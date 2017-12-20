В киевском "Динамо" умер тренер, открывший Алиева и Милевского

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Киеве на 79-м году жизни умер заслуженный футбольный тренер Украины Евгений Котельников, который работал тренером в клубной детско-юношеской футбольной школе "Динамо".

Соболезнования в связи со смертью Котельникова выразил президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис.

Прощание с Евгением Котельниковым состоится в среду, 20 декабря, в 14:30 в новом зале крематория на Байковом кладбище.

Справка

Евгений Петрович Котельников работал тренером в клубной детско-юношеской футбольной школе "Динамо" с 1965 по 1977 годы. В этот период он воспитал множество великих игроков "бело-синих". Среди его воспитанников такие легенды столичного клуба, как Владимир Бессонов, Геннадий Литовченко, Владимир Лозинский, Алексей Михайличенко, Павел Яковенко, Вадим Лазоренко и Виктор Сахно.

С 1977-го по 1990 год Котельников являлся государственным тренером СССР Федерации футбола Украины. В 1983-м он возглавлял сборную Украинской ССР на летней Спартакиаде народов СССР, где его команда заняла четвёртое место.

В 1991 году Евгений Петрович был одним из основателей Федерации футбола Украины, до 1995 года занимая должность первого вице-президента.

Смотрите также: Матч памяти легенд киевского "Динамо"

В 1997 году Котельников вернулся в "Динамо", где возглавил департамент футбола. "Динамо-2", "Динамо-3", клубная Академия, ДЮФШ — это были основные составляющие, которыми занимался департамент. Особой гордостью Евгения Петровича являлся пилотный спецкласс 1985 года рождения, который они создали вместе с Павлом Яковенко. Главными его звездами стали Артем Милевский и Александр Алиев.

Когда Яковенко возглавил молодежную сборную Украины, Котельников также курировал команду. Именно эти футбольные специалисты сыграли важную роль в становлении нынешних лидеров национальной сборной — Ярмоленко, Гармаша, Коноплянки, Ракицкого, Степаненко.