И.о. ректора Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, выступит в субботу в Михайловском театре в роли вдовы Симоны в премьере "Тщетная предосторожность", говорится в сообщении театра.
В начале июня этого года стало известно, что прежнее руководство ГАБТа решило не продлевать с Цискаридзе контракты, срок которых истек 30 июня, как с артистом и педагогом-репетитором, о чем и уведомило его.
"Я не знаю, что я буду делать. Мне не на что жаловаться, я даже могу прийти на радио вести передачи. Я ни с кем официально не разговаривал, но если мне захочется - я найду себе работу", - сказал танцовщик.
В субботу стало известно, что Большой театр решил не продлевать срочный контракт с Цискаридзе как с артистом, так и с педагогом-репетитором, о чем и уведомил его. Срок обоих контрактов истекает 30 июня.
Большой театр счел неприемлемыми условия премьера балетной труппы Николая Цискаридзе, который просит отменить дисциплинарные взыскания в виде выговоров, мировое соглашение не достигнуто, сообщила представитель ГАБТ Алина Кудрявцева.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".