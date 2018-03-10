К настоящему времени балетмейстер перенес уже более 20 операций по восстановлению зрения. Полтора месяца назад Филин говорил, что его правый глаз по-прежнему ничего не видит, а левый видит примерно на 10%.
"За это время, находясь под наркозом, я видел много друзей, коллег, родных и близких... и порой, казалось, это просто сон.. Я открою глаза, и все эти люди будут рядом... Я смогу их увидеть!" - передала Прорвич слова супруга.
"Случившееся я связываю с моей работой. Единственное, в чем себя виню, - так это в легкомыслии. Мне нужно было сразу, еще до Нового года, сообщить всем СМИ, что в мой адрес продолжают поступать угрозы", - сказал худрук Большого театра.
"Ему не требуется инъекционное поддержание, но у него очень серьезные ожоги лица, ушных раковин, рта, лба, а больше всего вызывает опасение состояние зрения", - сказал гендиректор Большого Анатолий Иксанов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".