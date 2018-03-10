Украинская политика и оголтелый популизм, как братья-близнецы - всегда идут вместе. Не стал исключением и минувший 2017-й год, в котором представители политического истеблишмента врали своему народу, как говорится, не краснея.
В ближайшие недели президент должен представить Верховной Раде свои кандидатуры на пост главы НБУ. Порошенко хочет оставить Нацбанк под своим контролем, однако не исключено, что его вынудят отдать НБУ своим "заклятым" друзьям из "Народного фронта".
Социсследования – составляющая политтехнологий и их результаты попадают в СМИ, только если могут улучшить рейтинги во время избирательной кампании или во время подготовки к ней, считает эксперт Дмитрий Разумков.
Украинская власть толкает страну "в страшный хаос и шабаш мракобесия... понимая, что ничего в политической плоскости с народом Украины уже сделать нельзя". Если будут честные выборы, власть потерпит сокрушительное поражение, считает нардеп Вадим Рабинович.
Народных депутатов часто посещают довольно неожиданные идеи, например, внести в УК статью о принудительном браке. Агентство РИА Новости Украина составило Топ-5 самых обсуждаемых и парадоксальных законопроектов за последнее время.
По мнению народного депутата Вадима Рабиновича, возможный уход российских банков из Украины окончательно добьет отечественную экономику, в том числе потому, что самый большой вклад инвестиций в Украину за прошлый год был от РФ.
Внефракционный нардеп Вадим Рабинович заявил, что такого позорного руководства Верховной Радой никогда не было. Он заявил, что подал в Административный суд на спикера ВР Андрея Парубия за нарушение регламента и закона Украины.
Депутат Верховной Рады обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой рассмотреть экстрадицию экс-президента Грузии. Рабинович напомнил, что "у нас подписан договор с Грузией о выдаче международных преступников".
По словам депутата Вадима Рабиновича, е-декларирование закрепило тот факт, что Украина состоялась как криминально-коррупционное государство. Обсуждая под куполом ВР размеры своих баснословных е-деклараций, представители власти смеются над собственным народом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".