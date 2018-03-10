Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил на съезде партии "Народный Фронт" в Киеве, что 22% народного доверия, оказанные партии, не были потрачены впустую. Партийным лидерам пришлось принимать непопулярные решения в тяжелые для страны времена.
По словам политолога-международника Олега Волошина,президент Петр Порошенко явно не хотел, чтобы ему задавали вопросы на ассамблее ПАСЕ, но все-таки согласно регламенту 5 политических групп могли это сделать.
По словам политолога-международника Олега Волошина, впервые целые государства, национальные делегации выступали против Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, даже во времена "дела Тимошенко" такого не было.
По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, на министерском заседании Совбеза ООН Петр Порошенко говорил тактичными дипломатическими фразами и не конкретизировал размещение миротворцев ООН на границе с РФ.
Долгожданное выступление президента Украины Петра Порошенко на Генассамблее ООН состоялось… Что прозвучало с высокой трибуны, а что было услышано непосредственно самими украинцами? Какой была реакция соотечественников на речь гаранта в соцсетях?
Наблюдатели считают, что Пекин принял вызов США в Венесуэле. Он будет всячески поддерживать Каракас, а также приветствовать попытки соседей и друзей этой страны в Латинской Америке помочь Венесуэле выйти из кризиса.
В среду президент Петр Порошенко выступил на Генассамблее ООН. Это был его третий спич за президентскую каденцию, но ничего нового Порошенко так и не сказал. Как всегда, главной угрозой назвал РФ, а по миротворцам на уступки не пошел.
Накануне в Одессе на митинге за отставку мэра произошли столкновения, суд выпустил из-под стражи экс-мэра Славянска Нелю Штепу, а легендарного украинского атлета Сергея Бубку заподозрили в коррупционной сделке.
Выступление экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили было прервано отдельными выкриками из толпы на митинге в Виннице. Саакашвили не выдержал и очень резко отреагировал.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".