Народный депутат Наталья Веселова считает, что из-за введения накопительного уровня пенсий в выигрыше будут все, а ее коллега по ВР Александра Кужель заявила, что предложенный законопроект никак нельзя назвать реформой.
По мнению народного депутата Александры Кужель ("Батькивщина"), новая редакция закона о ЖКХ, которая вводит пеню и штраф за несвоевременную уплату за жилищно-коммунальные услуги, абсолютно игнорирует потребности украинских граждан.
Бизнесмен и глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ в последний момент отменил свое выступление на съезде и перенес приезд на родину, заявив о политическом преследовании со стороны властей.
В Верховной Раде призывают рассмотреть инцидент между народными депутатами Александрой Кужель и Андреем Тетеруком. Политолог Василий Яблонский уверен, что это происшествие могут использовать в качестве повода не голосовать за "безвизовые" законы.
По словам председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана, ответственность за деятельность депутата должна быть максимально жесткой. "А все остальное, я думаю, мы увидим после заседания совета коалиции", - отметил он.
В Киеве отметили годовщину Октябрьской революции. Несмотря на отсутствие официальных мероприятий в городах Украины, в столице прошло шествие, по окончании которого состоялось возложение цветов и молебен.
Накануне суд принял решение арестовать на два месяца экс-министра юстиции Елену Лукаш, назначив при этом залог в размере 5 миллионов 115 тысяч гривен. Позже стало известно, что нардеп Вадим Новинский внес за Лукаш необходимый залог.
Народный депутат Андрей Тетерук утверждает, что не бил Александру Кужель бутылкой по голове, как об этом утверждают во фракции "Батькивщина". Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил сам Тетерук.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".