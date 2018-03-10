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    Генеральная ассамблея ООН

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Речь Порошенко в ООН: для больших дядь и третьего мира – Корнейчук
    19:40 21.09.2017
    985Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, на министерском заседании Совбеза ООН Петр Порошенко говорил тактичными дипломатическими фразами и не конкретизировал размещение миротворцев ООН на границе с РФ.
    Михаил Павлив, политический эксперт
    Порошенко в США. Павлив: отвратительно, недостойно, разочаровывающе
    18:12 21.09.2017
    6041Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, находясь на Генеральной ассамблее ООН, президент продолжил пребывать в образе "мелкого торгаша собственным суверенитетом".
    Михаил Погребинский
    Погребинский: речь Порошенко в США – курам на смех
    17:53 21.09.2017
    19349Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    По словам политического эксперта Михаила Погребинского, во время своей речи на Генеральной ассамблее ООН президент Украины выступил в роли человека, который смешит зрителей.
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН
    Соцсети о речи Порошенко: ООН не потянет таких аппетитов
    15:55 21.09.2017
    4635Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Долгожданное выступление президента Украины Петра Порошенко на Генассамблее ООН состоялось… Что прозвучало с высокой трибуны, а что было услышано непосредственно самими украинцами? Какой была реакция соотечественников на речь гаранта в соцсетях?
    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    США решают. Эксперт о встрече Трампа и Порошенко
    15:33 21.09.2017
    1865Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    В вопросе реформирования ООН Дональд Трамп проводит свою линию, в которую в некоторой степени вплетается и вопрос Украины, считает эксперт-международник Владимир Кушниренко.
    Дональд Трамп выступает на ГА ООН
    Опасная игра. Трамп провоцирует появление у границ Китая 25 Чернобылей
    11:50 21.09.2017
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    Наблюдатели считают, что Пекин принял вызов США в Венесуэле. Он будет всячески поддерживать Каракас, а также приветствовать попытки соседей и друзей этой страны в Латинской Америке помочь Венесуэле выйти из кризиса.
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН
    Бег по кругу. Главное из выступления Порошенко в ООН
    10:40 21.09.2017
    2548Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    В среду президент Петр Порошенко выступил на Генассамблее ООН. Это был его третий спич за президентскую каденцию, но ничего нового Порошенко так и не сказал. Как всегда, главной угрозой назвал РФ, а по миротворцам на уступки не пошел.
    Открытие сессии генеральной ассамблеи ООН. Архивное фото
    Вопрос мирового масштаба. Генассамблея ООН и миротворцы в Донбассе
    14:52 18.09.2017
    1274Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    На 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН стартует Общеполитическая дискуссия высокого уровня, одной из самых горячих тем которой станет рассмотрения вопроса о миротворцах в Донбассе.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко примет участие в Генассамблее ООН
    15:46 16.09.2017
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    На полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава украинского государства Петр Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе президентом США.
    Президент Украины Петр Порошенко выступает на Генассамблее ООН
    Порошенко на Генассамблее ООН: снова санкции, снова оружие
    08:14 22.09.2016
    8157Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Вице-президент США Джозеф Байден призвал украинское руководство усилить реформы, а президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США за ужесточение санкций против РФ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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