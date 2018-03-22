Боливар не выдержит двоих. Кто тут за Тимошенко - выходи по одному

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Первые лица страны усиленно теряют рейтинги, а оппозиция набирает голоса. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко имеет большие шансы взять реванш у Петра Порошенко за поражение на президентских выборах в 2014 году. При этом нынешний глава государства рискует даже не выйти во второй тур.

Порошенко даже не в тройке лидеров

Если бы выборы президента Украины проходили в конце февраля 2018 года, в первом туре 24,6% проголосовавших отдали бы голоса Тимошенко. На втором месте – Олег Ляшко с 15,5%, третий – Анатолий Гриценко (12,5%). Петр Порошенко оказался только на четвертом месте с результатом 9,8%.

Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Примечательно, что по данным того же исследования около 40% украинцев не знают, за кого бы проголосовали вообще.

Важна и динамика поддержки кандидатов. За минувшие полгода Тимошенко прибавила 6,8%, а Порошенко потерял 8,5%. И если раньше эти двое постоянно было рядом в результатах опросов, только менялись местами – кто первый, а кто второй, теперь действующий гарант конституции не только отдал лидерство, но и выпал из первой тройки.

Пока побеждает "против всех"

Но лидеру общественных симпатий Юлии Тимошенко еще слишком рано почивать на лаврах. Во-первых, до выборов еще год и произойти может что угодно. Во-вторых, Банковая точно не смирится с уходом в отрыв "леди Ю" и будет искать рецепты, как сбить ее рейтинг – ставки в этой борьбе слишком высоки. В-третьих, свое слово должны сказать другие важные игроки, прежде всего Запад и украинские олигархи.

К тому же, отмечает политолог Руслан Бортник, даже по опросу КМИС видно, что очень велик процент неопределившихся украинцев и "победить может кто угодно".

"Сегодня безусловным лидером парламентских и президентских выборов является партия "Против всех" и кандидат "Против всех". К сожалению, видимо, это определенный приговор сегодня для всех политиков – и провластных, и оппозиционных. Кроме того, их объединяет общий антирейтинг”, – говорит эксперт.

При этом он предупредил представителей среднего класса, которые зачастую скептически относятся к выборам: если они не пойдут и не проголосуют, президента себе выберут "радикалы и бабушки", а "средний класс будет снова удивляться".

Какие выборы – такой и результат

Тимошенко – действительно безусловный фаворит избирательной кампании, но если бы она шла по классическим параметрам. Для Украины же это – большая редкость.

Политолог Павел Рудяков напоминает, что в 2004 году Украины была "страной третьего тура", когда Виктор Ющенко был избран в третьем туре голосования, который не предусмотрен законом. А в 2014 году был "первотуровый" президент – "что тоже невозможно объяснить, но это уже тоже реальность и история избирательной кампании Порошенко, у которого никогда не было и 10% поддержки нигде, а тут он вдруг получает 54,7% поддержки в первом туре".

"Если будет позволено и сам себе позволит Петр Алексеевич (Порошенко) вести кампанию первым номером, диктовать условия, то Тимошенко во второй тур не выйдет ни при каких условиях. Но если давление извне окажется настолько сильным, что Порошенко будет вынужден соблюдать процедуры, Тимошенко выйдет во второй тур и выиграет там, с большим отрывом, думаю, процентов 10", – прогнозирует эксперт, добавляя, что у Порошенко есть шанс провести эти выборы по своей модели.

"Главное, как посчитают"

У действующего президента в руках сконцентрирован мощный административный ресурс: он фактически контролирует Центральную избирательную комиссию, суды, более половины силовиков (другая часть – у министра внутренних дел Арсена Авакова).

Такая конфигурация дает Порошенко шанс не только выйти во второй тур, но даже "остаться в своем кресле в том числе не на 100% юридически безупречными средствами", говорит политический эксперт Николай Спиридонов. Он отмечает, что власти отступать некуда, "гайки закручены".

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"Вопрос – сможет ли Порошенко все же этот админресурс сохранять на таком уровне, как сейчас, или начнутся разброд и шатание. Если у Порошенко будет админресурс такого уровня, как сейчас, к сожалению, не исключен вариант, что ЦИК просто объявляет его победу, а суды, которые ему подконтрольны, никаком образом это не могут оспорить", – допускает политэксперт.

Борьба за Запад

Не ясна сейчас и позиция Запада относительно украинских выборов-2019. С одной стороны, на президента Порошенко давят в вопросе создания антикоррупционного суда, регулярно появляются очень неприятные для него публикации в западной прессе. Но, с другой стороны, нынешний глава Украины, хоть и с очень большими оговорками, все-таки устраивает некоторые элиты Запада, считает Спиридонов.

"Если Янукович категорически не устраивал Западную Европу, Соединенные Штаты, то с Порошенко знают, что у него есть оффшоры, еще не все им нравится, но четко на другую "лошадку" они не поставили", – сообщил политолог.

В "западном" направлении работает и Тимошенко со своей командой. Она летала в США, встречалась с уже экс-госсекретарем Рексом Тиллерсоном, американским спецпредставителем в Украине Куртом Волкером, бывшим кандидатом в президенты США Марком Рубио.

"Они пытаются работать в том направлении, чтобы Запад их поддержал. Но пока только часть западных элит могут поддержать Тимошенко. Другая часть западных элит считают, что Порошенко – это "сукин сын, но это наш сукин сын" и его поддерживают", – уверен Спиридонов.

Впрочем, если Тимошенко удастся добиться хотя бы паритета, ее уровень влияния сравняется с уровнем влияния Порошенко на западные элиты, то нынешний президент Украины уже не сможет применять "экстремальные технологии" на выборах. А это значит, что шансы лидера "Батькивщины" на победу вырастают в разы.