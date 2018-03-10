В финале конкурса примут участие 15 исполнителей из 12 стран, в частности из Украины. По словам Игоря Крутого, на церемонии закрытия выступит Дмитрий Хворостовский, 5 октября будет большой концерт Юрия Башмета.
Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Казанской городской Думе Надыр Хайруллин предложил перенести международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" из латвийской Юрмалы в Казань.
Мэр Юрмалы Гатис Трукснис надеется, что конкурс молодых исполнителей "Новая волна" не покинет Латвию в связи с отказом одного из его основателей - композитора Раймонда Паулса - принимать участие в его организации.
Мэр Риги Нил Ушаков надеется, что конкурс молодых исполнителей "Новая волна" не покинет Латвию в связи с отказом одного из его основателей - композитора Раймонда Паулса принимать участие в его организации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".