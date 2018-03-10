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    Александра Кужель

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 69
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    Верховная Рада Украины
    Как в маршрутке. Сеть позабавило фото рабочего места нардепа в Раде
    15:01 07.11.2017
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    На фотографии рабочего места народного депутата фракции "Батькивщина" Александры Кужель в Раде икона и сигареты.
    Ежегодное послание Президента Украины к народным депутатам
    Нужна ли стране предлагаемая пенсионная реформа? Опрос депутатов
    18:38 07.09.2017
    762Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Народный депутат Наталья Веселова считает, что из-за введения накопительного уровня пенсий в выигрыше будут все, а ее коллега по ВР Александра Кужель заявила, что предложенный законопроект никак нельзя назвать реформой.
    Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко и Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет во время заседания Верховной Рады Украины
    Битва вышиванок. В Раде отметили 100-летие Украинской революции 
    17:48 17.03.2017
    527
    Народные депутаты на торжественное заседание Верховной Рады Украины пришли в национальной одежде и исполнили молитву за Украину "Боже великий единый".
    Александра Кужель. Архивное фото
    Кужель: события в Раде - это переворот
    11:51 15.03.2017
    9427"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    По словам народного депутата Александры Кужель, приведя на заседание Верховной Рады представителей Нацгвардии, депутаты грубо нарушили Конституцию Украины.
    Александра Кужель против Игоря Мосийчука. Видео
    Скандал в прямом эфире: Кужель окатила водой Мосийчука и Гончаренко 
    00:31 22.12.2016
    27864Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Во время выступления Александры Кужель Игорь Мосийчук несколько раз пытался ее перебить, употребив в том числе выражение "московская кукушка". Нардепы поссорились из-за бюджета, принятого накануне.
    Оплата коммунальных платежей
    В новом законе о ЖКХ ущемлены права простых украинцев - Кужель
    16:38 02.11.2016
    2700Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    По мнению народного депутата Александры Кужель ("Батькивщина"), новая редакция закона о ЖКХ, которая вводит пеню и штраф за несвоевременную уплату за жилищно-коммунальные услуги, абсолютно игнорирует потребности украинских граждан.
    В Раде Кужель сравнили с амебой и посоветовали забыть о Порошенко
    В Раде Кужель сравнили с амебой и посоветовали забыть о Порошенко 
    03:18 06.10.2016
    3828Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Народный депутат Верховной Рады от фракции БПП Иван Мельничук на заседании парламента сравнил свою коллегу из "Батькивщины" Александру Кужель с амебой и посоветовал забыть фамилию президента Украины.
    Александра Кужель. Архивное фото
    Коалиция ВР напоминает тяжелобольного - Кужель
    15:11 15.04.2016
    274Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По мнению народного депутата от фракции "Батькивщина Александры Кужель, от переформатированного парламентского большинства будет сложно ожидать какого-либо конструктива.
    Александра Кужель. Архивное фото
    "Батькивщина" не поддержит правительственный проект бюджета - Кужель
    00:59 15.12.2015
    558Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Как утверждает нардеп, в проекте госбюджета больше не предусматриваются выплаты одиноким матерям и одиноким усыновителям в виде минимальных 30% прожиточного минимума.
    Александра Кужель на съезде Федерации работодателей Украины
    Фотоитоги 2 декабря: Кужель после травмы и спецназ в ожидании Фирташа 
    17:21 02.12.2015
    405Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Бизнесмен и глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ в последний момент отменил свое выступление на съезде и перенес приезд на родину, заявив о политическом преследовании со стороны властей.
    Евгений Червоненко на съезде Федерации работодателей Украины
    Кужель, Червоненко и Петр Ющенко на съезде Федерации работодателей Украины 
    17:02 02.12.2015
    873Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    В Киеве состоялся съезд Федерации работодателей, на котором ожидалось выступление ее лидера Дмитрия Фирташа. В последний момент он отказался от приезда в Украину, опасаясь преследований.
    Александра Кужель. Архивное фото
    Кужель забрала из ГПУ жалобу на Тетерука из-за удара бутылкой
    11:01 24.11.2015
    205Скандал в Раде. Депутата ударили бутылкой по голове
    Заявление народного депутата зачитала ее коллега по фракции "Батькивщина" Алена Шкрум. Кужель мотивировала свое решение тем, что не намерена отвлекать парламент от важных дел.
    Андрей Тетерук
    Тетерука допросят в ГПУ по инциденту с Кужель
    10:47 10.11.2015
    149Скандал в Раде. Депутата ударили бутылкой по голове
    Народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук еще раз принес свои извинения за конфликт с Александрой Кужель, однако в очередной раз подчеркнул, то не поднимал руку на женщину.
    Александра Кужель. Архивное фото
    Удар бутылкой по голове Кужель стал предметом грязных торгов – политолог
    16:53 09.11.2015
    526Скандал в Раде. Депутата ударили бутылкой по голове
    В Верховной Раде призывают рассмотреть инцидент между народными депутатами Александрой Кужель и Андреем Тетеруком. Политолог Василий Яблонский уверен, что это происшествие могут использовать в качестве повода не голосовать за "безвизовые" законы.
    Андрей Тетерук
    "Народный фронт" предлагает Раде расследовать драку Кужель и Тетерука
    12:20 09.11.2015
    96Скандал в Раде. Депутата ударили бутылкой по голове
    Фракции "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко" согласны на объективное расследование инцидента между Кужель и Тетеруком, чтобы снять напряжение в работе парламента.
    Владимир Гройсман
    Гройсман: ответственность Тетерука должна быть "максимально жесткой"
    17:54 08.11.2015
    2429Скандал в Раде. Депутата ударили бутылкой по голове
    По словам председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана, ответственность за деятельность депутата должна быть максимально жесткой. "А все остальное, я думаю, мы увидим после заседания совета коалиции", - отметил он.
    Митинг в Симферополе, посвященный годовщине Октябрьской революции
    Хроника 7 ноября: годовщина Октябрьской революции, митинг в Бухаресте
    11:27 08.11.2015
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    В Киеве отметили годовщину Октябрьской революции. Несмотря на отсутствие официальных мероприятий в городах Украины, в столице прошло шествие, по окончании которого состоялось возложение цветов и молебен.
    Александра Кужель. Архивное фото
    Кужель после удара по голове остается в больнице с гипертоническим кризом
    15:57 07.11.2015
    1358Скандал в Раде. Депутата ударили бутылкой по голове
    По словам народного депутата от украинской партии "Батькивщина" Александры Кужель, у нее до сих пор не проходит гипертонический криз. До вторника врачи запретили ей вставать.
    Елена Лукаш в суде
    Хроника 6 ноября: выкуп Лукаш, возвращение Корбана в Днепропетровск
    11:24 07.11.2015
    1310Задержания и повестки: Лукаш, Вилкул, Королевская...
    Накануне суд принял решение арестовать на два месяца экс-министра юстиции Елену Лукаш, назначив при этом залог в размере 5 миллионов 115 тысяч гривен. Позже стало известно, что нардеп Вадим Новинский внес за Лукаш необходимый залог.
    Андрей Тетерук, Олег Ляшко и Владимир Гройсман
    Тетерук: в кабинете Гройсмана меня материли, а Кужель била сумкой
    10:30 07.11.2015
    2342Скандал в Раде. Депутата ударили бутылкой по голове
    Народный депутат Андрей Тетерук утверждает, что не бил Александру Кужель бутылкой по голове, как об этом утверждают во фракции "Батькивщина". Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил сам Тетерук.
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