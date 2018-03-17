Павлив: страх перед Тимошенко в окружении Порошенко огромен

Выборы президента в 2019 году точно все изменят, так как вероятность того, что будет избрана Юлия Тимошенко очень велика, заявил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, директор "Фонда гуманитарных стратегий" Михаил Павлив.

"Можно предположить, что будут внеочередные парламентские выборы, можно предположить, что "Народный фронт" уйдет в оппозицию, но у нас есть маркерный рубеж — это выборы президента 2019 года, и вот они точно изменят все. Вероятность того, что грядет Юлия Владимировна (Тимошенко), она не просто велика… вся закрытая социология показывает формирующийся "эффект Трампа", — заявил Павлив.

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Он утверждает, что "скрытая поддержка у Тимошенко просто сумасшедшая", поэтому "страх перед у действующего президента огромен".

Ранее сообщалось, что экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента, на втором месте с заметным отрывом — действующий президент страны Петр Порошенко.