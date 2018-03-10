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    Сергей Филин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Художественный руководитель балета Большого театра Сергей Филин
    Филин сказал, кто может стать заведующим балетной труппой ГАБТа
    17:06 25.09.2013
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    Врио худрука балета Большого театра Галина Степаненко может стать заведующей балетной труппой театра, рассказал журналистам в среду худрук балета ГАБТа Сергей Филин..
    Худрук Большого театра Сергей Филин
    Худрук балета Большого театра озвучил планы на предстоящий сезон
    19:43 17.09.2013
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    "Труппу ждут три большие премьеры", - сообщил Сергей Филин, тем самым опровергнув появившуюся накануне информацию об отмене одной из них.
    Худрук балета Большого театра Сергей Филин
    Балетмейстера Филина выписывают из немецкой больницы
    18:27 13.09.2013
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    К настоящему времени балетмейстер перенес уже более 20 операций по восстановлению зрения. Полтора месяца назад Филин говорил, что его правый глаз по-прежнему ничего не видит, а левый видит примерно на 10%.
    Сергей Филин
    Филин планирует вернуться на работу в Большой театр в сентябре
    18:51 01.08.2013
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    Худрук балетной труппы Большого театра Сергей Филин, который после нападения проходит лечение в немецкой клинике, планирует вернуться на работу уже к середине сентября.
    Худрук балета Большого театра Сергей Филин
    Балетмейстер Большого театра Филин перенес 18-ю операцию на глазах
    16:44 08.06.2013
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    "За это время, находясь под наркозом, я видел много друзей, коллег, родных и близких... и порой, казалось, это просто сон.. Я открою глаза, и все эти люди будут рядом... Я смогу их увидеть!" - передала Прорвич слова супруга.
    Худрук балета Большого театра Сергей Филин
    Филин рассказал о нападении, лечении и дальнейших планах
    17:17 15.03.2013
    13
    "Я полон сил и во мне много веры и желания. Я буду делать все. И доктора делают все возможное. Поэтому я думаю, что вместе нам удастся добиться большого результата", - сказал балетмейстер.
    Худрук балета Большого театра Сергей Филин выписан больницы
    Дмитриченко был среди тех, кого я подозревал в нападении - Филин
    14:39 15.03.2013
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    Нападение на Филина произошло 17 января в Москве - в лицо худруку балета плеснули кислотой. Балетмейстер попал в больницу с ожогами лица третьей степени и ожогом глаз.
    Сергей Филин
    Балетмейстер Филин сможет вернуться к профессиональной деятельности
    14:24 15.03.2013
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    Врачи считают, что зрение худрука балетной труппы Большого театра, который пережил нападение два месяца назад, удастся восстановить до такого уровня, который позволит ему вернуться к нормальной жизни.
    Худрук балета Большого театра Сергей Филин выписан больницы
    Предварительное следствие по делу о нападении на Филина продлено
    10:26 07.03.2013
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    Нападение на Сергея Филина произошло 17 января в Москве - в лицо худруку балета плеснули кислотой; балетмейстер попал в больницу с ожогами лица третьей степени и ожогом глаз.
    Сергей Филин
    Мотивом нападения на Филина стала вражда с ведущим солистом Большого
    09:30 06.03.2013
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    Во вторник вечером пресс-центр МВД России сообщил, что полиции удалось задержать предполагаемого исполнителя нападения.
    Худрук балета Большого театра Сергей Филин выписан больницы
    МВД России объявило о раскрытии дела о нападении на Филина
    07:18 06.03.2013
    19
    Нападение на худрука Большого театра, ставшее одним из самых резонансных преступлений в сфере искусства за последнее время, произошло 17 января в Москве.
    Худрук балета Большого театра Сергей Филин выписан из больницы
    Задержан подозреваемый в покушении на худрука балета Большого театра
    08:08 05.03.2013
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    Полиция задержала подозреваемого в покушении 17 января в Москве на худрука балета Большого театра Сергея Филина, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.
    Солист Большого театра Николай Цискаридзе
    Большой театр грозит подать в суд на Цискаридзе
    15:21 08.02.2013
    16
    В конце января Цискаридзе заявил РИА Новости, что администрация Большого ведет против него "планомерную травлю".
    Худрук балета Большого театра Сергей Филин выписан больницы
    Худрук балета Большого театра выписан из больницы
    08:08 04.02.2013
    112
    Филин говорил, что точно знает, кто совершил на него покушение, но не может говорить на эту тему, пока эти данные не обнародует следствие.
    Сергей Филин
    Врачи отмечают улучшение зрения у Филина
    12:05 28.01.2013
    9
    Врачи провели еще одну операцию на глазах художественному руководителю балета Большого театра Сергею Филину, который получил химический ожог лица и глаз кислотой.
    Сергей Филин
    Филину проведут очередную операцию на глазах в понедельник
    14:06 23.01.2013
    7
    Заведующая первым отделением микрохирургии глаза 36-й больницы Наталья Долгуева отказалась давать прогнозы о том, удастся ли вернуть балетмейстеру зрение в полном объеме.
    Сергей Филин
    Худрук балета Филин считает, что нападение связано с его работой
    09:28 22.01.2013
    23
    "Случившееся я связываю с моей работой. Единственное, в чем себя виню, - так это в легкомыслии. Мне нужно было сразу, еще до Нового года, сообщить всем СМИ, что в мой адрес продолжают поступать угрозы", - сказал худрук Большого театра.
    Сергей Филин
    Худрук балета Большого театра Филин переведен из реанимации в палату
    10:41 19.01.2013
    16
    В настоящее время художественный руководитель балета Большого театра Сергей Филин, которого в результате нападения облили кислотой, самостоятельно передвигается по палате и общается с родственниками.
    Сергей Филин
    Кислотой в лицо: нападение на Филина взбудоражило театральный мир
    21:46 18.01.2013
    74
    "Ему не требуется инъекционное поддержание, но у него очень серьезные ожоги лица, ушных раковин, рта, лба, а больше всего вызывает опасение состояние зрения", - сказал гендиректор Большого Анатолий Иксанов.
    Сергей Филин
    Худрук Большого театра будет лечиться в Бельгии
    12:23 18.01.2013
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    Художественному руководителю Большого театра Сергею Филину, на которого накануне было совершено нападение, в пятницу будет сделана операция.
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