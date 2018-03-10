Уходящий год запомнился не только громкими скандалами, резонансным криминалом или ростом тарифов. Мир и Украина прощались с целыми эпохами, известными политиками и непревзойденными деятелями искусства. О потерях 2017 года — в обзоре РИА Новости Украина.
Это не маленькая война на краю мира, а драма с далекоидущими последствиями – такими словами мировые аналитики описывают ситуацию, сложившуюся на востоке Украины. Как избежать эскалации конфликта в зоне АТО?
Бывший советник президента США в администрации Картера Збигнев Бжезинский призвал президента США Барака Обаму поставлять Украине оружие, в том числе гранатометы, для военных действий в городских условиях.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".