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    Общество

    Корпоративный скандал в Мариуполе: детей привлекли к новогодней вечеринке

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    По данным местных СМИ, ни участники детского коллектива, ни их родители не были осведомлены о формате мероприятия во Дворце культуры "Чайка".
    Скандальный корпоратив ДК Чайка в Мариуполе
    Скриншот с Facebook Владимира Ткаченко

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Мариуполе директор Дворца культуры "Чайка" Яна Стебина была уволена после скандала из-за выступления детского танцевального коллектива на новогоднем корпоративе. 

    Инцидент произошел 28 декабря. Один из родителей, Владимир Ткаченко, опубликовал у себя в Facebook видео выступления детей на мероприятии в ДК, пишут "Новости Донбасса". 

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    "Пришел к дочке на концерт, первый раз она будет выступать. Тут корпоратив. Я так понял, моя доченька будет выступать на корпоративе", – сказал он на видео (см. ниже).

    По информации местного издания MRPL.CITY, выступавшие дети и их родители не были проинформированы о формате мероприятия. Они считали, что это будет традиционный концерт в ДК.

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    "Это нонсенс. Такое не имеет места быть во дворцах культуры. Все причастные к данной ситуации будут наказаны. Им вынесут выговор с соответствующим дисциплинарным наказанием. Директор ДК должна быть уволена", — прокомментировала начальник департамента культурно-общественного развития Диана Трима.

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    На данный момент структурные подразделения городского совета проводят служебное расследование.

    Напомним, ранее сообщалось о громком скандале с участием одесских депутатов, которые на новогоднем корпоративе переоделись в пионеров

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