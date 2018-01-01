Грустные итоги 2017: они ушли навсегда

РИА Новости Украина

Леонид Броневой

Знаменитый актер, уроженец Киева умер 9 декабря на 89-м году жизни.

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В кино Броневой дебютировал в 1964 году ролью жандармского полковника в фильме "Товарищ Арсений". Особую популярность и любовь зрителей актер завоевал после исполнения роли Мюллера в легендарном 12-серийном телефильме "Семнадцать мгновений весны" (1973). Эта роль стала "визитной карточкой" Броневого.

Дмитрий Хворостовский

Невероятно талантливый, харизматичный и известный всему миру оперный певец скончался на 56-м году жизни 22 ноября в Лондоне в кругу семьи. Артист два года боролся с опухолью головного мозга, но все же медикам не удалось его спасти.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Концерт оперного певца Дмитрия Хворостовского

Чарльз Мэнсон

"Самый страшный кошмар" Америки, серийный убийца умер в возрасте 83 лет 19 ноября. Считается, что группировка "Семья", включая самого Мэнсона, причастна к 35 убийствам. Самая известная жертва – киноактриса Шэрон Тэйт, жена кинорежиссера Романа Полански, которая была убита в 1969 году в ее доме вместе с четырьмя гостями. Также была установлена причастность Мэнсона еще к двум убийствам.

Михаил Задорнов

Известный сатирик и легендарный юморист умер на 70-ом году жизни 10 ноября после продолжительного лечения от онкологического заболевания.

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Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация". Наиболее известная тема его монологов — критика западного, в первую очередь американского, образа жизни и культуры.

Амина Окуева

Супруга добровольца и выходца из Чечни Адама Осмаева, пресс-секретарь батальона им. Джохара Дудаева, лейтенант полиции была убита 30 октября под Киевом в результате обстрела автомобиля, в котором она находилась со своим мужем. Супруг Окуевой получил ранения. Ее родственники решили похоронить ее без публичного прощания.

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Хью Хефнер

Культовая фигура Америки и основатель журнала Playboy умер на 92-м году жизни 27 сентября в Лос-Анджелесе. Хефнер в 1998 году был введен в зал славы американского общества редакторов журнала. В 2002 году получил приз Генри Джонсона Фишера, высшую награду издателей Америки.

Зураб Соткилава

Народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра скончался 18 сентября в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

Соткилава был не только выдающимся оперным певцом: в юности он показывал блестящие результаты в футболе. Сперва он выступал в составе сухумского, а потом и тбилисского "Динамо". Он был вынужден остановить тренировки из-за серьезной травмы, но любовь к этому виду спорта сохранял на протяжении всей своей жизни.

Честер Беннингтон

41-летний фронтмен Linkin Park был обнаружен мертвым 20 июля в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.

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Ирина Бережная

Экс-нардеп Партии регионов разбилась в ДТП 5 августа. Авария произошла около 1:30 ночи между городами Масленица и Поседарье в Хорватии. За рулем черного Mercedes находился 38-летний гражданин Болгарии. В результате столкновения легковушка вылетела с дороги-серпантина на Адриатике и врезалась в фонарный столб. Водитель и Ирина, находившаяся на пассажирском сидении, погибли. Выжила лишь ее восьмилетняя дочь, которая сидела на заднем сидении пристегнутая.

УНИАН Ирина Бережная

Вера Глаголева

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России умерла на 62-ом году жизни 16 августа в клинике Шварцвальд-Бар при университете Фрайбурга в пригороде Баден-Бадена (Германия) от рака желудка.

Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана". Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. Похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

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Олег Яковлев

Экс-участник популярной группы "Иванушки International" скончался в возрасте 47 лет в одной из московских больниц 29 июня. Причиной смерти стала остановка сердца.

Гельмут Коль

"Канцлер единства" скончался 16 июня в возрасте 87 лет у себя дома в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн. Коль 16 лет был федеральным канцлером Германии. Экс-канцлер был очень популярным лидером, защищавшим интересы Германии, особенно в вопросе объединения страны.

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Алексей Баталов

Народный артист СССР скончался во сне 15 июня в возрасте 88 лет. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

Любомир (Гузар)

Кардинал римско-католической церкви, верховный архиепископ Киево-Галицкий, предстоятель Украинской грекокатолической церкви (2001—2011) умер на 85-м году жизни 31 мая в клинической больнице "Феофания в Киеве. Проститься с иерархом в столице пришли тысячи киевлян, не только греко-католики, но и православные и верующие других вероисповеданий.

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Збигнев Бжезинский

Американский политолог польского происхождения, социолог и государственный деятель, советник президента США по национальной безопасности (1977—1981) умер на 90-м году жизни в больнице Inova Fairfax Hospital в Фолс-Черче 26 мая. Бжезинский был известен своим резким отношением к Советскому Союзу. Он также является автором нескольких известных трудов, переведенных в том числе на русский язык. Одним из наиболее известных является "Великая шахматная доска", в которой он излагал мнение о том, что США не должны позволить ни одной стране стать доминирующей силой в Евразии, прежде всего речь шла о сдерживании СССР в Центральной Азии.

Борис Олийнык

Советский и украинский поэт, общественный и государственный деятель скончался 30 апреля на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Олийнык — автор более 40 книг поэзии и публицистики, издаваемых в Украине, его переводилась на русский, итальянский, чешский, словацкий, польский, сербохорватский, румынский и другие языки.

Лев Миримский

Депутат нескольких созывов Верховной Рады от Крыма, экс-глава пророссийской партии "Союз", бизнесмен Лев Миримский скончался в возрасте 57 лет 27 апреля. После присоединения Крыма к РФ Миримский, придерживавшийся пророссийских взглядов и создавший в 1997 году с единомышленниками партию "Союз", ушел из политики и посвятил себя семье. У Миримского осталось трое детей.

Евгений Евтушенко

Советский и российский поэт скончался 1 апреля на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где он проживал с семьей с 1991 года. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе "Братская ГЭС", "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер.

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Денис Вороненков

Экс-депутат Госдумы РФ был убит в центре Киева 23 марта. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В начале октября Генпрокуратура заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства Вороненкова. По версии следствия, заказчиком убийства является Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого, Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

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Виктор Чанов

Легендарный вратарь киевского "Динамо" и сборной СССР умер 8 февраля. На момент смерти Чанову было всего 57 лет. За свою карьеру он трижды становился чемпионом СССР, пять раз выигрывал Кубок СССР и побеждал в Кубке обладателей кубков. Бывший одноклубник Чанова Олег Кузнецов заявил, что причиной смерти стала бытовая травма. Полиция начала расследование смерти Чанова по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Максим Паперник

Известный украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер скончался от онкологического заболевания в возрасте 48 лет 19 февраля. C 2003 года по 2017 год снимал как телевизионные, так и игровые фильмы. Снял несколько мюзиклов. В 2009 году Паперник снял скандальный телесериал "Неприкосновенные", который не был показан на телевидении по цензурным соображениям. В том же году поставил музыкально-развлекательное шоу "Народная звезда".