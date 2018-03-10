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    выступления

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 54
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    Аваков на съезде сообщил, как добродушный Турчинов стал кровавым пастором. Видео
    Аваков на съезде поведал, как добродушный Турчинов стал "кровавым пастором" 
    04:30 12.11.2017
    4681Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил на съезде партии "Народный Фронт" в Киеве, что 22% народного доверия, оказанные партии, не были потрачены впустую. Партийным лидерам пришлось принимать непопулярные решения в тяжелые для страны времена.
    Порошенко на Совете регионального развития
    Правильной дорогой идите… Промежуточный отчет Порошенко
    15:01 27.10.2017
    1037
    Президент не так давно публично пожаловался, что только 4% сел связано с широкополосным интернетом, но он тут же рассказал о медицинской реформе, которая сделает доступной телемедицину.
    Порошенко не удалось избежать неудобных вопросов в ПАСЕ - Волошин. Видео
    Эксперт о жестких вопросах Порошенко на ассамблее ПАСЕ 
    01:36 16.10.2017
    1300Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам политолога-международника Олега Волошина,президент Петр Порошенко явно не хотел, чтобы ему задавали вопросы на ассамблее ПАСЕ, но все-таки согласно регламенту 5 политических групп могли это сделать.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Ассамблейные итоги Петра Порошенко
    13:23 15.10.2017
    2112Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Повестку дня и риторику, предлагаемую Киевом для внутреннего пользования, за рубежом воспринимают все с меньшим пониманием. Дело уже дошло до явных противоречий.
    Волошин: кризис отношений с Венгрией может стать началом конца для Украины. Видео
    Кризис отношений с Венгрией может стать началом конца Украины - эксперт 
    02:31 15.10.2017
    1995Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам политолога-международника Олега Волошина, впервые целые государства, национальные делегации выступали против Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, даже во времена "дела Тимошенко" такого не было.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Лукаш: Европу уже тошнит от украинской власти, ее проблем и вранья
    16:11 12.10.2017
    2794Резолюция ПАСЕ по Украине
    Крикам о "пожаре" в Украине уже мало кто верит, потому что количество лжи переполнило чащу терпения, что и показало выступление Порошенко в ПАСЕ, считает юрист Елена Лукаш.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: Порошенко настроил против себя всю Европу
    14:25 12.10.2017
    2390Резолюция ПАСЕ по Украине
    В Европе видят, что украинские власти не собираются заканчивать войну в Донбассу, а собираются и дальше клянчить под нее деньги и евроинтеграцию, уверен политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Президент Петр Порошенко в ПАСЕ
    Тренды дня: после провала в ПАСЕ Порошенко отыграется на украинцах
    13:21 12.10.2017
    8058Резолюция ПАСЕ по Украине
    Политологи и аналитики в четверг обсуждают провальное выступление президент Петра Порошенко на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы и последовавшую резолюцию ПАСЕ.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Порошенко в ПАСЕ. Волошин: это финал медового месяца украинской власти и ЕС
    19:03 11.10.2017
    5024Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Европа уже не верит в украинскую пропаганду, и одной только "агрессией России" все проблемы нашей страны объяснить нельзя, отмечает политолог Олег Волошин.
    Алексей Якубин
    Якубин: Порошенко заинтересовал Трампа только коммерцией
    18:07 22.09.2017
    943Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    По словам политического эксперта, итоги визита президента Петра Порошенко на Генеральную ассамблею ООН вряд ли можно назвать положительными для Украины.
    Петр Порошенко на 72-ой Генеральной ассамблее ООН
    Что Порошенко хочет от ООН, и только?
    10:18 22.09.2017
    952Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Несмотря на всю жесткость выступления президента, он оставляет определенный простор для компромисса относительно сроков и характера деоккупации Донбасса и Крыма.
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН
    Разговоры в пользу бедных. Опрос экспертов о выступлении Порошенко в ООН
    19:52 21.09.2017
    2871Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Несмотря на то что провластные СМИ с особым пафосом преподносили визит Петра Порошенко на Генассамблею ООН, поездка президента в Соединенные Штаты явно не задалась.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Речь Порошенко в ООН: для больших дядь и третьего мира – Корнейчук
    19:40 21.09.2017
    985Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, на министерском заседании Совбеза ООН Петр Порошенко говорил тактичными дипломатическими фразами и не конкретизировал размещение миротворцев ООН на границе с РФ.
    Михаил Павлив, политический эксперт
    Порошенко в США. Павлив: отвратительно, недостойно, разочаровывающе
    18:12 21.09.2017
    6041Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, находясь на Генеральной ассамблее ООН, президент продолжил пребывать в образе "мелкого торгаша собственным суверенитетом".
    Михаил Погребинский
    Погребинский: речь Порошенко в США – курам на смех
    17:53 21.09.2017
    19349Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    По словам политического эксперта Михаила Погребинского, во время своей речи на Генеральной ассамблее ООН президент Украины выступил в роли человека, который смешит зрителей.
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН
    Соцсети о речи Порошенко: ООН не потянет таких аппетитов
    15:55 21.09.2017
    4635Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Долгожданное выступление президента Украины Петра Порошенко на Генассамблее ООН состоялось… Что прозвучало с высокой трибуны, а что было услышано непосредственно самими украинцами? Какой была реакция соотечественников на речь гаранта в соцсетях?
    Дональд Трамп выступает на ГА ООН
    Опасная игра. Трамп провоцирует появление у границ Китая 25 Чернобылей
    11:50 21.09.2017
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    Наблюдатели считают, что Пекин принял вызов США в Венесуэле. Он будет всячески поддерживать Каракас, а также приветствовать попытки соседей и друзей этой страны в Латинской Америке помочь Венесуэле выйти из кризиса.
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН
    Бег по кругу. Главное из выступления Порошенко в ООН
    10:40 21.09.2017
    2548Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    В среду президент Петр Порошенко выступил на Генассамблее ООН. Это был его третий спич за президентскую каденцию, но ничего нового Порошенко так и не сказал. Как всегда, главной угрозой назвал РФ, а по миротворцам на уступки не пошел.
    Президент Украины Петр Порошенко на 72-ой Генеральной ассамблее ООН
    Хроника 20 сентября: Порошенко в ООН, новые стычки в Одессе, Бубка и коррупционный скандал
    09:20 21.09.2017
    817Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Накануне в Одессе на митинге за отставку мэра произошли столкновения, суд выпустил из-под стражи экс-мэра Славянска Нелю Штепу, а легендарного украинского атлета Сергея Бубку заподозрили в коррупционной сделке.
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    Саакашвили: идите к своему шоколаднику, а я остаюсь со своим народом 
    00:14 18.09.2017
    2287"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Выступление экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили было прервано отдельными выкриками из толпы на митинге в Виннице. Саакашвили не выдержал и очень резко отреагировал.
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