Бортник назвал главные месседжи последних политических соцопросов

Проиграв президентскую кампанию, Петр Порошенко проиграет и парламенсткую, сказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя неожиданные данные социологических исследований, опубликованных на неделе.

"Петру Порошенко даже не светит выход во второй тур. Оба заказчика этих опросов пытались донести этот тезис не столько до общества, сколько до окружения президента. Обнародование этих социологических опросов в значительной мере ускоряет развязку среди команды власти. Думаю, что в течение весны-лето будет принято решение или о конституционной реформе, или о досрочных парламентских выборах, или возможно о референдумах НАТО… Нужна какая-то кардинальная акция, попытка перезагрузиться, потому что Петру Порошенко даже второй тур не светит. А проиграв президентскую кампанию, он проиграет и парламенсткую. А с ним – и вся его команда", – — заявил Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

И второй месседж этих вопросов, продолжил Бортник, – общая тотальная слабость всей политической системы и то, что побеждает на выборах кандидат "Против всех": от 50 до 60% украинцев или не определились, или вообще не пойдут на выборы.

Смотрите также: Савченко до обвинений в терроризме. Как Украина боролась за "героя"