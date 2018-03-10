Уходящий год запомнился не только громкими скандалами, резонансным криминалом или ростом тарифов. Мир и Украина прощались с целыми эпохами, известными политиками и непревзойденными деятелями искусства. О потерях 2017 года — в обзоре РИА Новости Украина.
В Москве состоялась церемония прощания с известным оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Попрощаться с великим тенором пришли сотни людей, среди которых были Лев Лещенко, Игорь Крутой, Иосиф Кобзон, Владимир Познер и другие.
У входа в Московскую филармонию собралась большая очередь из людей с цветами, которые хотели бы проститься с Хворостовским. На здании филармонии висит большой баннер с его портретом и словами "Навсегда с нами".
По информации организаторов похорон известного баритона Дмитрия Хворостовского, в Москве состоится кремация тела и 28 ноября прах будет захоронен на Новодевичьем кладбище, могила Хворостовского расположена буквально в 100 метрах от могилы Шаляпина.
Мировые СМИ посвящают первые полосы своих изданий главным событиям, среди которых 23 ноября оказались: задержание во Франции российского сенатора Керимова, кончина Хворостовского, возвращение в Зимбабве вице-президента Мнангагвы.
В среду умер Дмитрий Хворостовский. Будучи совсем молодым, он смог покорить сердца людей во всем мире и стать не просто звездой оперной сцены, но настоящим рокером и бунтарем, который сломал стереотипы об оперных исполнителях.
В 2015 году на певца, его семью и поклонников обрушилось страшное известие - у Хворостовского обнаружили опухоль мозга. Долгое время причина постоянных болей и потери координации была врачам непонятна.
Супруга Хворостовского Флоранс сообщила, что ее муж "в порядке и счастливо спит" рядом с ней. Российский сенатор Елена Мизулина пояснила твит о кончине певца тем, что откликнулась на публикации в других СМИ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".