в силу режима прекращения огня.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Заместитель регионального директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. Архивное фото
    Amnesty International подвергла резкой критике новые власти Украины
    07:36 22.02.2018
    1708
    Согласно докладу Amnesty International, "новые власти Украины демонстрируют короткую память и все активнее перенимают репрессивные методы своих соседей, забыв про лозунги и обещания Евромайдана".
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