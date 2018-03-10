По информации полиции, сотрудники банка заявили о краже из камер хранения товарно-материальных ценностей. На месте работала следственно-оперативная группа, сотрудники кинологической и экспертной служб.
В Виннице ужаснулись после проверки местной колонии, в Мукачево убийца бизнесмена получил 13 лет тюрьмы, а в Днепре предупреждают: на улице окажутся более 4 тысяч работников сферы образования. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
После климатических изменений Одесса может уйти под воду, в Мукачево из-за долга одной семьи без газа осталась целая многоэтажка, а в Тернополе современные дети удивляются технике недавнего прошлого: самое интересное из регионов - в обзоре РИА Новости Украина.
В полиции сообщили, что должностные лица во время тендерных торгов купили 20 городских автобусов по завышенным ценам. Было переплачено частному предпринимателю почти 4,7 миллиона гривен из местного бюджета.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Виннице ужаснулись после проверки местной колонии, в Мукачево убийца бизнесмена получил 13 лет тюрьмы, а в Днепре предупреждают: на улице окажутся более 4 тысяч работников сферы образования. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
По информации полиции, сотрудники банка заявили о краже из камер хранения товарно-материальных ценностей. На месте работала следственно-оперативная группа, сотрудники кинологической и экспертной служб.
В СМИ попало оперативное видео задержания судьи Ужгородского городского районного суда Михаила Ротмистренко, который обвиняется в употреблении алкоголя за рулем автомобиля. Видео обнародовал портал Mukachevo.net.