В российском Красноярске в Органном зале сыграли хит про о лабутенах группы "Ленинград". На органе мелодию исполнил музыкант Андрей Бардин. Пришедшие на концер гости были в восторге, сообщают пользователи соцсетей.
Предварительно установлено, что автобус выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes Benz, следовавшим по маршруту Лесосибирск-Шушенское, погибли 11 человек из микроавтобуса.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В российском Красноярске в Органном зале сыграли хит про о лабутенах группы "Ленинград". На органе мелодию исполнил музыкант Андрей Бардин. Пришедшие на концер гости были в восторге, сообщают пользователи соцсетей.