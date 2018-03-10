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    Большой театр

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
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    Большой театр почтил память Майи Плисецкой. Видео
    Большой театр почтил память Майи Плисецкой 
    20:42 03.05.2015
    3384
    В Большом театре перед началом спектакля "Дама с камелиями" почтили минутой молчания память выдающейся балерины современности Майи Плисецкой.
    Майя Плисецкая, Родион Щедри. Архивное фото
    Прощание с Майей Плисецкой состоится в Германии в кругу родных и близких
    18:34 03.05.2015
    5929
    Родион Щедрин ознакомил директора Большого театра Владимира Урина с той частью их совместного с Майей Плисецкой завещания, которое касается прощания и ритуала захоронения.
    Майя Плисецкая. Архивное фото
    Майя Плисецкая. Справка
    22:24 02.05.2015
    3847
    Выдающаяся танцовщица второй половины XX века, прима-балерина, народная артистка СССР Майя Михайловна Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве.
    Балерина Майя Плисецкая. Архивное фото
    Скончалась балерина Майя Плисецкая - СМИ
    21:12 02.05.2015
    8870
    Балерина Майя Плисецкая скончалась в Германии, сообщил гендиректор Большого театра Владимир Урин. Он назвал Плисецкую символом русского балета ХХ века.
    Прощание с оперной певицей Еленой Образцовой
    Прощание с "королевой меццо-сопрано" Еленой Образцовой 
    14:56 14.01.2015
    500
    В Москве простились с великой оперной певицей Еленой Образцовой, которая скончалась на 76-м году жизни в понедельник. Прощание прошло в Большом театре в среду, его посетили сотни людей.
    Прощание с оперной певицой Еленой Образцовой
    На прощание с Еленой Образцовой пришли тысячи людей
    13:02 14.01.2015
    294
    Всего на прощание пришли тысячи людей. Зал театра был переполнен, а снаружи стояла очередь из желающих проститься с "королевой меццо-сопрано".
    Галина Уланова
    Сто пять лет назад родилась известная русская балерина Галина Уланова
    00:29 08.01.2015
    552
    Великая русская балерина Галина Сергеевна Уланова родилась 8 января 1910 года в Санкт- Петербурге. Ее отец Сергей Уланов был танцовщиком и режиссером, мать Мария Романова - классической танцовщицей и педагогом хореографического училища.
    Лондон. Вестминстерское Аббатство и Биг Бен
    В Лондоне пройдет выставка, посвященная балету Шостаковича "Болт"
    13:53 09.10.2014
    66
    Премьера балета состоялась в 1931-м году в Ленинградском театре оперы и балета. Первое представление стало единственным: критики негативно оценили балет с идеологической точки зрения. В течение следующих 74 лет "Болт" не ставился.
    Балерина Римма Карельская. Архивное фото
    Умерла бывшая ведущая балерина Большого театра Римма Карельская
    12:34 25.09.2014
    133
    "Народная артистка России, в прошлом ведущая солистка балета Большого театра Римма Карельская скончалась вчера вечером на 88-м году жизни", - сказал представитель театра.
    Николай Цискаридзе в сцене из балета Пиковая дама
    Цискаридзе возвращается в Большой театр
    22:00 27.09.2013
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    Экс-премьер ГАБТа Николай Цискаридзе, с которым прежнее руководство театра в лице генерального директора Анатолия Иксанова не продлило контракт в начале лета, вернется в Большой в ближайшее время.
    Художественный руководитель балета Большого театра Сергей Филин
    Филин сказал, кто может стать заведующим балетной труппой ГАБТа
    17:06 25.09.2013
    16
    Врио худрука балета Большого театра Галина Степаненко может стать заведующей балетной труппой театра, рассказал журналистам в среду худрук балета ГАБТа Сергей Филин..
    Худрук Большого театра Сергей Филин
    Худрук балета Большого театра озвучил планы на предстоящий сезон
    19:43 17.09.2013
    13
    "Труппу ждут три большие премьеры", - сообщил Сергей Филин, тем самым опровергнув появившуюся накануне информацию об отмене одной из них.
    Худрук балета Большого театра Сергей Филин
    Балетмейстера Филина выписывают из немецкой больницы
    18:27 13.09.2013
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    К настоящему времени балетмейстер перенес уже более 20 операций по восстановлению зрения. Полтора месяца назад Филин говорил, что его правый глаз по-прежнему ничего не видит, а левый видит примерно на 10%.
    Сергей Филин
    Филин планирует вернуться на работу в Большой театр в сентябре
    18:51 01.08.2013
    12
    Худрук балетной труппы Большого театра Сергей Филин, который после нападения проходит лечение в немецкой клинике, планирует вернуться на работу уже к середине сентября.
    Анна Нетребко и Дмитрий Хворостовский
    Нетребко и Хворостовский советуют Большому театру кардинальные меры
    14:56 18.06.2013
    50
    Отвечая на вопрос журналистов, что она думает о том, что ГАБТ не продлил контракт с Николаем Цискаридзе, Нетребко ответила, что сложившуюся ситуацию в Большом театре, по ее мнению, можно изменить лишь кардинальным образом.
    Николай Цискаридзе
    Цискаридзе еще не определился с будущим местом работы
    15:15 15.06.2013
    4
    "Я не знаю, что я буду делать. Мне не на что жаловаться, я даже могу прийти на радио вести передачи. Я ни с кем официально не разговаривал, но если мне захочется - я найду себе работу", - сказал танцовщик.
    Николай Цискаридзе
    В Москве пройдет митинг протеста против увольнения Цискаридзе
    11:24 15.06.2013
    25
    Митингующие соберутся в сквере на площади Революции, у фонтана и памятника Карлу Марксу с 17.00 до 19.00. Они будут требовать заключения с Цискаридзе контракта на 5 лет.
    Солист Большого театра Николай Цискаридзе
    Цискаридзе считает, что ему "подсунули" срочный договор с ГАБТ
    13:32 14.06.2013
    10
    В субботу стало известно, что Большой театр решил не продлевать срочный контракт с Цискаридзе как с артистом, так и с педагогом-репетитором, о чем и уведомил его. Срок обоих контрактов истекает 30 июня.
    Худрук балета Большого театра Сергей Филин
    Балетмейстер Большого театра Филин перенес 18-ю операцию на глазах
    16:44 08.06.2013
    11
    "За это время, находясь под наркозом, я видел много друзей, коллег, родных и близких... и порой, казалось, это просто сон.. Я открою глаза, и все эти люди будут рядом... Я смогу их увидеть!" - передала Прорвич слова супруга.
    Солист Большого театра Николай Цискаридзе
    Большой театр и Цискаридзе не пришли к мировому соглашению
    14:22 11.04.2013
    15
    Большой театр счел неприемлемыми условия премьера балетной труппы Николая Цискаридзе, который просит отменить дисциплинарные взыскания в виде выговоров, мировое соглашение не достигнуто, сообщила представитель ГАБТ Алина Кудрявцева.
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