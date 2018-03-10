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В среду президент Петр Порошенко выступил на Генассамблее ООН. Это был его третий спич за президентскую каденцию, но ничего нового Порошенко так и не сказал. Как всегда, главной угрозой назвал РФ, а по миротворцам на уступки не пошел.