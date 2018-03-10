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    Мартин Сайдик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 186
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    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Контактная группа заявила о бессрочном перемирии в Донбассе с 5 марта
    23:16 02.03.2018
    448Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    В заявлении Трехсторонней контактной группы говорится о строгом запрете ведения огня в направлении и со стороны населенных пунктов, а также размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​вблизи них.
    Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и ЛНР. Архивное фото
    Минский процесс: по Донбассу результаты есть и будут
    15:33 15.02.2018
    1152Донбасс: годовщина Минских соглашений
    В среду контактная группа по Донбассу вновь подтвердила приверженность решениям по устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, заявил Сайдик.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Хроника 14 февраля: задержание мэра Одессы, голландский паспорт Саакашвили
    09:14 15.02.2018
    354
    Накануне НАБУ задержало мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя, на консульстве Польши вывесили список "преступлений против Украины", а скандальный шоумен Мухарский заявил, что "вынужденно покинул Украину".
    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    Сайдик призвал отменить блокаду Донбасса
    19:12 14.02.2018
    1370Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что решение о блокаде нанесло значительный экономический ущерб всей Украине и населению Донбасса.
    Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
    ОБСЕ: цель ввода миротворцев ООН в Донбасс - реализация "Минска"
    18:45 14.02.2018
    365
    Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что цель миссии ООН - именно воплощение минских соглашений в Донбассе.
    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    В ОБСЕ отметили рост числа нарушений перемирия в Донбассе
    18:39 31.01.2018
    101Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам Мартина Сайдика, в последние недели в целом количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе оставалось на более низком уровне по сравнению с ситуацией, которая предшествовала началу действия перемирия.
    Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    ОБСЕ о конфликте в Донбассе. Можно разрешить при наличии политической воли
    19:49 18.01.2018
    331
    Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что обмен после 15-месячного перерыва показал, что при наличии политической воли стороны могут прийти к согласию даже по самым сложным вопросам.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    В ОБСЕ сообщили подробности гибели своего сотрудника в Донбассе
    19:11 18.01.2018
    1528
    В четверг утром в автокатастрофе в Краматорске погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщил в Минске спецпредставитель организации Мартин Сайдик.
    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    В Минске договорились о перемирии в Донбассе с 23 декабря - ОБСЕ
    17:38 20.12.2017
    1057Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, трехсторонняя контактная группа подчеркнула необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими и новогодними праздниками и, руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями.
    Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    Стороны конфликта в Донбассе так не согласовали дату обмена пленными
    03:59 06.12.2017
    221Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что стороны не определили дату обмена, но обязались завершить его до новогодних и рождественских праздников.
    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    В Минске попробуют согласовать дату обмена пленными в Донбассе
    05:58 05.12.2017
    191Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    В минувшую среду, 29 ноября, на очередном заседании в Минске было достигнуто соглашение обменять пленных на основе утвержденных ранее списков.
    Обмен пленными. Архивное фото
    В ОБСЕ сообщили, что поможет скорейшему обмену пленными в Донбассе
    20:56 15.11.2017
    214Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик считает, что помощь лидеров стран "нормандского формата" разморозит процесс обмена пленными.
    Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    ОБСЕ предупредила об угрозе экологической катастрофы в Донбассе
    22:43 04.11.2017
    458
    Прямое или близкое попадание даже в одну из 900 кг бутылей высокотоксичного хлористого газа, хранящегося на фильтровальной станции для очистки воды, может привести к гибели людей в радиусе 200 метров.
    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    В ОБСЕ заявили об обострение ситуации в Донбассе
    19:48 27.10.2017
    253Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Как отметил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, в начале этой недели существенно выросло число нарушений режима прекращения огня, особенно в районе Светлодарска, Попасной, Авдеевки.
    Автомобили ОБСЕ
    ОБСЕ фиксирует 5-процентный рост числа нарушений перемирия в Донбассе
    14:12 19.10.2017
    184Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Спецпредставитель ОБСЕ заявил, что политическая подгруппа по Украине положительно оценила продление действия закона об особом статусе отдельных районов Донбасса.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Встреча контактной группы по Донбассу в Минске: фиксация очевидного
    12:35 05.10.2017
    484Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    В рамках переговорного раунда в Минске в рабочей группе по политическим вопросам в ходе обсуждения "формулы Штайнмайера" "стороны обменялись мнениями по процедуре продления действия закона об особом статусе ОРДО и ОРЛО".
    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    Переговоры в Минске: в Донбассе стреляют меньше, но все еще стреляют
    12:01 07.09.2017
    261Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины провела в среду в Минске очередной раунд переговоров, в ходе которого обсудила ход реализации договоренностей о так называемом "школьном перемирии".
    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    Участники встречи в Минске готовы сделать все для перемирия – ОБСЕ
    19:44 23.08.2017
    306Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик подчеркнул, что "стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня".
    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    Контактная группа по Украине в Минске: в принципе, на позитиве
    07:46 20.07.2017
    550Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в белорусской столице Леонида Кучмы заявила, что киевская сторона на встрече контактной группы получила от ополченцев официальное подтверждение об удержании 70 пленных.
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Названа дата разговора лидеров "нормандской четверки"
    20:20 19.07.2017
    683Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По словам Мартина Сайдика, состоялась дискуссия по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской. Он выразил надежду на положительное решение в преддверии телеконференции лидеров "нормандской четверки" 24 июля.
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    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    Сайдик призвал отменить блокаду Донбасса
    19:12 14.02.2018
    1370
    Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что решение о блокаде нанесло значительный экономический ущерб всей Украине и населению Донбасса.
    Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и ЛНР. Архивное фото
    Минский процесс: по Донбассу результаты есть и будут
    15:33 15.02.2018
    1152
    В среду контактная группа по Донбассу вновь подтвердила приверженность решениям по устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, заявил Сайдик.
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Контактная группа заявила о бессрочном перемирии в Донбассе с 5 марта
    23:16 02.03.2018
    448
    В заявлении Трехсторонней контактной группы говорится о строгом запрете ведения огня в направлении и со стороны населенных пунктов, а также размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​вблизи них.
    Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
    ОБСЕ: цель ввода миротворцев ООН в Донбасс - реализация "Минска"
    18:45 14.02.2018
    365
    Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что цель миссии ООН - именно воплощение минских соглашений в Донбассе.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Хроника 14 февраля: задержание мэра Одессы, голландский паспорт Саакашвили
    09:14 15.02.2018
    354
    Накануне НАБУ задержало мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя, на консульстве Польши вывесили список "преступлений против Украины", а скандальный шоумен Мухарский заявил, что "вынужденно покинул Украину".
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