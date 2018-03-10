Уходящий год запомнился не только громкими скандалами, резонансным криминалом или ростом тарифов. Мир и Украина прощались с целыми эпохами, известными политиками и непревзойденными деятелями искусства. О потерях 2017 года — в обзоре РИА Новости Украина.
Новость о смерти легенды киевского "Динамо" Виктора Чанова стала неожиданной для всех. На момент смерти Чанову было всего 57 лет. Версии причин смерти называют разные: от жестокого избиения и падения с высоты до несчастного случая.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".