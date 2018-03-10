В заявлении Трехсторонней контактной группы говорится о строгом запрете ведения огня в направлении и со стороны населенных пунктов, а также размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
Накануне НАБУ задержало мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя, на консульстве Польши вывесили список "преступлений против Украины", а скандальный шоумен Мухарский заявил, что "вынужденно покинул Украину".
По словам Мартина Сайдика, в последние недели в целом количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе оставалось на более низком уровне по сравнению с ситуацией, которая предшествовала началу действия перемирия.
По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, трехсторонняя контактная группа подчеркнула необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими и новогодними праздниками и, руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями.
В рамках переговорного раунда в Минске в рабочей группе по политическим вопросам в ходе обсуждения "формулы Штайнмайера" "стороны обменялись мнениями по процедуре продления действия закона об особом статусе ОРДО и ОРЛО".
Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины провела в среду в Минске очередной раунд переговоров, в ходе которого обсудила ход реализации договоренностей о так называемом "школьном перемирии".
Пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в белорусской столице Леонида Кучмы заявила, что киевская сторона на встрече контактной группы получила от ополченцев официальное подтверждение об удержании 70 пленных.
По словам Мартина Сайдика, состоялась дискуссия по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской. Он выразил надежду на положительное решение в преддверии телеконференции лидеров "нормандской четверки" 24 июля.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В заявлении Трехсторонней контактной группы говорится о строгом запрете ведения огня в направлении и со стороны населенных пунктов, а также размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
Накануне НАБУ задержало мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя, на консульстве Польши вывесили список "преступлений против Украины", а скандальный шоумен Мухарский заявил, что "вынужденно покинул Украину".