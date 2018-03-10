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    Новая волна

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Певец Сергей Лазарев
    Российский певец Лазарев намерен уйти со сцены
    05:14 10.09.2017
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    Артист планирует на время оставить сцену для того, чтобы реализовать себя в других сферах. Сергей Лазарев хочет сменить эстрадную сцену на театральную, уделять больше времени актерской профессии.
    Победитель Новой волны 2016 хорват Дино
    Международный конкурс "Новая волна" завершился в Сочи
    02:19 10.09.2016
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    Генеральный продюсер конкурса популярной музыки "Новая волна" Игорь Крутой сообщил, что такой атмосферы как в этом году не было ни в один год проведения.
    Конкурс молодых исполнителей Новая волна. Архивное фото
    Конкурс "Новая волна" пройдет в Сочи - с 3 по 9 сентября
    16:20 18.01.2016
    723
    "Новая волна" будет проходить с 3 по 9 сентября. Этому решению поспособствовало то, что в октябре было прохладно, сообщил мэр Сочи Анатолий Пахомов.
    Дмитрий Хворостовский
    Дмитрий Хворостовский выступит на закрытии конкурса "Новая Волна" в Сочи
    07:41 11.10.2015
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    В жюри конкурса под председательством Игоря Крутого вошли Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Валерия, Леонид Агутин, Лайма Вайкуле, Константин Меладзе, Ани Лорак, Анжелика Варум.
    Певица Ани Лорак. Архивное фото
    Ани Лорак вошла в состав жюри "Новой волны" в Сочи
    12:24 02.10.2015
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    В финале конкурса примут участие 15 исполнителей из 12 стран, в частности из Украины. По словам Игоря Крутого, на церемонии закрытия выступит Дмитрий Хворостовский, 5 октября будет большой концерт Юрия Башмета.
    Конкурсный день Новая волна. Архивное фото
    "Новая волна" отныне будет проводиться в Сочи
    16:17 12.01.2015
    205
    По словам губернатора Краснодарского края, основными городами-претендентами кроме Сочи были Калининград и Ялта.
    Певица Лара Фабиан и председатель жюри Новая волна-2013 Игорь Крутой
    В Крыму ищут площадку для "Новой волны"
    13:34 29.12.2014
    195Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Власти Крыма пытаются решить технические и организационные моменты, чтобы претендовать на право проведения конкурса молодых исполнителей "Новая волна".
    Первый конкурсный день Новая волна. Архивное фото
    Глава ассоциации гостиниц Латвии призвал не паниковать из-за переноса "Новой волны"
    17:16 05.12.2014
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    Руководство конкурса, в том числе Игорь Крутой, до конца этого года примет решение о новом месте проведения конкурса: в числе претендентов рассматриваются Крым, Сочи, Баку, Калининград и Казань.
    Накануне открытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая волна в Юрмале
    "Новую волну" в Латвии пытались политизировать последние 4 года - Паулс
    14:17 03.12.2014
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    Один из основателей конкурса "Новая волна", композитор Раймонд Паулс заявил, что конкурс молодых исполнителей пытаются политизировать.
    Константин Меладзе. Архивное фото
    Меладзе надеется, что "Новая волна" останется в Юрмале
    12:51 28.11.2014
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    По его словам, вероятность того, что "Новая волна" останется в Юрмале еще остается: для этого надо найти способ отменить санкции против артистов.
    Накануне открытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая волна в Юрмале
    Паулс одобряет решение перенести конкурс "Новая волна" из Юрмалы
    17:45 27.11.2014
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    Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Казанской городской Думе Надыр Хайруллин предложил перенести международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" из латвийской Юрмалы в Казань.
    Певец Иосиф Кобзон в Донецке
    Кобзон выступил против переноса "Новой волны" из Юрмалы
    17:29 27.11.2014
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    Народный артист СССР Иосиф Кобзон считает, что идея перенести "Новую волну" из Юрмалы глупа.
    Конкурс молодых исполнителей Новая волна открылся в Юрмале
    Конкурс молодых исполнителей "Новая волна" открывается в Юрмале
    13:10 23.07.2013
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    Двенадцатый по счету конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" открывается в латвийском городе Юрмала во вторник.
    Раймонд Паулс
    Раймонд Паулс покинет жюри конкурса "Новая волна"
    17:06 08.01.2013
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    "В жюри я тоже не буду участвовать. Хватит. Больше не хочу", - сказал латвийский композитор Раймонд Паулс РИА Новости.
    Мэр Юрмалы не располагает сведениями об отмене конкурса "Новая волна"
    18:16 05.01.2013
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    Мэр Юрмалы Гатис Трукснис надеется, что конкурс молодых исполнителей "Новая волна" не покинет Латвию в связи с отказом одного из его основателей - композитора Раймонда Паулса - принимать участие в его организации.
    Открытие Международного конкурса Новая волна 2012 в Юрмале
    Мэр Риги надеется, что конкурс "Новая волна" не уйдет из Латвии
    11:35 05.01.2013
    12
    Мэр Риги Нил Ушаков надеется, что конкурс молодых исполнителей "Новая волна" не покинет Латвию в связи с отказом одного из его основателей - композитора Раймонда Паулса принимать участие в его организации.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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