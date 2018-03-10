Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс уточнил, что решение по российскому певцу Олегу Газманову связано "с агрессивной пропагандой, связанной с агрессивными действиями России в соседней стране".
Как сообщил сам певец, у него есть шенгенская виза, однако в Литве существует "секретный список нежелательных в Литве лиц из России". Вместе с тем таможенники и сотрудницы аэропорта отнеслись к нему доброжелательно.
Согласно информации, перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры на основании обращений СНБО, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".