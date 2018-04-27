Семья Повалий жалуется на гонения в Украине

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Муж и продюсер певицы Таисии Повалий Игорь Лихута, заявил, что в Украине против семьи артистки развернута кампании травли. Об этом Лихута сообщил в интервью российскому изданию "Дни".

"Определенных артистов выбрали как мишень и методично травят", — сказал продюсер.

По словам Лихуты, в Украине Повалий называют подругой Путина и Януковича.

"Самый нелепый слух, который о нас пустили, будто мы бросили все на Украине и переехали жить в Россию. Это, конечно, не так. Таисия Повалий по-прежнему живет в Киеве, где у нас есть и квартира, и дом", — отметил продюсер.

Он заявил, что Повалий лишена возможности работать в Киеве.

"Нам не позволяют выступать в родной стране, запрещают радиостанциям выпускать в эфир наши песни даже на украинском языке. И Тая, народная артистка Украины, то и дело сталкивается с негативом в своей адрес. В Киеве живут мама Таисии и наш сын. Разумеется, уезжать и они не собираются". — отметил он.

Лихута заявил, что сына Повалий Дениса, который участвовал в составе трио Nude Voices в восьмом сезоне шоу "Голос країни", "долбят и твердят: "Сын Повалий, сын Повалий!" Словно это преступление".

Ранее сообщалось, что законопроект о лишении звания "народный артист Украины" внесен в Верховную Раду, документом предлагается лишить звания Ани Лорак, Таисию Повалий, Иосифа Кобзона, Николая Баскова.