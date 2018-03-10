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    Юрмала

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Рижане пришли попрощаться с Михаилом Задорновым
    Михаила Задорнова похоронили на родине рядом с могилой отца
    15:26 15.11.2017
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    В среду прошло отпевание сатирика в Риге, после чего гроб с его телом был перевезен в Юрмалу. При жизни Задорнов распорядился похоронить его рядом с могилой отца.
    Писатель и сатирик Михаил Задорнов
    Названа дата похорон сатирика Михаила Задорнова
    11:51 13.11.2017
    933
    Семья артиста сообщила, что Михаил Задорнов будет похоронен в Юрмале, где он родился. Ранее в Москве состоялось прощание с Михаилом Задорновым.
    Ефремов и Орлуша о Квартале 95. Видео
    Ефремов и Орлуша подключились к скандалу вокруг "Квартала 95" 
    10:39 13.09.2016
    70770"Квартал" пошутил - скандал на весь мир
    Поэт Орлуша декламирует на видео стихотворение, написанное в свойственной ему иронической манере. В конце видео к нему присоединяется Михаил Ефремов, передавший привет "Кварталу".
    Владимир Зеленский. Архивное фото
    Ляшко предложил запретить Зеленскому выступать в Украине
    22:22 11.09.2016
    10858"Квартал" пошутил - скандал на весь мир
    Зеленский на фестивале в Юрмале заявил: "Украина напоминает актрису из немецкого фильма для взрослых, то есть готова принять в любом количестве с любой стороны".
    Шахматы. Иванчук vs Карякин
    Украинский гроссмейстер Иванчук выиграл международный турнир в Юрмале
    04:11 12.03.2015
    221
    Участники турнира играли 11 туров в "быстрые" шахматы. Иванчук переиграл в 9-м туре россиянина Сергея Карякина. В 11-м туре Иванчук переиграл еще одного россиянина - Владимира Федосеева.
    Новая волна в Юрмале. Архивное фото
    Мэр Юрмалы: "Новую волну" в этом городе проводить не будут
    11:59 03.02.2015
    353
    По мнению мэр Труксниса, Юрмала сможет "доказать", что не зависит от одного-двух мероприятий.
    Главы МИД нормандской четверки на переговорах в Берлине
    Хроника 12 января: "нормандские" переговоры, международный розыск Януковича и Азарова
    09:41 13.01.2015
    460Мир на Донбассе. Нормандский формат
    Накануне в Берлине состоялись переговоры министров иностранных дел "нормандской четверки". Также стало известно, что по каналам Интерпола объявлены в международный розыск бывший президент Украины Виктор Янукович, его сын Александр и экс-премьер Украины Николай Азаров.
    Первый конкурсный день Новая волна. Архивное фото
    Глава ассоциации гостиниц Латвии призвал не паниковать из-за переноса "Новой волны"
    17:16 05.12.2014
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    Руководство конкурса, в том числе Игорь Крутой, до конца этого года примет решение о новом месте проведения конкурса: в числе претендентов рассматриваются Крым, Сочи, Баку, Калининград и Казань.
    Накануне открытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая волна в Юрмале
    "Новую волну" в Латвии пытались политизировать последние 4 года - Паулс
    14:17 03.12.2014
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    Один из основателей конкурса "Новая волна", композитор Раймонд Паулс заявил, что конкурс молодых исполнителей пытаются политизировать.
    Константин Меладзе. Архивное фото
    Меладзе надеется, что "Новая волна" останется в Юрмале
    12:51 28.11.2014
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    По его словам, вероятность того, что "Новая волна" останется в Юрмале еще остается: для этого надо найти способ отменить санкции против артистов.
    Накануне открытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая волна в Юрмале
    Паулс одобряет решение перенести конкурс "Новая волна" из Юрмалы
    17:45 27.11.2014
    450
    Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Казанской городской Думе Надыр Хайруллин предложил перенести международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" из латвийской Юрмалы в Казань.
    Певец Иосиф Кобзон в Донецке
    Кобзон выступил против переноса "Новой волны" из Юрмалы
    17:29 27.11.2014
    243
    Народный артист СССР Иосиф Кобзон считает, что идея перенести "Новую волну" из Юрмалы глупа.
    Певица Лара Фабиан и председатель жюри Новая волна Игорь Крутой
    Юрмала не откажется от проведения конкурса "Новая волна" из-за Украины
    16:31 24.03.2014
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    Открытие конкурса Новая волна 2013 в Юрмале
    Юрмальские отели переполнены из-за "Новой волны"
    14:45 24.07.2013
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    Юрмальские отели переполнены в дни проведения конкурса молодых исполнителей "Новая волна", несмотря на то, что стоимость номеров выросла в среднем на 35%. "Новая волна" проходит в Юрмале с 23 по 28 июля.
    Конкурс молодых исполнителей Новая волна открылся в Юрмале
    Конкурс молодых исполнителей "Новая волна" открывается в Юрмале
    13:10 23.07.2013
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    Двенадцатый по счету конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" открывается в латвийском городе Юрмала во вторник.
    Мэр Юрмалы не располагает сведениями об отмене конкурса "Новая волна"
    18:16 05.01.2013
    10
    Мэр Юрмалы Гатис Трукснис надеется, что конкурс молодых исполнителей "Новая волна" не покинет Латвию в связи с отказом одного из его основателей - композитора Раймонда Паулса - принимать участие в его организации.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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