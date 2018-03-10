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    Хью Хефнер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Похороны Дениса Вороненкова
    Грустные итоги 2017: они ушли навсегда
    12:12 01.01.2018
    1371Украина 2018: новые испытания
    Уходящий год запомнился не только громкими скандалами, резонансным криминалом или ростом тарифов. Мир и Украина прощались с целыми эпохами, известными политиками и непревзойденными деятелями искусства. О потерях 2017 года — в обзоре РИА Новости Украина.
    Хью Хефнер
    Обнародовано необычное условие завещания Хью Хефнера
    18:16 22.12.2017
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    Согласно завещанию, наследникам покойного медиамагната — детям Кристи, Дэвиду, Марстону и Куперу и жене Кристал — будет отказано в причитающейся им сумме, если они будут замечены в злоупотреблении алкоголем или наркотиками.
    Хью Хефнер
    Выяснилось, почему умер основатель Playboy
    21:07 03.10.2017
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    По данным СМИ, за шесть дней до смерти Хефнер страдал от кишечной палочки и заражения крови, однако умер от остановки сердца.
    Джаред Лето
    Джаред Лето сыграет Хью Хефнера
    19:03 03.10.2017
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    Режиссер Бретт Рэтнер, который будет снимать картину о Хефнере, заявил, что Джарет Лето справится с ролью основателя самого известного журнала для мужчин.
    Хью Хефнер
    Днепровские последователи Хью Хефнера
    16:34 03.10.2017
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    Если с начала 70-х Днепр мог "похвастаться" лишь небольшим количеством проституток, которые работали в основном при гостиницах, то к 90-м увидели свет уже и "фильмы для взрослых", и первые подпольные секс-шопы.
    Последняя жена Хефнера. Размер таки имеет значение 
    15:10 02.10.2017
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    31-летняя американская модель и певица Кристал Хефнер, в девичестве — Харрис, знаменита тем, что стала последней женой легендарного Хью Хефнера.
    Хью Хефнер
    СМИ сообщили настоящую причину смерти основателя Playboy
    19:00 29.09.2017
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    За две недели до смерти основатель Playboy заразился инфекцией, характер которой не уточняется. По словам источника, родственники Хефнера опасались, что ослабленный организм миллионера не сможет справиться с инфекцией.
    Хью Хефнер
    Стало известно, рядом с кем похоронят основателя Playboy Хью Хефнера
    06:35 29.09.2017
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    По данным СМИ, Хью Хефнер купил место рядом с любимой актрисой Мэрилин Монро еще в 1992 году за 75 тысяч долларов, чтобы "навсегда остаться рядом".
    Памела Андерсон всплакнула по Хью Хефнеру
    Памела Андерсон всплакнула по Хью Хефнеру 
    17:40 28.09.2017
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    Секс-символ 90-х Памела Андерсон не смогла сдержать слез, узнав о кончине основателя журнала Playboy Хью Хефнера. По ее словам, смерть Хефнера стала ее личной трагедией.
    Хью Хефнер
    Битва за миллионы: наследники состояния основателя Playboy Хью Хефнера
    15:52 28.09.2017
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    После кончины основателя журнала Playboy Хью Хефнера звезды и соратники миллионера выражают соболезнования, а СМИ интересует вопрос разделения наследства миллионера.
    Культовые обложки легендарного Playboy
    Легендарные обложки журнала Playboy 
    13:51 28.09.2017
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    Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни. В Интернете вспоминают самые популярные обложки журнала.
    Хью Хефнер
    Мировые СМИ: смерть главного плейбоя планеты, скандал с Иракским Курдистаном
    12:15 28.09.2017
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    Ведущие мировые издания обсуждают совместную космическую станцию России и США на орбите Луны, напряжение вокруг Иракского Курдистана и смерть легендарного Хью Хефнера.
    Хью Хефнер
    Жизнь как чудо. Хью Хефнер и его девочки 
    11:08 28.09.2017
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    Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни, сообщается в официальном Twitter журнала. ​Представитель Playboy Enterprises в заявлении журналу People подтвердил кончину Хефнера.
    Хью Хефнер
    Биография основателя журнала Playboy Хефнера. Справка
    10:00 28.09.2017
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    Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался в результате естественных причин в своем доме на 92-ом году жизни.
    Хью Хефнер
    Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер
    06:27 28.09.2017
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    Журнал Playboy - один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел в декабре 1953 года. Основателю Playboy Хью Хефнеру был 91 год.
    Хью Хефнер
    У основателя Playboy Хью Хефнера ухудшилось здоровье - СМИ
    15:59 30.09.2016
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    Как пишет Page Six, Хефнер выглядит так, будто похудел до примерно 40 килограммов. Его люди пытаются сохранить это в тайне, однако настаивают, что он "в порядке".
    86-летний основатель Playboy женился на фотомодели в канун Нового года
    12:09 01.01.2013
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    Основатель известного американского мужского журнала Playboy 86-летний Хью Хефнер и его 26-летняя невеста - фотомодель Кристалл Харрис, которая ранее сбегала от него перед самой свадьбой, связали себя узами брака.
    Основатель Playboy женится на 26-летней фотомодели в канун Нового года
    07:55 05.12.2012
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    Кристалл Харрис в июне 2011 года за четыре дня до свадьбы отказалась выходить замуж за Хефнера, который старше ее на 60 лет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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