Премьера балета состоялась в 1931-м году в Ленинградском театре оперы и балета. Первое представление стало единственным: критики негативно оценили балет с идеологической точки зрения. В течение следующих 74 лет "Болт" не ставился.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.