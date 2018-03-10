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    Олег Газманов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Певец Олег Газманов
    Известный российский певец попал в ДТП на трассе
    08:29 17.10.2017
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    Известный российский певец и композитор Олег Газманов рассказал, что попал в аварию из-за ям на трассе на мосту в Пермском крае.
    Певец Олег Газманов
    Российский артист, попавший в "черный список" в Украине, приехал в Луганск
    20:29 05.08.2017
    1365
    Накануне российский музыкант Олег Газманов выступил в Донецке, а по прибытию в Луганск сообщил, что во время концерта исполнит новую песню "Девушка с опасными глазами".
    Государственный флаг Литвы
    В Вильнюсе объяснили, почему не пустили Газманова в Литву
    11:27 18.08.2016
    9277
    Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс уточнил, что решение по российскому певцу Олегу Газманову связано "с агрессивной пропагандой, связанной с агрессивными действиями России в соседней стране".
    Певец Олег Газманов
    Российского певца Олега Газманова не пустили в Литву
    09:41 18.08.2016
    546
    Как сообщил сам певец, у него есть шенгенская виза, однако в Литве существует "секретный список нежелательных в Литве лиц из России". Вместе с тем таможенники и сотрудницы аэропорта отнеслись к нему доброжелательно.
    Олег Газманов. Архивное фото
    Обзор соцсетей: "враги Украины" – Газманов, Безруков и Депардье
    18:39 10.08.2015
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    Пользователи социальных сетей активно обсуждают "черный список" актеров, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Многие считают, что властям попросту больше нечем заняться.
    Певец Олег Газманов
    Газманов: быть в "черном списке" Украины почетно
    13:29 08.08.2015
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    Певец утверждает, что не создает "угрозы национальной безопасности" Украины. Он добавил, что посмотрел список, и он показался ему достойным. "Мне почетно быть в этом списке", - отметил он.
    Жерар Депардье
    В Минкультуры обнародовали "черный список" иностранных артистов
    10:26 08.08.2015
    961Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Согласно информации, перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры на основании обращений СНБО, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
    Певец Олег Газманов
    Газманов: снятие с эфира каналом "Интер" программ с артистами РФ - реклама
    16:34 03.01.2015
    1008Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Газманов утверждает, что в новогодних программах нет никакой политики. И запрет российских артистов - это гигантская реклама, потому что "смотреть все равно будут, через интернет".
    Новогоднюя программа с участием Йосифа Кобзона. Скриншот с видео
    Проблемы с "Интером", или Кому мешает Кобзон?
    09:09 02.01.2015
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    Первый день нового 2015 года украинский политикум и сознательный сегмент социальных сетей встретил осуждением телеканала "Интер", пишет Роман Степняк.
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Пока "Интер" оправдывается, Минкульт и СНБО предлагают его "выключить"
    23:23 01.01.2015
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    В украинском политикуме вслед за взрывом в соцсетях разгорелся настоящий скандал вокруг новогоднего эфира телеканал "Интер".
    Первый конкурсный день Новая волна. Архивное фото
    Глава ассоциации гостиниц Латвии призвал не паниковать из-за переноса "Новой волны"
    17:16 05.12.2014
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    Руководство конкурса, в том числе Игорь Крутой, до конца этого года примет решение о новом месте проведения конкурса: в числе претендентов рассматриваются Крым, Сочи, Баку, Калининград и Казань.
    Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия
    Президент Латвии ответит на письмо Валерии в течение 30 дней
    16:57 03.11.2014
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    Письмо певицы Валерии президенту Латвии на трех языках - латышском, русском и английском доставлено в приемную главы латвийского государства адвокатом Сергеем Жориным и принято к рассмотрению.
    Вручение премии имени В.С.Высоцкого Своя Колея
    МИД Латвии возмущен песней Олега Газманова "Сделан в СССР"
    10:30 15.12.2013
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    МИД Латвии возмущен песней Олега Газманова "Сделан в СССР", которую он исполнил в Кремле на 20-летие Конституции России.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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