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    Мукачево (Закарпатская область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 48
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    Доллары
    Появились подробности ограбления банка в Мукачево
    16:32 07.03.2018
    1270
    Отмечается, что злоумышленники смогли "продолбить" несколько уровне железобетонного перекрытия банка и при этом не сработали системы сигнализации на движение, звук.
    Счетная машина в банке считает 100 долларовые купюры
    В Закарпатье ограбили банк - СМИ
    22:07 03.03.2018
    693Криминальные войны в Украине
    По информации полиции, сотрудники банка заявили о краже из камер хранения товарно-материальных ценностей. На месте работала следственно-оперативная группа, сотрудники кинологической и экспертной служб.
    Туалет в одной из винницких колоний
    Темы дня в Украине: ужас винницких колоний, удар по образованию в Днепре
    19:59 15.02.2018
    2108
    В Виннице ужаснулись после проверки местной колонии, в Мукачево убийца бизнесмена получил 13 лет тюрьмы, а в Днепре предупреждают: на улице окажутся более 4 тысяч работников сферы образования. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Пожилая женщина считает деньги в центре Львова
    ТОП тем Украины: старики под прицелом в Одессе, "кошачий рай" в Ровно
    19:36 07.02.2018
    1479
    После климатических изменений Одесса может уйти под воду, в Мукачево из-за долга одной семьи без газа осталась целая многоэтажка, а в Тернополе современные дети удивляются технике недавнего прошлого: самое интересное из регионов - в обзоре РИА Новости Украина.
    На месте ЧП в Мукачево
    В центре Мукачево во время движения загорелся микроавтобус
    13:07 02.02.2018
    86
    В ГСЧС Закарпатской области сообщили, что полупассажирском микроавтобусе "Renault" во время движения загорелся моторный отсек.
    Полиция ведет расследование ночного взрыва в Мукачево
    В Мукачево ишут женщину, которая выпала с 5 этажа и ушла с места падения
    09:33 09.01.2018
    305
    В Закарпатской области во время семейной ссоры женщина выпала с высоты пятого этажа, однако ей удалось выжить. Пострадавшая самостоятельно покинула место происшествия.
    В больнице Мукачево вставили дверь вместо окна на 4 этаже
    В Закарпатье в детской больнице вместо окон ремонтники ставят двери
    10:52 05.01.2018
    241
    Жители Мукачево с юмором обсуждают решение ремонтников и администрации детской больницы установить на высоте четвертого этажа дверь вместо окна.
    Место убийства в Мукачево
    В Мукачево парень убежал от убийцы, получив смертельное ранение
    11:11 03.01.2018
    795
    Полиция Закарпатской области в течение суток нашла убийцу молодого человека, тело которого было найдено со смертельной раной шеи на огороде жителя Мукачево.
    В Мукачево грузовик снес ограничитель высоты над дорогой
    В Мукачево грузовик вырвал из земли ограничитель высоты над дорогой
    10:19 02.01.2018
    227
    Большегрузный автомобиль, водитель которого не рассчитал высоту, врезался в металлическую дорожную конструкцию. Движение на дороге ограничено.
    Наводнение в Закарпатье
    Наводнение на Закарпатье: около 12 тыс человек остались без воды
    21:59 17.12.2017
    205Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    В результате подтопления 24 скважин Мукачевского водозабора временно приостановлено централизованное водоснабжение около 12 тысяч жителей города Мукачево.
    На месте ЧП в Мукачево
    В Мукачево поезд переехал мужчину - СМИ
    14:16 14.12.2017
    224
    По рассказали свидетели происшествия, пострадавший вместе с велосипедом пытался пройти между вагонами стоящего поезда, но именно в это время поезд тронулся и задавил мужчину.
    Нутрии
    Нутрии, "спасающиеся" от паводка под музыку из "Титаника", взорвали сеть 
    12:10 14.12.2017
    456
    В сети появилось видео, как две нутрии на реке Лотарица в Мукачево пытаются взобраться на корягу, плывущую по реке.
    Мать-одиночка бросила 9 детей на вокзале в Мукачево
    На вокзале в Мукачево мать бросила 9 несовершеннолетних детей
    18:28 07.12.2017
    537
    Дежурный железнодорожного вокзала сообщил в полицию, что обнаружил на станции родных братьев и сестер в возрасте от 4 до 16 лет.
    Полиция ведет расследование ночного взрыва в Мукачево
    В Мукачево ночью прогремел взрыв
    11:19 29.11.2017
    589
    По информации Национальной полиции Мукачево, в результате взрыва пострадавших нет, в доме повреждены два окна. Взрывотехники изъяли остатки взрывного устройства.
    Ограбление в Мукачево
    Беспредел. В центре Мукачево мужчину ограбили и избили среди белого дня
    12:35 28.11.2017
    557Днепр, Львов: взрывные события
    Сообщается, что двое мукачевцев в возрасте 31 и 33 лет избили среди белого дня в центре города мужчину и отобрали у него мобильный телефон.
    Цветение сакуры в Мукачево
    В Мукачево зацвело дерево сакуры
    09:44 09.11.2017
    126
    В центре закарпатского города расцвела сакура. Дерево японской вишни выпустило несколько цветков.
    Шубы
    В Мукачево украдены шубы на 1,2 миллиона
    10:57 06.11.2017
    376
    За три недели до начала зимы в Мукачево неизвестные украли дорогостоящие шубы. Для города это преступление может стать "кражей года" - стоимость похищенного более миллиона.
    Полиция Мукачево. Архивное фото
    В Мукачево второклассник пришел в школу в два ночи
    19:56 27.10.2017
    1522
    Ночью патрульные отвезли ребенка домой. Мальчик не смог объяснить почему он так рано встал в школу, но можно предположить, что перепутал время и считал, что уже утро.
    Руль автобуса. Архивное фото
    В Мукачево чиновники присвоили почти 5 млн грн на закупке автобусов
    09:35 30.08.2017
    284День знаний в Украине
    В полиции сообщили, что должностные лица во время тендерных торгов купили 20 городских автобусов по завышенным ценам. Было переплачено частному предпринимателю почти 4,7 миллиона гривен из местного бюджета.
    Полиция Украины
    Ромы напали на мужчину у автовокзала в Мукачево
    11:11 16.08.2017
    364
    Два человека цыганской национальности украли у мужчины из кармана брюк мобильный телефон Samsung С300 и 30 гривен. Кроме того, они угрожали мужчине физической расправой.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Туалет в одной из винницких колоний
    Темы дня в Украине: ужас винницких колоний, удар по образованию в Днепре
    19:59 15.02.2018
    2108
    В Виннице ужаснулись после проверки местной колонии, в Мукачево убийца бизнесмена получил 13 лет тюрьмы, а в Днепре предупреждают: на улице окажутся более 4 тысяч работников сферы образования. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Доллары
    Появились подробности ограбления банка в Мукачево
    16:32 07.03.2018
    1270
    Отмечается, что злоумышленники смогли "продолбить" несколько уровне железобетонного перекрытия банка и при этом не сработали системы сигнализации на движение, звук.
    Счетная машина в банке считает 100 долларовые купюры
    В Закарпатье ограбили банк - СМИ
    22:07 03.03.2018
    693
    По информации полиции, сотрудники банка заявили о краже из камер хранения товарно-материальных ценностей. На месте работала следственно-оперативная группа, сотрудники кинологической и экспертной служб.
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