Карасев: украинцев ждут выборы без выбора

РИА Новости Украина

Лидер политической партии "Всеукраинское объединение Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, ее поддержали 24,6% респондентов.

Действующий глава государства Петр Порошенко занимает только четвертое в место в президентском рейтинге: за год его поддержка снизилась с 16,9% до 12,5%. Второе место в рейтинге занял лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с рейтингом 15,5%, третье – лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко с рейтингом 12,5%.

Данные опроса ярко показывают нынешние тенденции: снижение рейтинга президента и его партии, рост рейтингов оппозиционных партий и лидеров, отмечает политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

А для избирателей, добавляет он, это снова "выбор без выбора".

"В последнее время в общественном мнении ширится идея найти своего Макрона. А где его искать? Как политически корректно его номинировать в качестве кандидата в президенты? Вот в чем вопросы", – пишет Карасев на своей странице в Facebook.

Лидерские партии, уверен он, не сотворят "макрона" – значит надежда на новые, молодые, но нужные какие-то стратегии, как выбрать такого кандидата, как раскрутить?

"Вот неплохая идея появилась у партии УКРОП. Провести партийный праймериз и выбрать кандидата с большой политической перспективой. Сейчас обсуждаются 3 кандидатуры: Шевченко, Палицы, Куприя. К тому же, праймериз поможет сформулировать какой президент сейчас нужен Украине и подходит ли конкретный кандидат на эту роль. Технология праймериз, предложенная УКРОПом, еще важна для успешного партстроительства, так как за президентскими выборами по времени следуют парламентские. У партии сейчас 3,1%. Перспективный лидер уже сегодня может решить задачу попадания в будущий парламент. Если у УКРОПа будет такой кандидат-локомотив, то партия на парламентских выборах "возьмет" избирательный барьер и, возможно, сформирует фракцию в Раде", – сообщает политолог.

Читайте также: Уцелеет ли Порошенко в схватке за второй срок?

По мнению эксперта, следующий избирательный цикл – это шанс для новых молодых сил заявить о себе, обновить партийный ассортимент, перезагрузить парламент.

"Сделать на выборах то, что не смог сделать Майдан – обновить элиты", – подытожил Карасев.

Facebook Вадима Карасева Комментарий Вадима Карасева о выборах-2019

Согласно данным опроса КМИС, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то наибольшая электоральная поддержка – у "Батькивщины" (22,5%), "Радикальной партии Олега Ляшко" (13,7%), "Оппозиционного блока" (12,4%), "За життя" (10,3%), "Гражданская позиция" (9,4%), "БПП Солидарность" (6,6%), "Самопомощь" (6,0%), ВО "Свобода" (5,8%).

Социологический опрос проводился КМИС 5-21 февраля 2018 года. Методом личного интервью были опрошены 2043 респондента в 110 населенных пунктах всех регионов Украины.

Читайте также: Украина в шоке: как жить-то после реформ – похоронной и медицинской

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.