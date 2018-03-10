наверх
10.03.201806:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Константин Меладзе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Вера Брежнева и Константин Меладзе
    Брежнева впервые показала совместные фото с Меладзе
    17:51 02.01.2018
    1524
    Популярная певица Вера Брежнева выложила на своей странице в Facebook совместные фотографии со своим супругом Контантином Меладзе. Снимки были сделаны во время съемок новогоднего концерта.
    Продюсер и композитор Константин Меладзе и певица Вера Брежнева. Архивное фото
    Меладзе впервые прокомментировал тайную свадьбу с Брежневой
    16:56 25.10.2017
    1612
    По словам Константина Меладзе, свадьба состоялась два года назад в Италии. Они провели несколько дней только вдвоем, чтобы "не спугнуть свое счастье и оставить какой-то островок нормальной, человеческой жизни".
    Константин Меладзе
    Неизвестные в Киеве угнали автомобиль Константина Меладзе
    11:43 27.01.2016
    312
    Как отмечается, оставил автомобиль возле кинотеатра, а когда через 10 минут вернулся, обнаружил отсутствие транспортного средства.
    Константин Меладзе
    Константин Меладзе и Вера Брежнева поженились в Италии - СМИ
    23:46 24.10.2015
    4239
    Меладзе и Брежнева не стали устраивать пышного празднования, но организовали скромную церемонию, на которой присутствовали лишь ближайшие. После росписи молодожены пригласили своих гостей на свадебный обед в гостиничном комплексе Paradiso al Mare.
    Константин Меладзе. Архивное фото
    Меладзе надеется, что "Новая волна" останется в Юрмале
    12:51 28.11.2014
    148
    По его словам, вероятность того, что "Новая волна" останется в Юрмале еще остается: для этого надо найти способ отменить санкции против артистов.
    Группа ВИА Гра
    Суд РФ поддержал Константина Меладзе в споре за бренд "ВИА Гра"
    18:53 06.10.2014
    206
    Президиум Суда по интеллектуальным правам подтвердил незаконность бездействия Роспатента, не рассмотревшего в установленные сроки требование ООО "Группа "ВИА Гра" композитора Константина Меладзе прекратить правовую охрану товарного знака "ВИА Гра", сообщили РИА Новости в суде.
    Константин Меладзе
    Меладзе опроверг слухи о переносе премьеры балета "Великий Гэтсби" в Киев
    16:42 07.08.2014
    602
    Композитор и продюсер Константин Меладзе опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что премьера балета "Великий Гэтсби", музыку к которому он пишет, перенесена из Санкт-Петербурга в Киев.
    Константин Меладзе
    Константин Меладзе победил в споре за бренд "ВИА Гра"
    10:42 26.06.2014
    92
    Роспатент больше не охраняет товарный знак "ВИА Гра", зарегистрированный на Дмитрия Костюка, экс-партнера композитора Константина Меладзе по группе "ВИА Гра".
    Группа ВИА Гра
    Суд в Киеве взыскал 125 тыс грн за использование бренда "ВИА Гра"
    18:02 16.06.2014
    314
    Апелляционный суд города Киева взыскал с продюсера Дмитрия Костюка 125,2 тысячи гривен за незаконное использование в Украине товарных знаков ООО "Группа "ВИА Гра", включающих словесный элемент "ВИА Гра".
    Константин Меладзе
    Фирма Меладзе подала иск к Роспатенту по поводу бренда "Виа Гра"
    11:54 02.04.2014
    22
    ООО "Группа ВИА Гра", учрежденное композитором Константином Меладзе, подало в Суд по интеллектуальным правам иск о признании незаконным решения Роспатента, отказавшего в досрочном прекращении правовой охраны бренда "Виа Гра".
    Константин Меладзе
    Прокуратура подтвердила закрытие дела с участием Константина Меладзе
    17:15 16.12.2013
    48
    Прокуратура Киевской области поставила точку в уголовном производстве о ДТП с участием известного украинского композитора и продюсера Константина Меладзе, подтвердив законность решения следствия.
    Константин Меладзе
    Меладзе добился отмены регистрации бренда "Виа Гра"
    12:03 25.11.2013
    10
    Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник по жалобе ООО "Группа ВИА Гра", учрежденного композитором Константином Меладзе, прекратил правовую охрану товарного знака "Виа Гра".
    Валерий Меладзе
    Иск о разводе Валерия Меладзе суд рассмотрит по существу 21 ноября
    15:59 13.11.2013
    7
    Мировой судебный участок номер 199 столичного района Кунцево назначил на 21 ноября рассмотрение по существу иска певца Валерия Меладзе о разводе с супругой Ириной, сообщила пресс-секретарь Кунцевского суда Москвы.
    Константин Меладзе
    Суд 7 ноября рассмотрит иск на $157 тыс к Меладзе
    15:09 29.10.2013
    21
    Арбитражный суд Москвы отложил на 7 ноября предварительные слушания по иску украинского продюсера Дмитрия Костюка, которому принадлежит бренд "Виа Гра", о взыскании 5 миллионов рублей с композитора Константина Меладзе.
    Константин Меладзе
    Жалобу Меладзе на отказ в иске рассмотрят в ноябре
    11:54 28.10.2013
    14
    Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 25 ноября рассмотрение жалобы фирмы "Группа ВИА Гра", учрежденный композитором Константином Меладзе, на решение нижестоящего суда.
    Валерий Меладзе
    Валерий Меладзе выступит 1-го и 2-го ноября в Киеве
    17:36 22.10.2013
    29
    Валерий Меладзе выступит 1-го и 2-го ноября в киевском дворце "Украина" с симфоническим оркестром.
    Группа ВИА Гра
    Суд рассмотрит жалобу Меладзе на "Группу ВИА Гра" 28 октября
    18:17 18.09.2013
    8
    Cуд отложил рассмотрение жалобы фирмы "Группа ВИА Гра", учрежденной Константином Меладзе, на решение нижестоящего суда, который отказал ей в иске к ООО "Ютар" и продюсеру Костюку с требованием лишить их прав на товарный знак "Виа Гра".
    Группа ВИА Гра
    Суд рассмотрит жалобу Меладзе на "Группу ВИА Гра"
    17:36 15.08.2013
    12
    Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 18 сентября рассмотрение жалобы фирмы "Группа ВИА Гра", учрежденной композитором Константином Меладзе, на решение нижестоящего суда.
    Константин Меладзе
    Дело о ДТП с участием Константина Меладзе собираются закрыть
    13:00 30.07.2013
    10
    Милиция намерена закрыть уголовное дело о ДТП с участием известного украинского композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе - брата популярного российского певца Валерия Меладзе, прокуратура Киевской области проверяет законность такого решения.
    Константин Меладзе
    Константин Меладзе проходит как свидетель по делу о ДТП - МВД
    11:17 29.12.2012
    35
    "Он находится в статусе свидетеля. По новому УПК, пока нет доказательств, что он виновен, ему никакая мера пресечения не избирается", - сказал начальник центра общественных связей главного управления МВД Николай Жукович.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги