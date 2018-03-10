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    Вадим Рабинович

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 60
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    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    Вокруг Украины уже не осталось друзей - депутат
    09:38 26.02.2018
    877
    По словам нардепа Вадима Рабиновича, только после смены власти возможно установление "нормальных, дружеских, в крайнем случае рабочих отношений" с окружающими Украину странами.
    Юлия Тимошенко
    Тимошенко, Рабинович и кто-то еще. Главные суперпопулисты года
    12:11 31.12.2017
    1978Украина 2018: новые испытания
    Украинская политика и оголтелый популизм, как братья-близнецы - всегда идут вместе. Не стал исключением и минувший 2017-й год, в котором представители политического истеблишмента врали своему народу, как говорится, не краснея.
    Вид на Майдан Незалежности во время протестов 11 декабря 2013 года
    Нардеп сообщил, чьи снайперы стреляли на Майдане
    11:11 16.11.2017
    9285
    По словам Вадима Рабиновича, снайперы, которые стреляли "у нас на Майдане, принадлежали Саакашвили". Он также посоветовал экс-президенту Грузии съесть красный галстук, который достал из кармана.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Очевидное вероятное: Яценюк во главе Нацбанка и фактор Саакашвили
    19:41 11.09.2017
    11469
    В ближайшие недели президент должен представить Верховной Раде свои кандидатуры на пост главы НБУ. Порошенко хочет оставить Нацбанк под своим контролем, однако не исключено, что его вынудят отдать НБУ своим "заклятым" друзьям из "Народного фронта".
    Исследование. Архивное фото
    Ищите, кому выгодно. В СМИ попадают только "нужные" соцопросы - эксперт
    13:34 16.08.2017
    368
    Социсследования – составляющая политтехнологий и их результаты попадают в СМИ, только если могут улучшить рейтинги во время избирательной кампании или во время подготовки к ней, считает эксперт Дмитрий Разумков.
    Вадим Рабинович
    Европа и США давно все поняли про Украину - Рабинович
    14:10 11.07.2017
    2833
    Народный депутат Вадим Рабинович подчеркнул, что западные партнеры уже давно решают украинский вопрос без присутствия представителей самого государства.
    Вадим Рабинович
    Визы с РФ. "Паразиты" роют себе яму, это уже диагноз - Рабинович
    13:39 11.07.2017
    1950Украина и Россия: визовый вопрос
    По словам народного депутата Вадима Рабиновича, ужесточение пересечения украинской границы для россиян навредит, в первую очередь, самой Украине.
    Выдача денег в банке. Архивное фото
    Националистическая истерия: забудьте о пенсиях и земле
    10:03 25.05.2017
    5493Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Украинская власть толкает страну "в страшный хаос и шабаш мракобесия... понимая, что ничего в политической плоскости с народом Украины уже сделать нельзя". Если будут честные выборы, власть потерпит сокрушительное поражение, считает нардеп Вадим Рабинович.
    Вадим Рабинович. Архивное фото
    Квоты на ТВ. Не ломайте людей через колено - Рабинович
    18:25 23.05.2017
    667
    По словам народного депутата, украинцы должны сами выбирать, какой телевизионный продукт им смотреть, а насильственная украинизация до добра не доведет.
    Вадим Рабинович о Евровидении. Видео
    Рабинович заступился за пранкера, оголившего ягодицы в финале Евровидения 
    03:18 16.05.2017
    2002Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    По мнению народного депутата от "Оппозиционного блока", Виталий Седюк якобы хотел символически показать, "с чем мы идем в Европу после безвиза".
    Скандал с Вадимом Рабиновичем на 1+1
    "До нескорого побачення!". Рабинович устроил скандал на "1+1" 
    12:05 21.04.2017
    38938
    В очередном выпуске программы "Право на власть" в прямом эфире телеканала "1+1" произошел скандал с участием народного депутата Вадимом Рабиновичем. Подробнее смотрите в видео.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Ну, ты наваял! Топ-5 самых неожиданных депутатских законопроектов
    10:22 04.04.2017
    658
    Народных депутатов часто посещают довольно неожиданные идеи, например, внести в УК статью о принудительном браке. Агентство РИА Новости Украина составило Топ-5 самых обсуждаемых и парадоксальных законопроектов за последнее время.
    Вадим Рабинович
    Рабинович: Парасюк - это печальный клоун поколения
    13:58 16.03.2017
    3361"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    По словам народного депутата Вадима Рабиновича, явления, подобные неадекватному поведению депутата Владимира Парасюка, породила действующая власть.
    Вадим Рабинович
    Закрытие банков РФ. Давайте, убивайте Украину дальше – Рабинович
    12:34 14.03.2017
    6817Уход российских банков из Украины
    По мнению народного депутата Вадима Рабиновича, возможный уход российских банков из Украины окончательно добьет отечественную экономику, в том числе потому, что самый большой вклад инвестиций в Украину за прошлый год был от РФ.
    Рабинович: Такого позорного руководства Радой никогда не было
    Рабинович подал в суд на Парубия 
    22:20 12.02.2017
    4116Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Внефракционный нардеп Вадим Рабинович заявил, что такого позорного руководства Верховной Радой никогда не было. Он заявил, что подал в Административный суд на спикера ВР Андрея Парубия за нарушение регламента и закона Украины.
    Вадим Рабинович
    Повышение зарплат депутатов: страну разделили на баринов и холопов – Рабинович
    12:30 18.01.2017
    4504
    По словам народного депутата Вадима Рабиновича, предложение в очередной раз повысить зарплату нардепам на фоне нищей страны выглядит настоящим цинизмом.
    Рабинович о бюджете-2017: даже при Яценюке такого не было
    Рабинович о бюджете-2017: даже при Яценюке такого не было 
    15:31 21.12.2016
    5535Страна получила "кота в мешке" - бюджет 2017 проголосован
    Народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадим Рабинович прокомментировал голосование по проекту государственного бюджета на 2017 год. Подробнее смотрите в видео.
    Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Архивное фото
    Рейтинги Тимошенко и Порошенко стабильны - опрос
    15:32 28.11.2016
    1072
    По результатам исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг", за Юлию Тимошенко отдали бы свои голоса 17,7% респондентов, а Петра Порошенко поддерживают 14,3% опрошенных.
    Вадим Рабинович. Архивное фото
    Рабинович предложил отобрать у Саакашвили украинский паспорт
    22:11 15.11.2016
    771"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Депутат Верховной Рады обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой рассмотреть экстрадицию экс-президента Грузии. Рабинович напомнил, что "у нас подписан договор с Грузией о выдаче международных преступников".
    Вадим Рабинович
    Рабинович: Украина состоялась как криминально-коррупционное государство
    16:02 01.11.2016
    8495Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    По словам депутата Вадима Рабиновича, е-декларирование закрепило тот факт, что Украина состоялась как криминально-коррупционное государство. Обсуждая под куполом ВР размеры своих баснословных е-деклараций, представители власти смеются над собственным народом.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    Вокруг Украины уже не осталось друзей - депутат
    09:38 26.02.2018
    877
    По словам нардепа Вадима Рабиновича, только после смены власти возможно установление "нормальных, дружеских, в крайнем случае рабочих отношений" с окружающими Украину странами.
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