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    Батальон "Миротворец"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Режиссер Вера Глаголева после показа своего фильма Две женщины в рамках Международного медиафорума в Санкт-Петербурге
    "Миротворец" едко порадовался смерти Глаголевой
    10:41 17.08.2017
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    В "Миротворце" считают, что "поддержка российской агрессии и попадание в Чистилище это первый шаг к тяжелой и мучительной смерти". Так сайт высказался о смерти актрисы Веры Глаголевой.
    Наручники
    Полк "Миротворец" заявил о задержании своего бойца
    22:04 14.08.2016
    1138Правосудие в камуфляже: оружие "Днепра-1", дело Лихолита
    Согласно предварительной информации, сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ Национальной полиции в Луганской области при исполнении служебных обязанностей был задержан боец полка "Миротворец".
    Военный тягач влетел в блокпост близ Лисичанска, один погибший
    Военный тягач влетел в блокпост близ Лисичанска, один погибший
    18:56 23.06.2016
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    В момент наезда в помещении находились бойцы, в результате ДТП погиб сержант полиции Виктор Иванета. Еще четверо госпитализированы. Проводится служебная проверка.
    Капитан Национальной полиции Александр Ильницкий (Барни)
    Стало известно имя погибшего при обстреле Зайцево капитана Нацполиции
    02:41 10.01.2016
    670Немирное перемирие на Донбассе.
    Как сообщил народный депутат Украины, бывший командир батальона МВД "Миротворец" Андрей Тетерук, Андрей Ильницкий с позывным "Барни" погиб, пытаясь вывести из-под огня ополченцев автомобиль с гражданскими лицами.
    Андрей Тетерук
    "Батькивщина" припомнила Тетеруку, ударившему Кужель, службу в армии РФ
    23:16 05.11.2015
    1949Скандал в Раде. Депутата ударили бутылкой по голове
    Как сообщили в "Батькивщине", у Кужель сотрясение мозга. Фракция требует от ГПУ пода в Верховную Раду представление о лишении Тетеруку депутатской неприкосновенности.
    Бойцы спецроты Торнадо (ранее батальон Шахтерск). Архивное фото
    Рота "Торнадо" официально вошла в состав полка "Миротворец" - МВД
    08:09 09.10.2015
    679Слабость силовиков Украины
    Спикер милиции Киевской области уточнил, что на базе в Боярке, где находятся бойцы "Торнадо", на данный момент спокойно, никакого окружения или штурма базы не было.
    Наручники
    В Донецкой области милиционеры из "Миротворца" ограбили местного жителя
    07:00 11.08.2015
    451Криминализация украинского общества.
    Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, применив насилие и угрожая автоматическим огнестрельным оружием, милиционеры завладели автомобилем местного жителя, а также документами на транспортное средство.
    Пленные военные украинской армии. Архивное фото
    Освобожденные из плена военные прибыли в расположение "Азова"
    05:29 28.11.2014
    603Восток Украины: обмен пленными
    Согласно данным, освобожденные военные из батальонов "Миротворец" и "Донбасс" в полной безопасности.
    Юрий Береза и Семен Семенченко
    Комбаты-депутаты грозят дойти до Москвы, но вначале Донецк и Луганск
    17:40 03.11.2014
    9930Коалиция и новый Кабмин
    Командиры добровольческих батальонов, которые прошли в Раду, пообещали не только вернуть аннексированный Россией Крым, но и дойти до Москвы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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