Участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина, осужденные на два года заключения за хулиганство в храме Христа Спасителя, попадают под президентскую амнистию и могут выйти на свободу до Нового года, сообщила их адвокат.
Супруг осужденной за хулиганство Надежды Толоконниковой, которая находится на плановом медицинском осмотре в больнице УФСИН РФ по Красноярскому краю, Петр Верзилов надеется на свидание с ней в начале следующей недели.
Участницу панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову переводят в одну из колоний в Красноярском крае, где она продолжит отбывать наказание, сообщил во вторник уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин.
Следственные органы отменили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против замначальника мордовской колонии ИК-14, где отбывала наказание осужденная участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова.
Участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова все еще находится на этапе к новой колонии, где продолжит отбывать наказание, сообщили РИА Новости в пресс-бюро федеральная служба исполнения наказаний России.
Руководство колонии, где содержится осужденная за хулиганство участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, провело день открытых дверей: осужденные показали концерт и пообщались со своими родственниками.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".