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    Николай Цискаридзе

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Николай Цискаридзе
    Цискаридзе исполнит роль вдовы Симоны в премьере Михайловского театра
    14:36 28.03.2014
    41
    И.о. ректора Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, выступит в субботу в Михайловском театре в роли вдовы Симоны в премьере "Тщетная предосторожность", говорится в сообщении театра.
    Солист Большого театра Николай Цискаридзе
    Николай Цискаридзе отмечает 40-летий юбилей
    08:25 31.12.2013
    97
    Николай Максимович Цискаридзе родился 31 декабря 1973 года в Тбилиси (Грузия) в семье скрипача и школьной учительницы.
    Солист Большого театра Николай Цискаридзе
    Цискаридзе может возглавить Академию русского балета им. Вагановой
    17:43 26.10.2013
    12
    В начале июня этого года стало известно, что прежнее руководство ГАБТа решило не продлевать с Цискаридзе контракты, срок которых истек 30 июня, как с артистом и педагогом-репетитором, о чем и уведомило его.
    Николай Цискаридзе в сцене из балета Пиковая дама
    Цискаридзе возвращается в Большой театр
    22:00 27.09.2013
    16
    Экс-премьер ГАБТа Николай Цискаридзе, с которым прежнее руководство театра в лице генерального директора Анатолия Иксанова не продлило контракт в начале лета, вернется в Большой в ближайшее время.
    Николай Цискаридзе
    Цискаридзе сообщил, что в его ближайших планах - отпуск
    20:07 03.07.2013
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    Он также добавил, что ни к кому не обращался по поводу работы. А реплику из зала о том, что директор Михайловского театра Владимир Кехман мог бы пригласить его в свой театр, оставил без комментариев.
    Николай Цискаридзе
    Цискаридзе еще не определился с будущим местом работы
    15:15 15.06.2013
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    "Я не знаю, что я буду делать. Мне не на что жаловаться, я даже могу прийти на радио вести передачи. Я ни с кем официально не разговаривал, но если мне захочется - я найду себе работу", - сказал танцовщик.
    Николай Цискаридзе
    В Москве пройдет митинг протеста против увольнения Цискаридзе
    11:24 15.06.2013
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    Митингующие соберутся в сквере на площади Революции, у фонтана и памятника Карлу Марксу с 17.00 до 19.00. Они будут требовать заключения с Цискаридзе контракта на 5 лет.
    Солист Большого театра Николай Цискаридзе
    Цискаридзе считает, что ему "подсунули" срочный договор с ГАБТ
    13:32 14.06.2013
    10
    В субботу стало известно, что Большой театр решил не продлевать срочный контракт с Цискаридзе как с артистом, так и с педагогом-репетитором, о чем и уведомил его. Срок обоих контрактов истекает 30 июня.
    Солист Большого театра Николай Цискаридзе
    Большой театр и Цискаридзе не пришли к мировому соглашению
    14:22 11.04.2013
    15
    Большой театр счел неприемлемыми условия премьера балетной труппы Николая Цискаридзе, который просит отменить дисциплинарные взыскания в виде выговоров, мировое соглашение не достигнуто, сообщила представитель ГАБТ Алина Кудрявцева.
    Солист Большого театра Николай Цискаридзе
    Большой театр грозит подать в суд на Цискаридзе
    15:21 08.02.2013
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    В конце января Цискаридзе заявил РИА Новости, что администрация Большого ведет против него "планомерную травлю".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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