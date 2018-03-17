наверх
17.03.201807:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.26
  • EUR32.42+ 0.25
Рубрики
Ещё
    Видео

    Павлив: страх перед Тимошенко в окружении Порошенко огромен

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (146)

    (обновлено: )108343
    По словам политолога Михаила Павлива, вся закрытая социология показывает формирующийся "эффект Трампа" в отношении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Выборы президента в 2019 году точно все изменят, так как вероятность того, что будет избрана Юлия Тимошенко очень велика, заявил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, директор "Фонда гуманитарных стратегий" Михаил Павлив.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины
    Уцелеет ли Порошенко в схватке за второй срок?

    "Можно предположить, что будут внеочередные парламентские выборы, можно предположить, что "Народный фронт" уйдет в оппозицию, но у нас есть маркерный рубеж — это выборы президента 2019 года, и вот они точно изменят все. Вероятность того, что грядет Юлия Владимировна (Тимошенко), она не просто велика… вся закрытая социология показывает формирующийся "эффект Трампа", — заявил Павлив.

    Читайте также: Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?

    Он утверждает, что "скрытая поддержка у Тимошенко просто сумасшедшая", поэтому "страх перед у действующего президента огромен". 

    Ранее сообщалось, что экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента, на втором месте с заметным отрывом — действующий президент страны Петр Порошенко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Информационный экран в здании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
    Выборы президента РФ: ситуация в Украине
    Сергей Пашинский о Надежде Савченко. Видео
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Флаги Великобритании и России
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов