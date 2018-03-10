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    Збигнев Бжезинский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    12:12 01.01.2018
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    Уходящий год запомнился не только громкими скандалами, резонансным криминалом или ростом тарифов. Мир и Украина прощались с целыми эпохами, известными политиками и непревзойденными деятелями искусства. О потерях 2017 года — в обзоре РИА Новости Украина.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко: Бжезинский был настоящим другом Украины
    18:35 27.05.2017
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    Порошенко сообщил, что ушел из жизни Збигнев Бжезинский - "гроссмейстер международной политики, легенда, эпоха". По словам президента, он был настоящим другом Украины.
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    Экс-советник по нацбезопасности Збигнев Бжезинский. Справка
    08:52 27.05.2017
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    Збигнев Бжезинский являлся одним из главных идеологов американской внешнеполитической кампании давления на СССР и социалистические страны в связи с проблемой нарушений прав человека.
    Американский политолог Збигнев Бжезинский
    Экс-советник Картера Збигнев Бжезинский скончался в США
    06:04 27.05.2017
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    О кончине известного советолога сообщила его дочь Мика. По данным СМИ, Збигнев Бжезинский скончался в пятницу в одной из больниц Вирджинии.
    Бойцы батальона Сич
    Обзор мировых СМИ: Донецкий Карибский кризис в Украине
    13:59 09.09.2015
    813Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Это не маленькая война на краю мира, а драма с далекоидущими последствиями – такими словами мировые аналитики описывают ситуацию, сложившуюся на востоке Украины. Как избежать эскалации конфликта в зоне АТО?
    Збигнев Бзежинский, экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Джимми Картера
    Бжезинский: холодная война уже давно началась
    18:33 01.07.2015
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    В центре внимания зарубежной периодики все чаще возникает тема отношений России и Запада, усугубившиеся после конфликта на востоке Украины.
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    Обзор мировых СМИ: идет война "холодная"...
    13:49 01.07.2015
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    Мировые СМИ уже давно пишут об угрозе возникновения новой "холодной войны", однако, по мнению некоторых мировых экспертов, она уже началась, она в самом разгаре. Какова роль Украины в этой войне?
    Американский политолог Збигнев Бжезинский
    Бжезинский с оптимизмом смотрит на будущее Украины и России
    05:40 20.10.2014
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    Бывший советник по национальной безопасности США отметил, что "страна может быть настолько зависимой или независимой, насколько позволяют ее жители и лидеры".
    Американский политолог Збигнев Бжезинский
    Бжезинский призывает Обаму поставлять Украине оружие
    09:49 03.05.2014
    17Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Бывший советник президента США в администрации Картера Збигнев Бжезинский призвал президента США Барака Обаму поставлять Украине оружие, в том числе гранатометы, для военных действий в городских условиях.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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