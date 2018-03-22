Россиянин убил подругу и сварил ее сердце

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Красноярске 35-летний мужчина убил девушку 27 лет, а затем сварил ее сердце. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

"По предварительной версии следствия 20 марта 2018 в дневное время 35-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения у себя дома, в ходе ссоры причинил множественные ножевые ранения 27-летней знакомой, от которых она скончалась. После этого вскрыл грудную клетку погибшей, извлек левое легкое и сердце, затем начал варить сердце в кастрюле", — заявили в ведомстве.

Уточняется, что подозреваемый в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Напомним, ранее в Одессе мужчина убил и отрезал голову бизнесвумен Анны Ергиевой. Отрезанная голова была найдена спустя несколько дней после убийства.