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Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
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Amnesty International подвергла резкой критике новые власти Украины
07:36 22.02.2018
1708
Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
Согласно докладу Amnesty International, "новые власти Украины демонстрируют короткую память и все активнее перенимают репрессивные методы своих соседей, забыв про лозунги и обещания Евромайдана".
Вторая часть доклада о допинге будет опубликована 9 декабря – WADA
12:55 20.11.2016
75
Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
Согласно информации, публикация второй части доклада состоится на следующий день после окончания заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).
Доклады ООН по Украине стали объективнее - МИД РФ
06:09 04.06.2016
1260
Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
По заявлению МИД РФ, доклады миссии ООН становятся более объективными в части отображения систематических массовых нарушений прав человека со стороны украинских властей, особенно спецслужб.
Предварительный доклад по крушению MS804 будет опубликован через месяц
01:55 22.05.2016
133
Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
Как заявил глава комиссии по расследованию трагедии Айман аль-Мукаддам, доклад будет содержать всю информацию, собранную по катастрофе на момент публикации.
ЕК обнародует в пятницу доклады по визовым переговорам с Украиной и Грузией
13:07 18.12.2015
112
Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
Публикация докладов с оценкой Еврокомиссии выполнения Украиной и Грузией требований по переходу на безвизовый режим с Евросоюзом ожидалась 15 декабря, но была отложена по "техническим причинам".
В Гааге прошел митинг за честное расследование катастрофы Boeing в Украине
18:50 17.10.2015
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Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
Перед зданием Совета по безопасности Нидерландов собрались около 15 человек, чтобы выразить свое недовольство и несогласие с заключениями, сделанными экспертами в итоговом докладе.
ВСУ и ополченцы передали СММ ОБСЕ координаты складов оружия - доклад
19:38 03.10.2015
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Донбасс - Минск: отвод вооружений
Данные меры приняты в соответствии с заключенным на этой неделе соглашением об отводе вооружений. В докладе СММ также сообщается о ряде небольших нарушений соглашения об отводе вооружений.
Выступление Порошенко на Генассамблее ООН
20:49 27.09.2015
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Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
Украина из-за военных действий на востоке страны ежедневно теряет 5 миллионов долларов. Об этом заявил в воскресенье президент Украины Петр Порошенко на саммите по Целям устойчивого развития ООН.
Доклад по трагедии в Одессе ожидается осенью - Совет Европы
13:06 30.04.2015
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Одесса: год после трагедии
Согласно информации, после получения письменных замечаний Комитет намерен встретиться в начале июня с властями и другими заинтересованными сторонами в Киеве и Одессе.
ООН представит в понедельник девятый доклад о ситуации в Украине
02:02 02.03.2015
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Донбасс: годовщина Минских соглашений
Согласно информации, доклад охватывает период с 1 декабря 2014 года по 15 февраля 2015 года. В нем будет дана оценка ситуации на востоке Украины до вступления в силу режима прекращения огня.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
"Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча
05:55 09.03.2018
0
Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
0
Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Amnesty International подвергла резкой критике новые власти Украины
07:36 22.02.2018
1708
Согласно докладу Amnesty International, "новые власти Украины демонстрируют короткую память и все активнее перенимают репрессивные методы своих соседей, забыв про лозунги и обещания Евромайдана".
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