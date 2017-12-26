Скандальный корпоратив: одесские депутаты переоделись пионерами

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В Одессе разгорелся скандал вокруг корпоратива депутатов городского совета из фракции "Доверяй делам". На вечеринку народные избранники переоделись пионерами: надели красные пилотки и пионерские галстуки.

Фотографии коллег в пилотках в Facebook опубликовала депутат Ирина Куценко (Есенович). Вскоре в комментариях к фото пользователи Facebook начали критиковать депутатов за выбор нарядов и призывать Службу безопасности провести расследование в связи с подозрением на нарушение закона о декоммунизации.

Куценко скандальную фотографию удалила, однако она все равно была уже перепубликована на нескольких одесских сайтах.

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Ранее в Киеве прошел предновогодний корпоратив парламентской фракции "Блока Петра Порошенко". По информации очевидцев, на вечеринке присутствовал президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, генпрокурор Юрий Луценко и мэр Киева Виталий Кличко.