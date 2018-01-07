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    Россия

    Задержанный поджег отдел полиции в России

    (обновлено: )122
    В коридоре отдела полиции началось возгорание, которое вызвало сильное задымление. Все удалось максимально оперативно потушить. Документация и люди не пострадали.
    Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Краевой главк МВД выясняет обстоятельства инцидента в отделе полиции №10 в Красноярске, где в ночь на 7 января пьяный задержанный пытался устроить пожар в коридоре здания, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы МВД по краю Владимир Юрченко.

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    По его словам, инцидент произошел в районе 04.00.  В отделе находились девять сотрудников полиции и один задержанный за административное правонарушение.

    "Около четырех часов в коридоре началось возгорание, которое вызвало сильное задымление. Все удалось максимально оперативно потушить. Документация и люди не пострадали. В поджоге подозревается задержанный — мужчина 1976 года рождения, ранее неоднократно судимый", — сказал собеседник агентства.

    По факту поджога возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога). В ГУ МВД по краю по данному факту назначена служебная проверка.

    Напомним, житель Калининграда поджег главную елку города.

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