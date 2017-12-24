Португальской футболист умер от рака в возрасте 20 лет

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Футболист клуба высшего португальского дивизиона "Боавишта" Эду Феррейра скончался в возрасте 20 лет от онкологического заболевания, сообщает Р-Спорт.

Как отмечают португальские СМИ, в ноябре прошлого года у нападающего была диагностирована опухоль в бедре. Феррейра заключил профессиональный контракт с клубом летом 2016 года, однако за основной состав команды ни одного матча не провел. Недавно соглашение было продлено до 2019 года.

"Эду ушел, но он никогда не покинет нас. Сегодня на небесах зажглась еще одна звезда. Покойся с миром, Эду", — говорится в сообщении на официальной странице команды в микроблоге в Twitter.

Edu partiu, mas nunca nos vai deixar!

Hoje, há mais uma estrela no Céu 🌟

Descansa em Paz, Edu! pic.twitter.com/Qdstqqv4BJ — Boavista FC (@boavistaoficial) 24 декабря 2017 г.

Напомним, в ноябре умер в возрасте 20 лет бельгийский велогонщик команды EFC-L&R-Vulsteke Бьярне Ванакер.