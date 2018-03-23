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    Чечило: почему Тимошенко - да, а Порошенко - нет

    (обновлено: )55442
    Только Юлия Тимошенко способна обеспечить преемственность власти: защитить интересы домайданных олигархов и "новой элиты" в лице Авакова, Турчинова и прочих, считает журналист Вячеслав Чечило.
    Эмоции президента Петра Порошенко
    Associated Press Sergei Chuzavkov

    РИА Новости Украина

    Если бы выборы президента Украины проходили в конце февраля 2018 года, в первом туре 24,6% проголосовавших отдали бы голоса за  Тимошенко. На втором месте – Олег Ляшко с 15,5%, третий – Анатолий Гриценко (12,5%). Петр Порошенко оказался только на четвертом месте с результатом 9,8%. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Примечательно, что, по данным того же исследования, около 40% украинцев не знают, за кого бы проголосовали вообще.  

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    Киевский журналист Вячеслав Чечило считает, что только Тимошенко сегодня способна обеспечить преемственность власти.

    Юлия Тимошенко
    Facebook Юлии Тимошенко
    Боливар не выдержит двоих. Кто тут за Тимошенко - выходи по одному

    "Почему Тимошенко должна победить? Потому что, похоже, только она способна обеспечить преемственность власти. Защитить интересы домайданных олигархов и "новой элиты" в лице Авакова, Турчинова и прочих, параллельно растянувшись в шпагате между США и Россией", — пишет Чечило у себя в Facebook. 

    По его мнению, Тимошенко усвоила урок и готова договариваться о сферах влияния. 

    "В результате ее победы все смогут получить свою долю. Кроме окружения Порошенко, конечно. Но кто-то же должен за все заплатить…", —  отмечает Чечило. 

    Однако терпеть Порошенко еще 5 лет — это перебор, добавляет он. 

    "Можно возразить, что победа Порошенко тоже выполнит задачу обеспечения "стабильности". Теоретически, да. Однако, не получив "обновления власти", украинцы, с большой долей вероятности, просто встанут на дыбы. Терпеть Порошенко еще 5 лет это перебор даже для любителей бороться с "бурятской агрессией"", — резюмирует журналист.

    Скриншот с сайта Facebook

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