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    В России посмертно наградили Хворостовского за "Классический альбом года"

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    Премию за сына из рук члена академии Latin Grammy Фернандо Кастелано получили родители Хворостовского. Он награжден премию BraVo в номинации "Классический альбом года".
    Оперный певец Дмитрий Хворостовский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Москве оперному певцу Дмитрию Хворостовскому посмертно вручена премия BraVo в номинации "Классический альбом года" за его пластинку "Верди. Риголетто", передает корреспондент РИА Новости.

    Премию за сына из рук члена академии Latin Grammy Фернандо Кастелано получили родители Хворостовского.

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    В целом премия в этом году была посвящена Хворостовскому, как "дань уважения и признательности великому певцу, которого знали и любили во всем мире".

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    Церемония вручения музыкальной премии BraVo

    На исторической сцене Государственного академического театра проходит второй этап Первой международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Всего на ней представлено 24 номинации: 12 — в области популярной музыки и 12 — в сфере классического искусства, а также специальные номинации оргкомитета премии.

    В субботу в Государственном Кремлёвском дворце премии вручили Роду Стюарту, Григорию Лепсу и Максиму Фадееву, Светлане Лободе и Сергею Лазареву.

    Напомним, что оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно был номинирован на главную музыкальную премию США Grammy Awards.

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