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    Надежда Толоконникова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Участницы панк-группы Pussy Riot.
    Конституционный суд РФ отказался рассматривать жалобу участницы Pussy Riot
    10:00 22.10.2014
    70
    Суд РФ отказался принять к рассмотрению жалобу участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой на статью "хулиганство" УК РФ. КС не нашел оснований для принятия жалобы Толоконниковой к рассмотрению.
    Рассмотрение апелляции на отказ в УДО Н. Толоконниковой, архивное фото
    Толоконникова создаст проект по защите прав заключенных
    16:20 23.12.2013
    13
    Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, вышедшая в понедельник в Красноярске на свободу по амнистии, заявила о планах создания проекта по защите прав заключенных.
    Рассмотрение апелляции на отказ в УДО Н. Толоконниковой, архивное фото
    Документы на амнистию Толоконниковой не поступили в Красноярск
    09:17 19.12.2013
    18
    Документы на амнистию участницы панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, осужденной на два года за хулиганство в храме Христа Спасителя, пока не поступали в краевое управление ФСИН.
    Слушания по жалобе защиты участниц панк-группы Pussy Riot
    Участницы Pussy Riot могут 19 декабря выйти на свободу, заявил адвокат
    21:38 18.12.2013
    9
    Участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина, осужденные на два года заключения за хулиганство в храме Христа Спасителя, попадают под президентскую амнистию и могут выйти на свободу до Нового года, сообщила их адвокат.
    Рассмотрение вопроса об УДО Надежды Толоконниковой
    Толоконникова лечит осложнения после мордовской голодовки - муж
    11:42 20.11.2013
    4
    Участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, осужденная за хулиганство, лечится в красноярской больнице УФСИН после осложнений, которые возникли во время голодовки в Мордовии.
    Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, архивное фото
    Адвокат: красноярский суд рассмотрит иск Толоконниковой в январе
    11:57 18.11.2013
    5
    Железнодорожный суд Красноярска приступит к рассмотрению иска осужденной за хулиганство в храме Христа Спасителя участницы панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой не раньше января.
    Рассмотрение апелляции на отказ в УДО Н. Толоконниковой, архивное фото
    Муж Толоконниковой рассчитывает на свидание в начале следующей недели
    08:27 15.11.2013
    4
    Супруг осужденной за хулиганство Надежды Толоконниковой, которая находится на плановом медицинском осмотре в больнице УФСИН РФ по Красноярскому краю, Петр Верзилов надеется на свидание с ней в начале следующей недели.
    Рассмотрение апелляции на отказ в УДО Н. Толоконниковой, архивное фото
    Толоконникову доставили в Красноярский край
    09:34 14.11.2013
    5
    Осужденную за хулиганство участницу панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову доставили в одно из учреждений управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Красноярскому краю.
    Рассмотрение апелляции на отказ в УДО Н. Толоконниковой, архивное фото
    Толоконниковой нет в исправительных учреждениях Красноярского края
    09:22 13.11.2013
    2
    Участницы панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, осужденной за хулиганство, сейчас нет в исправительных учреждениях красноярского главка Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
    Рассмотрение апелляции на отказ в УДО Н. Толоконниковой, архивное фото
    Толоконникову переводят в колонию в Красноярском крае
    14:06 12.11.2013
    8
    Участницу панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову переводят в одну из колоний в Красноярском крае, где она продолжит отбывать наказание, сообщил во вторник уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин.
    Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, архивное фото
    Следствие продолжит проверку по факту угроз в адрес Толоконниковой
    12:24 12.11.2013
    7
    Следственные органы отменили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против замначальника мордовской колонии ИК-14, где отбывала наказание осужденная участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова.
    Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, архивное фото
    Толоконникова еще не прибыла к новому месту заключения
    16:02 08.11.2013
    7
    Участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова все еще находится на этапе к новой колонии, где продолжит отбывать наказание, сообщили РИА Новости в пресс-бюро федеральная служба исполнения наказаний России.
    Оглашение приговора участницам панк-группы Pussy Riot
    Защита Толоконниковой попросит лишить статуса экс-адвокатов Pussy Riot
    21:13 18.10.2013
    4
    Как утверждает осужденная, адвокат Волкова, ранее представлявшая ее интересы, пыталась заключить с Толоконниковой договор и убеждала ее не раздувать скандал с переводом в другую колонию.
    Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, архивное фото
    Толоконникову переводят в другую колонию
    14:20 18.10.2013
    7
    В ведомстве пояснили, что законодательством предусмотрено уведомление только одного родственника по выбору осужденного о прибытии его к месту отбывания наказания.
    Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, архивное фото
    Толоконникова после возвращения в колонию вновь объявила голодовку
    10:56 18.10.2013
    6
    Участница панк-группы "Pussy Riot" Надежда Толоконникова вновь написала заявление о голодовке после перевода из лечебного учреждения обратно в ИК-14 в Мордовии.
    Рассмотрение апелляции на отказ в УДО Н. Толоконниковой, архивное фото
    Защита заранее знала о голодовке Толоконниковой - адвокат
    17:28 01.10.2013
    5
    Адвокат консультировала осужденную участницу панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову перед голодовкой только по юридическим вопросам, но не инициировала данную акцию протеста.
    Рассмотрение апелляции на отказ в УДО Н. Толоконниковой, архивное фото
    Участница Pussy Riot Толоконникова прекратила голодовку
    16:45 01.10.2013
    4
    Толоконникова 23 сентября объявила голодовку и попросила возбудить уголовное дело против заместителя начальника колонии, который якобы грозился убить ее.
    Рассмотрение вопроса об УДО Надежды Толоконниковой
    День открытых дверей прошел в колонии, где содержится Толоконникова
    11:10 30.09.2013
    9
    Руководство колонии, где содержится осужденная за хулиганство участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, провело день открытых дверей: осужденные показали концерт и пообщались со своими родственниками.
    Рассмотрение апелляции на отказ в УДО Н. Толоконниковой, архивное фото
    Голодающую участницу Pussy Riot Толоконниковой перевели в медсанчасть
    18:03 27.09.2013
    4
    Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, архивное фото
    СК опроверг сведения, что Толоконниковой отказали в возбуждении дела
    16:24 27.09.2013
    4
    Следствие продолжает проверку по заявлению участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, заявившей, что ей угрожают в мордовской колонии.
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