Великая русская балерина Галина Сергеевна Уланова родилась 8 января 1910 года в Санкт- Петербурге. Ее отец Сергей Уланов был танцовщиком и режиссером, мать Мария Романова - классической танцовщицей и педагогом хореографического училища.
Премьера балета состоялась в 1931-м году в Ленинградском театре оперы и балета. Первое представление стало единственным: критики негативно оценили балет с идеологической точки зрения. В течение следующих 74 лет "Болт" не ставился.
К настоящему времени балетмейстер перенес уже более 20 операций по восстановлению зрения. Полтора месяца назад Филин говорил, что его правый глаз по-прежнему ничего не видит, а левый видит примерно на 10%.
Отвечая на вопрос журналистов, что она думает о том, что ГАБТ не продлил контракт с Николаем Цискаридзе, Нетребко ответила, что сложившуюся ситуацию в Большом театре, по ее мнению, можно изменить лишь кардинальным образом.
"Я не знаю, что я буду делать. Мне не на что жаловаться, я даже могу прийти на радио вести передачи. Я ни с кем официально не разговаривал, но если мне захочется - я найду себе работу", - сказал танцовщик.
В субботу стало известно, что Большой театр решил не продлевать срочный контракт с Цискаридзе как с артистом, так и с педагогом-репетитором, о чем и уведомил его. Срок обоих контрактов истекает 30 июня.
"За это время, находясь под наркозом, я видел много друзей, коллег, родных и близких... и порой, казалось, это просто сон.. Я открою глаза, и все эти люди будут рядом... Я смогу их увидеть!" - передала Прорвич слова супруга.
Большой театр счел неприемлемыми условия премьера балетной труппы Николая Цискаридзе, который просит отменить дисциплинарные взыскания в виде выговоров, мировое соглашение не достигнуто, сообщила представитель ГАБТ Алина Кудрявцева.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".