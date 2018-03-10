Композитор написал музыку к 35 кинофильмам, среди них "Броненосец "Потемкин" (1925), "Юность Максима" (1934), "Человек с ружьем" (1938), "Молодая гвардия" (1948), "Встреча на Эльбе" (1949), "Гамлет" (1964), "Король Лир" (1970).
Премьера балета состоялась в 1931-м году в Ленинградском театре оперы и балета. Первое представление стало единственным: критики негативно оценили балет с идеологической точки зрения. В течение следующих 74 лет "Болт" не ставился.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".