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    Любомир Гузар

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Уходящий год запомнился не только громкими скандалами, резонансным криминалом или ростом тарифов. Мир и Украина прощались с целыми эпохами, известными политиками и непревзойденными деятелями искусства. О потерях 2017 года — в обзоре РИА Новости Украина.
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    Специальный корреспондент "ГС" Екатерина Ирха сообщила, что жители Мукачево надеются, что окончательным переименованием улиц Бандеры и Шухевича власти поставят жирную точку, поскольку такие процессы выглядят несерьезно.
    Любомир Гузар
    На Закарпатье улицу Бандеры переименовали в честь Любомира Гузара
    21:11 06.07.2017
    429
    Также вместо улицы Романа Шухевича в городе теперь будет улица покойного предстоятеля Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого.
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Заупокойная литургия по Любомиру Гузару в Киеве 
    12:01 05.06.2017
    159
    В Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве началась заупокойная литургия по бывшему главе Украинской греко-католической церкви Любомиру Гузару.
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    В Киеве началась заупокойная литургия по Любомиру Гузару
    11:23 05.06.2017
    345
    Сообщается, что во дворе возле собора собрались верующие, которые могут следить за похоронами благодаря трансляции на специально установленном экране. Блаженнейшего Любомира Гузара похоронят в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова.
    Любомир Гузар
    "Укрпочта" выпустит штемпель в честь Любомира Гузара
    20:09 04.06.2017
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    Согласно информации пресс-службы "Укрпочты", спецгашение проведут в понедельник, 5 июня, в Киеве, на Левобережном почтамте с целью почтить память Любомира Гузара.
    Порошенко простился с Любомиром Гузаром
    Порошенко простился с Любомиром Гузаром
    19:44 04.06.2017
    227
    Порошенко заявил, что Любомир Гузар является настоящим потомком Андрея Шептицкого и Святого Иосифа. По его мнению, именно Любомир Гузар объединял Украину, обеспечивал ее соборность словом, мыслью и молитвой.
    Любомир Гузар
    Единство - это тоже дар Божий. Любомир Гузар: биография, цитаты, жизнь
    16:59 04.06.2017
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    В последний день мая ушел из жизни бывший Предстоятель УГКЦ Блаженнейший Любомир Гузар. Он по праву являлся одним из авторитетов современности и входил в сотню самых влиятельных людей Украины. Какие изречения Гузара запомнится потомкам?
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    Прощание с Блаженнейшим Любомиром Гузаром в Киеве 
    13:37 04.06.2017
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    Тело Блаженнейшего Любомира Гузара в воскресенье доставили в Киев. Попрощаться с ним люди идут в Патриарший собор Воскресения Христова. Двери собора будут открыты круглосуточно.
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    12:17 04.06.2017
    116
    По данным пресс-службы Украинской Греко-Католической Церкви, "все желающие могут проститься с Блаженнейшим - двери собора будут открыты круглосуточно и у гроба будут проходить молитвенные бдения".
    Теракт на Лондонском мосту
    Хроника 3 июня: теракт на Лондонском мосту, прощание с Любомиром Гузаром, взрыв в Луцке
    10:39 04.06.2017
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    Два теракта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье: жертвами стали шесть человек, как минимум 48 пострадавших были доставлены в больницы. В этот же день в Италии во время матча "Ювентус"-"Реал" в давке пострадали более тысячи человек.
    Прощание с Любомиром Гузаром во Львове
    Тысячи верующих пришли проститься с Любомиром Гузаром 
    17:56 03.06.2017
    158
    После прощания тело Гузара привезут в Киев, 5 июня в 11:00 в Патриаршем соборе состоится Архиерейская Божественная литургия с чином похорон Блаженнейшего.
    На месте стрельбы в центре Киева
    Фотоитоги 2 июня: стрельба в центре Киева, бойня в Маниле, прощание с Гузаром 
    18:08 02.06.2017
    295
    Покушение на Адама Осмаева было совершено в центре Киева. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева.
    Во Львове попрощались с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    Во Львове простились с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    21:24 01.06.2017
    136
    В пятницу утром, в 10:00, начнется архиерейская Божественная литургия, которую возглавит митрополит Игорь Возняк. А уже в воскресенье тело экс-главы УГКЦ доставят в Киев.
    Любомир Гузар
    Жизнь Блаженнейшего Любомира Гузара в фотографиях 
    10:38 01.06.2017
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    Экс-глава Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар скончался 31 мая на 85-м году жизни. Яркие кадры из жизни экс-главы УГКЦ смотрите в подборке РИА Новости Украина.
    Любомир Гузар. Архивное фото
    Названа дата прощания с Любомиром Гузаром
    08:28 01.06.2017
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    По данным пресс-службы Украинской греко-католической церкви, прощание с архиепископом Любомиром Гузаром пройдет в понедельник в Патриаршем соборе в Киеве.
    Экс-глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир (Гузар)
    Во Львове объявлен траур в связи со смертью Блаженнейшего Любомира Гузара
    01:35 01.06.2017
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    В пресс-службе Львовского облсовета сообщили, что будет вывешен государственный флаг с траурными лентами и приспущены государственные флаги на всех административных зданиях.
    Экс-глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир (Гузар)
    Архиепископ Любомир Гузар. Справка
    20:09 31.05.2017
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    Любомир Гузар - верховный архиепископ Киево-Галицкий, был предстоятелем Украинской грекокатолической церкви с 25 января 2001 по 10 февраля 2011.
    Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир (Гузар)
    Скончался архиепископ Любомир Гузар - СМИ
    19:34 31.05.2017
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    Сообщается, что глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар скончался на 85-м году жизни.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    08:15 09.03.2018
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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