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Два теракта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье: жертвами стали шесть человек, как минимум 48 пострадавших были доставлены в больницы. В этот же день в Италии во время матча "Ювентус"-"Реал" в давке пострадали более тысячи человек.