наверх
26.02.201812:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.19- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Вокруг Украины уже не осталось друзей - депутат

    (обновлено: )72280
    По словам нардепа Вадима Рабиновича, только после смены власти возможно установление "нормальных, дружеских, в крайнем случае рабочих отношений" с окружающими Украину странами.
    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    Sergei SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Украина поссорилась со своими соседями и "осталась без друзей", заявил народный депутат Вадим Рабинович во время телеэфира на "112. Украина".

    Николай Скорик. Архивное фото
    Украинское фото
    Украина Vs. Польша, обращение ВР. Теперь точно кругом враги - Скорик

    "Видите, к чему привела вся политическая, так сказать, внешняя политика нашей страны? Она в первую очередь привела к тому, что у нас теперь вообще нет друзей. У нас нет друзей! Все страны, которые окружают Украину, по крайней мере сегодня, нашими друзьями уже никак не являются", — заявил политик.

    Рабинович сомневается, что отношения Украины с соседями, в частности с Россией, смогут нормализоваться в ближайшее время.

    "Это неблагодарный будет труд. После того, что эти (представители власти — ред.) натворили, будет труд неблагодарный. Но мы сделаем этот труд, пройдем до конца этой дорогой. И я абсолютно уверен в том, что со всеми странами, которые окружают Украину, у нас будут установлены нормальные, дружеские, в крайнем случае рабочие отношения", — сказал Рабинович.

    Ранее народный депутат Николай Скорик заявил, что срыв переговоров в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбасе на уровне глав МИД в Мюнхене — это поражение украинской дипломатии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Одессу завалило снегом
    Морозы атакуют: авария теплосети в Харькове
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?