Уходящий год запомнился не только громкими скандалами, резонансным криминалом или ростом тарифов. Мир и Украина прощались с целыми эпохами, известными политиками и непревзойденными деятелями искусства. О потерях 2017 года — в обзоре РИА Новости Украина.
Специальный корреспондент "ГС" Екатерина Ирха сообщила, что жители Мукачево надеются, что окончательным переименованием улиц Бандеры и Шухевича власти поставят жирную точку, поскольку такие процессы выглядят несерьезно.
Сообщается, что во дворе возле собора собрались верующие, которые могут следить за похоронами благодаря трансляции на специально установленном экране. Блаженнейшего Любомира Гузара похоронят в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова.
Порошенко заявил, что Любомир Гузар является настоящим потомком Андрея Шептицкого и Святого Иосифа. По его мнению, именно Любомир Гузар объединял Украину, обеспечивал ее соборность словом, мыслью и молитвой.
В последний день мая ушел из жизни бывший Предстоятель УГКЦ Блаженнейший Любомир Гузар. Он по праву являлся одним из авторитетов современности и входил в сотню самых влиятельных людей Украины. Какие изречения Гузара запомнится потомкам?
Два теракта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье: жертвами стали шесть человек, как минимум 48 пострадавших были доставлены в больницы. В этот же день в Италии во время матча "Ювентус"-"Реал" в давке пострадали более тысячи человек.
Покушение на Адама Осмаева было совершено в центре Киева. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".