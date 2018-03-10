Глава республики Мордовия Владимир Волков поручил региональному правительству в течение недели подготовить пакет предложений по размещению и трудоустройству беженцев с юго-востока Украины, республика готова стать для них новой родиной.
Следственные органы отменили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против замначальника мордовской колонии ИК-14, где отбывала наказание осужденная участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова.
Руководство колонии, где содержится осужденная за хулиганство участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, провело день открытых дверей: осужденные показали концерт и пообщались со своими родственниками.
"В заявлении Толоконникова сообщает о том, что в ее адрес со стороны руководства исправительного учреждения поступала угроза убийством, в связи с чем 23 сентября ею была объявлена голодовка", - говорится в сообщении.
Администрация мордовской колонии №14 на время проверки изолировала участницу панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову после ее заявления об угрозах. Несмотря на заявление Толоконниковой о голодовке, пищу ей приносят.
Максимов в бытность футболистом выступал за такие клубы, как "Кристалл" (Херсон), "Таврия" (Симферополь), "Днепр", киевское "Динамо", бременский "Вердер", "Ростов". За сборную Украины провел 27 матчей и забил 5 мячей.
Осужденная на два года лишения свободы за акцию в храме Христа Спасителя Толоконникова ждет в транзитно-пересыльном пункте исправительной колонии 18 поселка Потьма этапирования на заседание суда в Саранске.
Депардье, получивший в январе российское гражданство, написал письмо главе Мордовии Владимиру Волкову, где благодарит того за прием и выражает желание вернуться в республику ловить рыбу и гулять по березовым рощам.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".