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    Прокуратура: расследование убийства Вороненкова на завершающей стадии

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    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (162)

    (обновлено: )13602
    Голосеевский районный суд продлил срок ареста двум главным подозреваемым в убийстве бывшего депутата российской Госдумы.
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Суд продлил арест двум подозреваемым в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, расследование этого дела находится на завершающей стадии, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Киева.

    Видео момента убийства Вороненкова
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    Видео момента убийства Вороненкова (18+)

    "По ходатайству прокуратуры города Киева Голосеевский районный суд столицы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей двум мужчинам, которых подозревают в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова 23 марта 2017 года в Киеве. По решению суда срок пребывания под стражей подозреваемых продлен до 13 февраля 2018 года включительно", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

    В ведомстве добавили, что расследование находится на завершающей стадии. "Досудебное расследование в указанном уголовном деле продолжается и находится на завершающей стадии", — отметили в прокуратуре.

    Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице.

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    В начале октября Генпрокуратура заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства Вороненкова. По версии следствия, заказчиком убийства является Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого, Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

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