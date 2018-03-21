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    Карасев: украинцев ждут выборы без выбора

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (151)

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    Социология показывает, что у президента и его партии рейтинг падает, а у оппозиционных сил и их лидеров значительно растет, подчеркивает политолог Вадим Карасев.
    Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Лидер политической партии "Всеукраинское объединение Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, ее поддержали 24,6% респондентов. 

    Действующий глава государства Петр Порошенко занимает только четвертое в место в президентском рейтинге: за год его поддержка снизилась с 16,9% до 12,5%. Второе место в рейтинге занял лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с рейтингом 15,5%, третье – лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко с рейтингом 12,5%.

    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украинское фото
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    Данные опроса ярко показывают нынешние тенденции: снижение рейтинга президента и его партии, рост рейтингов оппозиционных партий и лидеров, отмечает политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев

    А для избирателей, добавляет он, это снова "выбор без выбора".

    "В последнее время в общественном мнении ширится идея найти своего Макрона. А где его искать? Как политически корректно его номинировать в качестве кандидата в президенты? Вот в чем вопросы", – пишет Карасев на своей странице в Facebook. 

    Лидерские партии, уверен он, не сотворят "макрона" – значит надежда на новые, молодые, но нужные какие-то стратегии, как выбрать такого кандидата, как раскрутить?

    "Вот неплохая идея появилась у партии УКРОП. Провести партийный праймериз и выбрать кандидата с большой политической перспективой. Сейчас обсуждаются 3 кандидатуры: Шевченко, Палицы, Куприя. К тому же, праймериз поможет сформулировать какой президент сейчас нужен Украине и подходит ли конкретный кандидат на эту роль. Технология праймериз, предложенная УКРОПом, еще важна для успешного партстроительства, так как за президентскими выборами по времени следуют парламентские. У партии сейчас 3,1%. Перспективный лидер уже сегодня может решить задачу попадания в будущий парламент. Если у УКРОПа будет такой кандидат-локомотив, то партия на парламентских выборах "возьмет" избирательный барьер и, возможно, сформирует фракцию в Раде", – сообщает политолог.

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    По мнению эксперта, следующий избирательный цикл – это шанс для новых молодых сил заявить о себе, обновить партийный ассортимент, перезагрузить парламент. 

    "Сделать на выборах то, что не смог сделать Майдан – обновить элиты", – подытожил Карасев. 

    Facebook Вадима Карасева
    Комментарий Вадима Карасева о выборах-2019

    Согласно данным опроса КМИС, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то наибольшая электоральная поддержка – у "Батькивщины" (22,5%), "Радикальной партии Олега Ляшко" (13,7%), "Оппозиционного блока" (12,4%), "За життя" (10,3%), "Гражданская позиция" (9,4%), "БПП Солидарность" (6,6%), "Самопомощь" (6,0%), ВО "Свобода" (5,8%).

    Социологический опрос проводился КМИС 5-21 февраля 2018 года. Методом личного интервью были опрошены 2043 респондента в 110 населенных пунктах всех регионов Украины.

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    Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

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