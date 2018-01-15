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    Сеть взорвало видео корпоратива российских врачей с танцем живота

    (обновлено: )102010
    Заведующая отделением красноярской больницы скорой медицинской помощи уволилась по собственному желанию после обнародования видеозаписи с празднованием новогоднего корпоратива в стенах медучреждения.
    Телекомпания ТВК/Youtube

    Местные СМИ опубликовали видеозапись, где медики отмечают Новый год в стенах больницы в конце декабря 2017 года. На записи женщины танцуют танец живота под музыку. В БСМП пояснили, что тем самым был нарушен запрет главного врача на проведение подобных мероприятий.

    "Заведующая написала заявление по собственному желанию, после того как узнала, что этот случай получил огласку. Оно подписано. Остальные участники корпоратива написали объяснительные. Они получат выговор", — сообщил в понедельник РИА Новости представитель больницы Андрей Любченко.

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    Ранее в интернете появилось видео, на котором показано, что врачи Рязанского областного кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Минздрав Рязанской области сообщил, что провел проверку, по результатам которой главврач учреждения получил выговор, а двое медиков из руководящего состава были уволены.

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