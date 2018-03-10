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    Мордовия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков
    Мордовия готова стать новой родиной для беженцев из Украины - премьер РМ
    13:58 17.06.2014
    414Спецоперация на востоке Украины
    Глава республики Мордовия Владимир Волков поручил региональному правительству в течение недели подготовить пакет предложений по размещению и трудоустройству беженцев с юго-востока Украины, республика готова стать для них новой родиной.
    Глава Мордовии Владимир Волков
    Мордовия окажет поддержку жителям Крыма
    16:25 05.03.2014
    16Обострение ситуации в Крыму
    Власти Мордовии начали сбор средств в помощь жителям Крыма, а также сообщили о готовности принять у себя граждан Украины, сообщает администрация республики.
    Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, архивное фото
    Следствие продолжит проверку по факту угроз в адрес Толоконниковой
    12:24 12.11.2013
    7
    Следственные органы отменили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против замначальника мордовской колонии ИК-14, где отбывала наказание осужденная участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова.
    Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, архивное фото
    Толоконникову переводят в другую колонию
    14:20 18.10.2013
    7
    В ведомстве пояснили, что законодательством предусмотрено уведомление только одного родственника по выбору осужденного о прибытии его к месту отбывания наказания.
    Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, архивное фото
    Толоконникова после возвращения в колонию вновь объявила голодовку
    10:56 18.10.2013
    6
    Участница панк-группы "Pussy Riot" Надежда Толоконникова вновь написала заявление о голодовке после перевода из лечебного учреждения обратно в ИК-14 в Мордовии.
    Рассмотрение апелляции на отказ в УДО Н. Толоконниковой, архивное фото
    Участница Pussy Riot Толоконникова прекратила голодовку
    16:45 01.10.2013
    4
    Толоконникова 23 сентября объявила голодовку и попросила возбудить уголовное дело против заместителя начальника колонии, который якобы грозился убить ее.
    Рассмотрение вопроса об УДО Надежды Толоконниковой
    День открытых дверей прошел в колонии, где содержится Толоконникова
    11:10 30.09.2013
    9
    Руководство колонии, где содержится осужденная за хулиганство участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, провело день открытых дверей: осужденные показали концерт и пообщались со своими родственниками.
    Рассмотрение апелляции на отказ в УДО Н. Толоконниковой, архивное фото
    Голодающую участницу Pussy Riot Толоконниковой перевели в медсанчасть
    18:03 27.09.2013
    4
    Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, архивное фото
    СК опроверг сведения, что Толоконниковой отказали в возбуждении дела
    16:24 27.09.2013
    4
    Следствие продолжает проверку по заявлению участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, заявившей, что ей угрожают в мордовской колонии.
    Рассмотрение апелляции на отказ в УДО Н. Толоконниковой, архивное фото
    Толоконниковой отказано в переводе в другую колонию
    14:28 27.09.2013
    9
    Осужденная участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова ранее объявила голодовку и попросила возбудить уголовное дело против замначальника колонии, который якобы грозился убить ее.
    Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, архивное фото
    СК начал проверку заявления Толоконниковой об угрозах в колонии
    12:34 24.09.2013
    7
    "В заявлении Толоконникова сообщает о том, что в ее адрес со стороны руководства исправительного учреждения поступала угроза убийством, в связи с чем 23 сентября ею была объявлена голодовка", - говорится в сообщении.
    Заседание суда по делу Pussy Riot
    Участницу Pussy Riot Толоконникову поместили в ШИЗО на время проверки
    09:39 24.09.2013
    15
    Администрация мордовской колонии №14 на время проверки изолировала участницу панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову после ее заявления об угрозах. Несмотря на заявление Толоконниковой о голодовке, пищу ей приносят.
    Футбол
    Украинец Максимов официально стал главным тренером ФК "Мордовия"
    08:41 21.08.2013
    7
    Максимов в бытность футболистом выступал за такие клубы, как "Кристалл" (Херсон), "Таврия" (Симферополь), "Днепр", киевское "Динамо", бременский "Вердер", "Ростов". За сборную Украины провел 27 матчей и забил 5 мячей.
    Рассмотрение вопроса об УДО Надежды Толоконниковой
    Участница Pussy Riot Толоконникова ждет этапирования в Саранск
    12:38 20.07.2013
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    Осужденная на два года лишения свободы за акцию в храме Христа Спасителя Толоконникова ждет в транзитно-пересыльном пункте исправительной колонии 18 поселка Потьма этапирования на заседание суда в Саранске.
    Актер Жерар Депардье посетил Саранск
    Депардье стал индивидуальным предпринимателем в Саранске
    15:57 20.05.2013
    13
    Известный французский актер Жерар Депардье, ставший в начале этого года гражданином России и прописавшийся в Мордовии, в понедельник получил свидетельство индивидуального предпринимателя в Саранске.
    Жерар Депардье получил прописку в Мордовии
    Депардье будет платить налоги в Мордовии
    17:05 14.05.2013
    22
    Известный французский актер Жерар Депардье, ставший в начале этого года гражданином России и прописавшийся в Мордовии, зарегистрирует в Саранске юридическое лицо, через которое будет платить налоги.
    Жерар Депардье получил прописку в Мордовии
    Депардье получил постоянную прописку в Мордовии
    13:33 23.02.2013
    7
    "Слава России, слава Мордовии. Это регион, не имеющий нефти и газа, но богатый людьми, которые воплощают идеи в жизнь", - процитировал собеседник агентства слова Депардье.
    Жерар Депардье
    Депардье мечтает рыбачить и гулять среди берез в Мордовии
    18:06 16.01.2013
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    Депардье, получивший в январе российское гражданство, написал письмо главе Мордовии Владимиру Волкову, где благодарит того за прием и выражает желание вернуться в республику ловить рыбу и гулять по березовым рощам.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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