Уходящий год запомнился не только громкими скандалами, резонансным криминалом или ростом тарифов. Мир и Украина прощались с целыми эпохами, известными политиками и непревзойденными деятелями искусства. О потерях 2017 года — в обзоре РИА Новости Украина.
Возле клиники собрались более 50 человек, которые пришли проститься с известным сатириком. Перед началом церемонии представитель семьи сообщил присутствующим, что по желанию Задорнова прощание пройдет в закрытом режиме.
В пятницу президенты Соединенных Штатов и Российской Федерации Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Лидеры подтвердили решимость нанести поражение террористической группировке "Исламское государство" в Сирии.
Сатирик, писатель и телеведущий Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни после продолжительной болезни. Коллеги и друзья артиста вспомнили про его живой ум, ироничное чувство юмора и совместные комсомольские стройки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".