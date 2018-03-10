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    Красноярск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 46
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    Сеть взорвало видео с корпоратива врачей с танцем живота. Видео
    Сеть взорвало видео корпоратива российских врачей с танцем живота 
    05:19 15.01.2018
    6374
    Заведующая отделением красноярской больницы скорой медицинской помощи уволилась по собственному желанию после обнародования видеозаписи с празднованием новогоднего корпоратива в стенах медучреждения.
    Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото
    Задержанный поджег отдел полиции в России
    11:44 07.01.2018
    187
    В коридоре отдела полиции началось возгорание, которое вызвало сильное задымление. Все удалось максимально оперативно потушить. Документация и люди не пострадали.
    Дмитрий Хворостовский на пресс-конференции, посвященной премьере нового проекта И.Крутого Дежавю
    Хворостовского похоронят сразу в двух городах - Кобзон
    11:10 22.11.2017
    1976
    По словам Кобзона, тело оперного певца будет кремировано и потом по частям захоронено в Москве и на родине Хворостовского - в Красноярске.
    Щенки лабрадора в кинологическом центре. Архивное фото
    В России ищут живодеров, которые заживо сожгли дворовых щенков
    09:17 20.11.2017
    158
    По данным СМИ, группа подростков пришла в гаражи, облила щенков бензином и подожгла. Выжить удалось только одному, который сейчас в ветлечебнице.
    МСЧ России
    Число жертв пожара в доме престарелых в РФ резко возросло
    09:48 28.08.2017
    424
    По данным источника, причиной пожара в частном пансионате могли стать неисправность в электрооборудовании или неосторожное обращение с огнем.
    Пожарный в РФ. Архивное фото
    В РФ горит дом престарелых: есть жертвы
    08:34 28.08.2017
    215
    Как сообщил источник в экстренных службах, горит кровля дома престарелых на площади 200 квадратных метров. Из горящего здания эвакуированы 33 человека. Предварительно, погиб один человек.
    Красноярск затопило, введен режим ЧС
    Потоп в Красноярске: машины-"утопленники", лодки на улицах и режим ЧС 
    11:11 21.08.2017
    411
    Мэрия российского Красноярска ввела в воскресенье режим ЧС из-за затяжного ливня, который подтопил несколько домов и улиц, сообщает пресс-служба администрации города.
    Автомобили Скорой помощи в РФ
    В Красноярске после распития алкогольного коктейля скончались 4 человека
    05:56 06.01.2017
    305
    Как сообщили правоохранители, тела 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет и 38-летней женщины были обнаружены в четверг вечером в комнате общежития в Кировском районе Красноярска.
    Парикмахер-экстремал постриг клиента во время езды на мотоцикле
    Парикмахер сделал стрижку во время езды на мотоцикле 
    20:03 20.08.2016
    65
    "Странствующий парикмахер" из Красноярска Денис Юшин сделал стрижку во время езды на мотоцикле. Это далеко не первый необычный опыт в резюме мастера.
    Хит о лабутенах сыграли на органе
    Хит о лабутенах сыграли на органе 
    18:26 27.05.2016
    391
    В российском Красноярске в Органном зале сыграли хит про о лабутенах группы "Ленинград". На органе мелодию исполнил музыкант Андрей Бардин. Пришедшие на концер гости были в восторге, сообщают пользователи соцсетей.
    Мороженое Обамка в РФ
    В России выпустили мороженое "Обамка"
    00:02 07.05.2016
    278
    На упаковке изображен чернокожий мальчик с серьгой в ухе. Представитель США заявил, что Вашингтон разочарован антиамериканизмом, который продвигают СМИ и который стал в России очень распространенным.
    Скорая помощь в РФ. Архивное фото
    Рейсовый автобус перевернулся под Красноярском, пострадали 13 человек
    05:28 29.08.2015
    86
    Авария произошла в районе поселка Зеледеево Емельяновского района Красноярского края. На месте происшествия работают оперативно-следственная группа МВД и спасатели.
    В Красноярске стрела автокрана во время выполнения монтажных работ задела высоковольтные провода
    В Красноярске стрела автокрана задела ЛЭП, есть жертвы 
    12:18 31.07.2015
    171
    Стрела строительного крана зацепила линии высоковольтных проводов в российском Красноярске. В результате инцидента водитель автокрана погиб. Подробнее смотрите в видео.
    ДТП в Красноярском крае
    ДТП в Красноярском крае: более 10 погибших 
    09:11 22.07.2015
    728
    Как говорится в сообщении, глава региона поручил министерству здравоохранения края организовать оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим.
    ДТП в Красноярском крае
    Губернатор Красноярского края объявил 23 июля Днем траура по погибшим в ДТП
    08:48 22.07.2015
    3290
    Как говорится в сообщении, глава региона поручил министерству здравоохранения края организовать оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим.
    Первые кадры страшного ДТП в Красноярском крае. Видео
    Первые кадры страшного ДТП в Красноярском крае 
    08:22 22.07.2015
    752
    "Погибших — 11, по пострадавшим пока у нас данные только по 22, но информация меняется", — сказал представитель пресс-службы ГУМВД по региону Владимир Юрченко.
    Скорая помощь в РФ
    Число погибших в ДТП под Красноярском увеличилось до 11 человек
    07:16 22.07.2015
    1429
    "Погибших — 11, по пострадавшим пока у нас данные только по 22, но информация меняется", — сказал представитель пресс-службы ГУМВД по региону Владимир Юрченко.
    Скорая помощь в РФ
    ДТП в Красноярском крае: 5 человек погибли, 22 пострадали
    06:29 22.07.2015
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    Как сообщил официальный представитель пресс-службы МВД региона Владимир Юрченко, на месте аварии загорелась фура. По данным МЧС РФ, на месте аварии работает 30 человек и 5 единиц техники.
    Скорая помощь в РФ
    Количество жертв ДТП в Красноярском крае возросло до 11
    03:59 09.07.2015
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    Предварительно установлено, что автобус выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes Benz, следовавшим по маршруту Лесосибирск-Шушенское, погибли 11 человек из микроавтобуса.
    Скорая помощь в РФ
    В столкновении двух автобусов в Красноярском крае погибли 9 человек
    02:56 09.07.2015
    128
    Авария произошла на трассе М-54 "Енисей". Сотрудники полиции работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Балахтинском районе, сообщили в региональном управлении МВД РФ.
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