Вокруг Украины уже не осталось друзей - депутат

Sergei SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Украина поссорилась со своими соседями и "осталась без друзей", заявил народный депутат Вадим Рабинович во время телеэфира на "112. Украина".

"Видите, к чему привела вся политическая, так сказать, внешняя политика нашей страны? Она в первую очередь привела к тому, что у нас теперь вообще нет друзей. У нас нет друзей! Все страны, которые окружают Украину, по крайней мере сегодня, нашими друзьями уже никак не являются", — заявил политик.

Рабинович сомневается, что отношения Украины с соседями, в частности с Россией, смогут нормализоваться в ближайшее время.

"Это неблагодарный будет труд. После того, что эти (представители власти — ред.) натворили, будет труд неблагодарный. Но мы сделаем этот труд, пройдем до конца этой дорогой. И я абсолютно уверен в том, что со всеми странами, которые окружают Украину, у нас будут установлены нормальные, дружеские, в крайнем случае рабочие отношения", — сказал Рабинович.

Ранее народный депутат Николай Скорик заявил, что срыв переговоров в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбасе на уровне глав МИД в Мюнхене — это поражение украинской дипломатии.