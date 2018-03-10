Накануне в Берлине состоялись переговоры министров иностранных дел "нормандской четверки". Также стало известно, что по каналам Интерпола объявлены в международный розыск бывший президент Украины Виктор Янукович, его сын Александр и экс-премьер Украины Николай Азаров.
Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Казанской городской Думе Надыр Хайруллин предложил перенести международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" из латвийской Юрмалы в Казань.
Юрмальские отели переполнены в дни проведения конкурса молодых исполнителей "Новая волна", несмотря на то, что стоимость номеров выросла в среднем на 35%. "Новая волна" проходит в Юрмале с 23 по 28 июля.
Мэр Юрмалы Гатис Трукснис надеется, что конкурс молодых исполнителей "Новая волна" не покинет Латвию в связи с отказом одного из его основателей - композитора Раймонда Паулса - принимать участие в его организации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".