Как сообщил народный депутат Украины, бывший командир батальона МВД "Миротворец" Андрей Тетерук, Андрей Ильницкий с позывным "Барни" погиб, пытаясь вывести из-под огня ополченцев автомобиль с гражданскими лицами.
Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, применив насилие и угрожая автоматическим огнестрельным оружием, милиционеры завладели автомобилем местного жителя, а также документами на транспортное средство.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".