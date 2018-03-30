На низком старте. Главные темы президентских программ за год до выборов

Василий Стоякин, обозреватель

Через год в Украине должны состояться очередные выборы президента. Пока что не ясно, кто именно будет участвовать в выборах, но некоторые основные кандидатуры обозначились. Попытаемся представить себе основные тезисы, с которыми пойдут кандидаты на выборы.

НАТО и ЕС

Действующему президенту Порошенко довольно сложно представить что-то новое избирателям. Фактически все уже сказано раньше и, в той или иной степени, было девальвировано.

Главная идея, которую будет представлять президент – продолжение европейской и евроатлантической интеграции. Поскольку у ЕС и НАТО явно отсутствует политическая воля для интеграции Украины, то надо искать свой собственный путь.

Собственно, президент его уже нашел.

В случае с ЕС декларируется постепенное присоединение к действующим в нем частным соглашениям. При этом Украина приобретает все обязанности члена ЕС, не получая никаких из прав.

Сайт Президента Украины Петр Порошенко. Архивное фото

В случае с НАТО совершенно очевидно, что никто не будет гарантировать безопасность Украине. Однако, на ее территории можно разместить военные базы, что можно выдать евроатлантическую интеграцию (собственно, соглашение о создании базы в районе Очакова уже заключено).

Читайте также: Соцопрос: у Порошенко нет шансов на второй срок

Естественным шагом в этом направлении является внесение изменений в Конституцию (возможно – через референдум) о членстве в НАТО и ЕС. Изменение Конституции, кстати, снимет и конституционный же запрет на размещение на территории Украины иностранных военных баз.

Понятно, что евроинтеграционные настроения хотя и сильны, но не являются однозначной мотивацией при выборе. Однако других козырей у президента нет – все остальное находится в сфере аккумулирования ресурсов и силового подавления оппонентов.

Коммунальные тарифы

Тема №1 Юлии Тимошенко – коммунальные тарифы и все, что с ними связано. Вообще, Тимошенко – во многих отношениях выдающийся социальный популист и может оседлать любую социальную тему. В данном случае ей кажется наиболее перспективной тема тарифов.

В данный конкретный момент времени раскручивается тема сохранения в государственной собственности газотранспортной системы, потом к ней будут привязываться другие темы сохранения и расширения государственного контроля над торговлей энергоресурсами.

Вспомогательной является тема сохранения в госсобственности земли сельскохозяйственного назначения, которая "держит" сельский электорат.

Украинское фото Юлия Тимошенко. Архивное фото

Сейчас эта тема "играет", но уже значительно меньше, чем ранее. Теоретически, правительство может ее "забить" (расширив, например, число получателей субсидий или отказавшись от запланированных повышений тарифов). В таком случае, Тимошенко придется перескакивать на другие темы. Учитывая, что социальных проблем в стране много, а Тимошенко реагирует быстро – эффект вряд ли будет слишком большой.

Собственный путь или реиндустриализация

Тема восстановления промышленности будет доминировать у кандидатов, которые опираются на электорат Юго-Востока.

Тут, собственно, надо понимать, что Юго-Восток – регион крупных индустриальных центров. Для них сохранение и восстановление промышленности, вопрос даже не будущего страны, а собственного выживания. Конкретный пример – Днепропетровск, который в результате 19 лет деиндустриализации и сокращения населения перестал быть миллионером.

Такого рода программы существуют и у "Оппозиционного блока" ("новая индустриализация"), и у "Возрождения" ("программа собственного пути"). В основном, речь в них идет о мерах по развитию собственного производства. Прежде всего – промышленного.

Очевидно, что с такими лозунгами будут выступать Юрий Бойко (или другой представитель "Оппоблока"), Владимир Пилипенко (или другой представитель "Возрождения"), Вадим Рабинович.

Украинское фото Юрий Бойко

Борьба с МВФ

Извод той же программы "собственного пути" (естественным образом выбор "собственного пути" предполагает отказ от сотрудничества с МВФ), но на более примитивном уровне. Дескать, именно МВФ блокирует повышение зарплат и пенсий (что, кстати, правда, хотя логика там более сложная – МВФ требует не этого, а "макроэкономической стабилизации", методы которой предлагает правительство).

Эту тему уже эксплуатирует Олег Ляшко, вероятно подтянутся Илья Кива и Сергей Каплин.

Борьба с коррупцией

"Борьба с коррупцией" (чтобы под ней не имелось в виду) – самая очевидная тема для американских агентов влияния, которых временно выдают за "украинских политиков".

Собственно, проблема коррупции в Украине есть (равно как в любом государстве мира), но тут надо понимать, что целью "борцов с коррупцией" является вовсе не ее преодоление, а организация внешнего управления страной. По сути, сейчас "борьба с коррупцией" играет ту же роль, что раньше – "борьба за права человека". Единственно, что ради "прав человека" можно было разбомбить страну и поубивать как можно больше жертв нарушения прав, а ради борьбы с коррупцией подобные методы не используются. Пока не используются.

США еще не определились со своим кандидатом. Скорее всего, их будет несколько. Наибольшие рейтинги имеют Святослав Вакарчук и Анатолий Гриценко.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Солист группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук. Архивное фото

Борьба с Россией

Собственно, тема борьбы против России и "русского мира" в Украине будет, так или иначе, присутствовать в программах всех кандидатов. Даже те из них, которые настроены на улучшение двухсторонних отношений, не могут не исходить из массовых русофобских настроений, имеющих, к тому же, совершенно объективные основания – Крым и Донбасс.

Однако главной темой борьба с Россией будет только у наиболее радикальных кандидатов вроде Андрея Билецкого. Остальные доводить дело до прямого военного конфликта, все же, не хотят и даже. Пожалуй, не хотят полного разрыва отношений (к разрыву подталкивает Запад, да и сама логика двухсторонних отношений именно такая).

Люстрация

Не знаю, сможет ли принять участие в выборах Надежда Савченко, но ее программа выражается именно этим словом, причем его прямом значении – если 15-титонная люстра рухнет на сессионный зал Верховной Рады…