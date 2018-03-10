По словам Константина Меладзе, свадьба состоялась два года назад в Италии. Они провели несколько дней только вдвоем, чтобы "не спугнуть свое счастье и оставить какой-то островок нормальной, человеческой жизни".
Меладзе и Брежнева не стали устраивать пышного празднования, но организовали скромную церемонию, на которой присутствовали лишь ближайшие. После росписи молодожены пригласили своих гостей на свадебный обед в гостиничном комплексе Paradiso al Mare.
Президиум Суда по интеллектуальным правам подтвердил незаконность бездействия Роспатента, не рассмотревшего в установленные сроки требование ООО "Группа "ВИА Гра" композитора Константина Меладзе прекратить правовую охрану товарного знака "ВИА Гра", сообщили РИА Новости в суде.
Апелляционный суд города Киева взыскал с продюсера Дмитрия Костюка 125,2 тысячи гривен за незаконное использование в Украине товарных знаков ООО "Группа "ВИА Гра", включающих словесный элемент "ВИА Гра".
ООО "Группа ВИА Гра", учрежденное композитором Константином Меладзе, подало в Суд по интеллектуальным правам иск о признании незаконным решения Роспатента, отказавшего в досрочном прекращении правовой охраны бренда "Виа Гра".
Мировой судебный участок номер 199 столичного района Кунцево назначил на 21 ноября рассмотрение по существу иска певца Валерия Меладзе о разводе с супругой Ириной, сообщила пресс-секретарь Кунцевского суда Москвы.
Арбитражный суд Москвы отложил на 7 ноября предварительные слушания по иску украинского продюсера Дмитрия Костюка, которому принадлежит бренд "Виа Гра", о взыскании 5 миллионов рублей с композитора Константина Меладзе.
Cуд отложил рассмотрение жалобы фирмы "Группа ВИА Гра", учрежденной Константином Меладзе, на решение нижестоящего суда, который отказал ей в иске к ООО "Ютар" и продюсеру Костюку с требованием лишить их прав на товарный знак "Виа Гра".
Милиция намерена закрыть уголовное дело о ДТП с участием известного украинского композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе - брата популярного российского певца Валерия Меладзе, прокуратура Киевской области проверяет законность такого решения.
"Он находится в статусе свидетеля. По новому УПК, пока нет доказательств, что он виновен, ему никакая мера пресечения не избирается", - сказал начальник центра общественных связей главного управления МВД Николай Жукович.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".