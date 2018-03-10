По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, на министерском заседании Совбеза ООН Петр Порошенко говорил тактичными дипломатическими фразами и не конкретизировал размещение миротворцев ООН на границе с РФ.
Долгожданное выступление президента Украины Петра Порошенко на Генассамблее ООН состоялось… Что прозвучало с высокой трибуны, а что было услышано непосредственно самими украинцами? Какой была реакция соотечественников на речь гаранта в соцсетях?
Наблюдатели считают, что Пекин принял вызов США в Венесуэле. Он будет всячески поддерживать Каракас, а также приветствовать попытки соседей и друзей этой страны в Латинской Америке помочь Венесуэле выйти из кризиса.
В среду президент Петр Порошенко выступил на Генассамблее ООН. Это был его третий спич за президентскую каденцию, но ничего нового Порошенко так и не сказал. Как всегда, главной угрозой назвал РФ, а по миротворцам на уступки не пошел.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".