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    Дмитрий Хворостовский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским
    Хворостовский посмертно номинирован на Grammy
    17:14 28.11.2017
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    Как уточняется, Хворостовский и дирижер Константин Орбелян вошли в число номинантов Grammy на "Лучший классический вокальный сольный альбом" за диск "Свиридов: Отчалившая Русь".
    Прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским
    Прощание с Дмитрием Хворостовским 
    16:48 27.11.2017
    916
    В Москве состоялась церемония прощания с известным оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Попрощаться с великим тенором пришли сотни людей, среди которых были Лев Лещенко, Игорь Крутой, Иосиф Кобзон, Владимир Познер и другие.
    Прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским
    В Москве прощаются с Дмитрием Хворостовским
    09:27 27.11.2017
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    У входа в Московскую филармонию собралась большая очередь из людей с цветами, которые хотели бы проститься с Хворостовским. На здании филармонии висит большой баннер с его портретом и словами "Навсегда с нами".
    Оперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
    Прощание с Дмитрием Хворостовским пройдет в Москве в понедельник
    06:32 27.11.2017
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    По информации Министерства культуры РФ, гражданская панихида и прощание с Дмитрием Хворостовским будет в Москве, в концертном зале имени Чайковского, 27 ноября.
    Певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
    Хворостовского похоронят недалеко от могилы Шаляпина
    16:32 24.11.2017
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    По информации организаторов похорон известного баритона Дмитрия Хворостовского, в Москве состоится кремация тела и 28 ноября прах будет захоронен на Новодевичьем кладбище, могила Хворостовского расположена буквально в 100 метрах от могилы Шаляпина.
    Оперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
    ТОП событий в мире: арест Керимова, смерть Хворостовского, приговор Младичу
    14:20 23.11.2017
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    Мировые СМИ посвящают первые полосы своих изданий главным событиям, среди которых 23 ноября оказались: задержание во Франции российского сенатора Керимова, кончина Хворостовского, возвращение в Зимбабве вице-президента Мнангагвы.
    Концерт оперного певца Дмитрия Хворостовского
    Метрополитен-опера в Нью-Йорке посвятит концерты памяти Хворостовского
    19:59 22.11.2017
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    Как заявил генеральный менеджер Метрополитен-оперы Питер Гелб, Дмитрий Хворостовский был одарен изумительным голосом, обладал харизмой и энергетикой на сцене.
    Дмитрий Хворостовский
    Названы дата и место похорон Дмитрия Хворостовского
    17:18 22.11.2017
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    Мэрия Москвы сообщает, что прах оперного певца будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Прощание с Хворостовским запланировано на 27 ноября.
    Дмитрий Хворостовский. Лучшие выступления оперной звезды 
    11:59 22.11.2017
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    В среду умер Дмитрий Хворостовский. Будучи совсем молодым, он смог покорить сердца людей во всем мире и стать не просто звездой оперной сцены, но настоящим рокером и бунтарем, который сломал стереотипы об оперных исполнителях.
    Оперный певец Дмитрий Хворостовский
    Из жизни ушел Дмитрий Хворостовский
    11:33 22.11.2017
    2376
    В 2015 году на певца, его семью и поклонников обрушилось страшное известие - у Хворостовского обнаружили опухоль мозга. Долгое время причина постоянных болей и потери координации была врачам непонятна.
    Открытие исторической сцены театра Геликон-опера
    Дмитрий Хворостовский: на сцене и в жизни 
    11:20 22.11.2017
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    Знаменитый оперный певец скончался утром 22 ноября. Известие о его смерти подтвердила семья исполнителя.
    Дмитрий Хворостовский на пресс-конференции, посвященной премьере нового проекта И.Крутого Дежавю
    Хворостовского похоронят сразу в двух городах - Кобзон
    11:10 22.11.2017
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    По словам Кобзона, тело оперного певца будет кремировано и потом по частям захоронено в Москве и на родине Хворостовского - в Красноярске.
    Концерт оперного певца Дмитрия Хворостовского
    Семья подтвердила смерть Хворостовского
    10:17 22.11.2017
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    Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался после двух с половиной лет борьбы с раком мозга. Информацию подтвердила его семья. Он умер на 56-м году жизни.
    Оперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
    Биография оперного певца Дмитрия Хворостовского
    09:55 22.11.2017
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    Певец-баритон, народный артист России Дмитрий Александрович Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. В ночь на среду он умер, сообщает певец Дмитрий Маликов.
    Оперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
    Жена Хворостовского опровергла информацию о кончине мужа
    11:33 11.10.2017
    638
    Супруга Хворостовского Флоранс сообщила, что ее муж "в порядке и счастливо спит" рядом с ней. Российский сенатор Елена Мизулина пояснила твит о кончине певца тем, что откликнулась на публикации в других СМИ.
    Певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
    Директор Хворостовского опроверг информацию о его кончине
    02:36 11.10.2017
    430
    Официальный представитель оперного певца Дмитрия Хворостовского Марк Хилдрю назвал "полной неправдой" информацию о его кончине.
    Оперный певец Дмитрий Хворостовский
    Скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
    02:14 11.10.2017
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    Всемирно известный оперный певец около двух лет боролся с онкологическим заболеванием. О кончине Дмитрия Хворостовского сообщила российский сенатор Мизулина.
    Дмитрий Хворостовский
    Дмитрий Хворостовский выступит на закрытии конкурса "Новая Волна" в Сочи
    07:41 11.10.2015
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    В жюри конкурса под председательством Игоря Крутого вошли Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Валерия, Леонид Агутин, Лайма Вайкуле, Константин Меладзе, Ани Лорак, Анжелика Варум.
    Певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
    Хворостовский впервые вышел на сцену после курса лечения
    20:13 27.09.2015
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    Российский оперный певец выступил в концертном зале Метрополитен-опера в Нью-Йорке при полном аншлаге. Дмитрий Хворостовский исполнил основную партию в "Трубадуре" Джузеппе Верди.
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