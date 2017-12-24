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    Культура

    Во Львове после корпоратива умер известный украинский ведущий

    (обновлено: )51201
    По дороге с корпоратива у ведущего радио "Люкс FM" и "Радио 24" Олега Мосесова случился инфаркт. У него остались жена и трое сыновей, самому младшему из которых всего девять месяцев.
    Олег Мосесов
    Олег Мосесов в facebook

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье, 24 декабря, во Львове внезапно умер многолетний ведущий радио "Люкс FM" и "Радио 24" Олег Мосесов, более известный под творческим псевдонимом Олег Середа, сообщает Zaxid.net.

    "Ночью Олег возвращался домой после корпоративной вечеринки, на которой работал ведущим. Еще похвастался, что очень удачно отработал. Но домой не доехал — по дороге у него случился инфаркт ", — сказал отец Олега Игорь Мосесов.

    Татьяна Мосесова в facebook
    Олег Мосесов с супругой и детьми

    Как сообщила многолетняя коллега Мосесова, известная во Львове ведущая Марта Бельская, "в 90-е годы весь Львов ходил к Олегу и его отцу Игорю "за музыкой" — они были одни из немногих, у кого можно было купить качественные лицензированные пластинки".

    Олег Мосесов родился 8 октября 1974 во Львове. С 2003 года Мосесов под псевдонимом Олег Середа начал работать на "РадиоМан". В 2008 перешел на "Рadio 4U", с 2009 года и до сих пор он работал ведущим радио "Люкс FM".

    У Мосесова остались жена Татьяна и трое сыновей, самому младшему из которых всего девять месяцев.

    Ранее сообщалось, что футболист клуба высшего португальского дивизиона "Боавишта" Эду Феррейра скончался в возрасте 20 лет от онкологического заболевания.

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