Уходящий год запомнился не только громкими скандалами, резонансным криминалом или ростом тарифов. Мир и Украина прощались с целыми эпохами, известными политиками и непревзойденными деятелями искусства. О потерях 2017 года — в обзоре РИА Новости Украина.
Согласно завещанию, наследникам покойного медиамагната — детям Кристи, Дэвиду, Марстону и Куперу и жене Кристал — будет отказано в причитающейся им сумме, если они будут замечены в злоупотреблении алкоголем или наркотиками.
Если с начала 70-х Днепр мог "похвастаться" лишь небольшим количеством проституток, которые работали в основном при гостиницах, то к 90-м увидели свет уже и "фильмы для взрослых", и первые подпольные секс-шопы.
За две недели до смерти основатель Playboy заразился инфекцией, характер которой не уточняется. По словам источника, родственники Хефнера опасались, что ослабленный организм миллионера не сможет справиться с инфекцией.
Основатель известного американского мужского журнала Playboy 86-летний Хью Хефнер и его 26-летняя невеста - фотомодель Кристалл Харрис, которая ранее сбегала от него перед самой свадьбой, связали себя узами брака.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".