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    Умер космонавт, первым вышедший в космос без страховки

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    В США на 81 году жизни умер космонавт Брюс Маккэндлесс. Отставной капитан ВМС США был одним из 19 космонавтов, отобранных НАСА в апреле 1966 года в пятый набор отряда космонавтов.
    Канал NASA Video на Youtube

    Маккэндлесс входил в команду поддержки миссии "Аполлон-14" и работал в качестве резервного пилота первой миссии экипажа Skylab. В космосе он был дважды: в 1984 году он впервые выполнил выход в открытый космос без страховки, а в 1990 году помогал вывести на орбиту космический телескоп "Хаббл".

    "Наши мысли и молитвы с семьей Брюса. Его навсегда запомнят по знаменитой фотографии полета на пилотируемом маневрирующем модуле", – отметили в НАСА. Имеется в виду миссия Manned Maneuvering Unit, в ходе которой Маккэндлесс стал первым космонавтом, который вышел их космического корабля без страховки. Кадры его полета на MMU стали самыми знаменитыми в истории НАСА после ролика с высадкой на Луну Армстронга.

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