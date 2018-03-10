наверх
10.03.201804:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Виктор Чанов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Похороны Дениса Вороненкова
    Грустные итоги 2017: они ушли навсегда
    12:12 01.01.2018
    1371Украина 2018: новые испытания
    Уходящий год запомнился не только громкими скандалами, резонансным криминалом или ростом тарифов. Мир и Украина прощались с целыми эпохами, известными политиками и непревзойденными деятелями искусства. О потерях 2017 года — в обзоре РИА Новости Украина.
    В Киеве простились с легендарным вратарем Динамо Чановым
    Прощание с легендарным вратарем "Динамо" Чановым 
    21:21 11.02.2017
    392
    На НСК "Олимпийский" состоялась гражданская панихида по легендарному вратарю "Динамо" и сборной СССР Виктору Чанову. Попрощаться со знаменитым футболистом пришли многие известные лица.
    В Киеве простились с легендарным вратарем Динамо Чановым
    В Киеве в последний путь провели легендарного вратаря "Динамо" Чанова 
    19:23 11.02.2017
    346
    В субботу, 11 февраля, на НСК "Олимпийский" состоялась гражданская панихида по легендарному вратарю "Динамо" и сборной СССР Виктору Чанову, который умер 8 февраля.
    Федерация футбола Украины
    ФФУ окажет помощь родным Виктора Чанова
    01:16 10.02.2017
    179
    По информации пресс-службы ФФУ, Федерация футбола Украины и клуб киевского "Динамо" предпримут организационные мероприятия и окажут помощь, как моральную, так и материальную родственникам.
    Виктор Чанов
    Смерть экс-вратаря "Динамо" Виктора Чанова: убийство или несчастный случай?
    16:43 09.02.2017
    2362
    Новость о смерти легенды киевского "Динамо" Виктора Чанова стала неожиданной для всех. На момент смерти Чанову было всего 57 лет. Версии причин смерти называют разные: от жестокого избиения и падения с высоты до несчастного случая.
    Голкипер сборной команды СССР по футболу Виктор Чанов
    Виктор Чанов. Справка
    11:55 09.02.2017
    355
    Виктор Чанов 8 февраля 2017 года скончался на 58-м году жизни. С 1978 по 1981 год играл за донецкий "Шахтер". В 1982 году перешел в киевское "Динамо", которому посвятил лучшие годы карьеры.
    Легендарный голкипер Виктор Чанов. Лучшие сейвы. Видео
    Легендарный голкипер Виктор Чанов. Лучшие сейвы 
    10:33 09.02.2017
    546
    Виктор Чанов — советский и украинский футболист, играл на позиции вратаря. Мастер спорта международного класса. Заслуженный мастер спорта СССР. Смотрите на архивных кадрах лучшие сейвы Виктора Чанова.
    Футболист В.Чанов
    Виктор Чанов в воротах "Динамо" и сборной СССР 
    10:13 09.02.2017
    425
    Виктор Чанов скончался в среду на 58-м году жизни. Киевскому "Динамо" он посвятил лучшие годы своей карьеры. С 1982 по 1990 годы он провел в качестве вратаря "бело-синих" 202 матча в чемпионате СССР.
    Вратарь сборной команды СССР по футболу Чанов
    "Динамо" выразило соболезнования в связи со смертью Чанова
    09:35 09.02.2017
    160
    Футбольный клуб "глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного". За несколько недель до смерти на Виктора Чанова было совершено нападение.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны