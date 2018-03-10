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    Задорнов Михаил

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Похороны Дениса Вороненкова
    Грустные итоги 2017: они ушли навсегда
    12:12 01.01.2018
    1371Украина 2018: новые испытания
    Уходящий год запомнился не только громкими скандалами, резонансным криминалом или ростом тарифов. Мир и Украина прощались с целыми эпохами, известными политиками и непревзойденными деятелями искусства. О потерях 2017 года — в обзоре РИА Новости Украина.
    Рижане пришли попрощаться с Михаилом Задорновым
    Михаила Задорнова похоронили на родине рядом с могилой отца
    15:26 15.11.2017
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    В среду прошло отпевание сатирика в Риге, после чего гроб с его телом был перевезен в Юрмалу. При жизни Задорнов распорядился похоронить его рядом с могилой отца.
    Рижане пришли попрощаться с Михаилом Задорновым
    Сотни рижан пришли проститься с Михаилом Задорновым 
    13:01 15.11.2017
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    Сотни человек пришли в храм Александра Невского, чтобы проститься с Задорновым. Люди несут цветы. Очередь растянулась на десятки метров. Рядом с храмом дежурит полиция.
    Прощание с Михаилом Задорновым
    Отпевание Михаила Задорнова проходит в Риге
    11:36 15.11.2017
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    В церкви Александра Невского проходит отпевание, после чего тело Задорнова отвезут в Юрмалу и похоронят на кладбище Яундубулты рядом с могилой отца.
    Писатель и сатирик Михаил Задорнов
    Названа дата похорон сатирика Михаила Задорнова
    11:51 13.11.2017
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    Семья артиста сообщила, что Михаил Задорнов будет похоронен в Юрмале, где он родился. Ранее в Москве состоялось прощание с Михаилом Задорновым.
    Прощание с Михаилом Задорновым
    Появились кадры прощания с Михаилом Задорновым 
    16:39 12.11.2017
    4585
    Прощание с Михаилом Задорновым, который скончался в пятницу на 70-м году жизни, проходит в одной из Подмосковных клиник в воскресенье; проститься с сатириком пустили поклонников.
    Писатель и сатирик Михаил Задорнов
    В Подмосковье в закрытом режиме проходит прощание с Задорновым
    12:38 12.11.2017
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    Возле клиники собрались более 50 человек, которые пришли проститься с известным сатириком. Перед началом церемонии представитель семьи сообщил присутствующим, что по желанию Задорнова прощание пройдет в закрытом режиме.
    Президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    Хроника 10 ноября: встреча Путина и Трампа, смерть Задорнова, обвинение Насирову
    10:14 11.11.2017
    1233Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    В пятницу президенты Соединенных Штатов и Российской Федерации Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Лидеры подтвердили решимость нанести поражение террористической группировке "Исламское государство" в Сирии.
    Писатель и сатирик Михаил Задорнов
    Остроумный и напористый. Памяти Михаила Задорнова
    19:40 10.11.2017
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    Сатирик, писатель и телеведущий Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни после продолжительной болезни. Коллеги и друзья артиста вспомнили про его живой ум, ироничное чувство юмора и совместные комсомольские стройки.
    Писатель и сатирик Михаил Задорнов
    Смерть Задорнова. Семья сатирика выступила с обращением
    17:53 10.11.2017
    4191
    Семья сатирика Михаила Задорнова напомнила о его ироничном отношении к публичности и о том, как он всегда охранял свою и их жизнь от чужого назойливого вмешательства.
    Писатель и сатирик Михаил Задорнов
    В Риге закрыли библиотеку, которую спонсировал Задорнов
    15:24 10.11.2017
    1386
    Библиотека прекратила свое существование, так как Михаил Задорнов, которому был поставлен онкологический диагноз, больше не мог содержать библиотеку из-за дорогостоящего лечения.
    Писатель и сатирик Михаил Задорнов
    Названо место похорон Задорнова
    14:13 10.11.2017
    2012
    Близкий друг скончавшегося сатирика Михаила Задорнова сообщил, что скорее всего писатель будет похоронен в Латвии рядом с отцом.
    Празднование 80-летнего юбилея поэта Евгения Евтушенко
    Лучшие шутки Михаила Задорнова
    12:20 10.11.2017
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    После смерти писателя-сатирика Михаила Задорнова опубликованы его лучшие шутки. Задорнов более года боролся с раком и умер 10 ноября.
    Писатель-сатирик Михаил Задорнов. Архивное фото
    Михаил Задорнов. Справка
    10:26 10.11.2017
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    Известный юморист и сатирик скончался 10 ноября на 70-м году жизни. В 2016 году у Задорнова был диагностирован рак мозга.
    Михаил Задорнов. Архивное фото
    Умер легендарный юморист Михаил Задорнов
    09:42 10.11.2017
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    Михаил Задорнов на протяжении долгого времени лечился от онкологического заболевания. Ранее он был вынужден отменить часть концертов из-за болезни.
    Писатель-сатирик Михаил Задорнов. Архивное фото
    Михаила Задорнова госпитализировали в Москве
    13:10 23.10.2016
    2290
    О госпитализации сатирика сообщили в справочной службе скорой помощи Москвы. Михаил Задорнов был госпитализирован 22 октября. Куда он был доставлен, не известно.
    Михаил Задорнов. Архивное фото
    Задорнов сыграет в комедии президента США
    00:16 30.07.2016
    218Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По сюжету фильма, в стране Макбукке внезапно обнаруживается нефть, после чего король страны понимает, что США начнет проявлять интерес к его государству. По словам сатирика, для него главное - смысл.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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