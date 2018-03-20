Упавшего топчи! Порошенко, Тимошенко и лидеры НФ - нравы политиканов

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Сегодня остатки правящей коалиции в Верховной Раде больше напоминают террариум единомышленников, чем монолитную силу. Разногласий у президента Петра Порошенко с его политсилой (БПП) с одной стороны и "Народным фронтом" с Арсением Яценюком, Арсеном Аваковым, Александром Турчиновым и Андреем Парубием – хоть отбавляй. Но двигаться они вынуждены и дальше, хотя бы формально, в одной лодке, потому что цели схожи: как-то разобраться со своими низкими рейтингами поддержки, сохраниться и закрепиться в политике.

Исходя из этого, публично БПП и "фронтовики" стараются не ссориться, хотя известий об их конфликтах – все больше.

Слишком большой риск Порошенко

Президентские и парламентские выборы 2019 года задают политическую повестку для основных игроков. Чем меньше времени остается – тем жарче борьба за электорат и ресурсы.

Президент Порошенко, естественно, хочет переизбраться на второй срок и получить подконтрольное большинство в новом парламенте. По этой причине в минувшие полгода регулярно говорили о досрочных выборах в Раду. Ведь чем дальше, тем сильнее падают рейтинги условных правящих партий – БПП и "НФ", – и укрепляется оппозиция.

Казалось бы, провести выборы раньше, хотя бы осенью 2018 года, было бы власти куда выгоднее, чем осенью 2019-го. Но слишком велик риск: если БПП или некая обновленная политсила Порошенко выборы не выиграет, ему придется идти на президентское голосование в роли в лучшем случае лидера оппозиции – без административного ресурса и мажоритарщиков-сателлитов. Опять-таки, позиция слишком рискованная.

Поэтому Порошенко пока предпочитает ситуацию консервировать, не форсировать событий.

На малое не согласны

Схожее положение у второго члена парламенской коалиции, "многоглавого" "Народного фронта". Рейтинги политсилы – критически низкие, идти на выборы в нынешнем состоянии – подобно политическому самоубийству, поэтому нужно искать варианты.

При этом ресурсы у "фронтовиков" – в изобилии. Андрей Парубий – спикер парламента, могущественный Арсен Аваков – министр внутренних дел и теневой руководитель разного рода радикалов и парамилитарных образований. Александр Турчинов – мощный "орговик", имеющий за плечами успешные электоральные кампании и выстраивание партийных организаций по стране. Не теряет амбиций и не отказывается от политических целей Арсений Яценюк, старающийся подчеркнуть собственную поддержку на Западе.

При таких позициях "НФ" никак не соглашается с ролью "младшего партнера", которую, как отмечают политэксперты, часто пытается навязать БПП. С этим же связывают и регулярные провалы в переговорах о создании единой партии власти на базе двух политсил – расклад не устраивает "фронтовиков".

При этом тот же Аваков не стесняется публично играть мускулами, делая противоречащие Порошенко заявления и демонстрируя собственную силу.

Страх и трепет перед Тимошенко

Но кроме двух главных партий в большую игру рвется и премьер-министр Владимир Гройсман. Если еще год назад его считали однозначной креатурой Порошенко, едва ли не "ручным" главой правительства, а теперь Гройсман пытается освободиться от влияния президента и стать новым лидером. Отсюда – его регулярные контакты с Арсением Яценюком, походы на съезд "Народного фронта", совместные с Яценюком проекты.

В то же время причина разногласий Гройсмана и "фронтовиков" с Порошенко может быть совершенно банальной. Как рассказал политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив, в окружении Порошенко уже никто не верит в его второй срок президентства: там понимают, что амбиции нынешнего главы государства могут стать для них политической могильной плитой. Вывод: надо уходить, примыкать к другим лидерам.

Самым перспективным лидером, отмечает Павлив, остается Юлия Тимошенко: закрытые социологические опросы показывают ее значительный отрыв от любого оппонента в первом и особенно втором туре президентских выборов.

"Я не исключаю, что часть "Народного фронта" думает о своем плавании. В окружении Авакова уже несколько раз пытались забросить сигналы, что они готовы выйти из коалиции, "что мы не согласны, мы будем строить новый политический проект". И что они уже открыто встречаются с Юлией Тимошенко", – рассказал РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин.

По словам эксперта, очевидно, что Аваков и его группа пытаются раскладывать политические яйца и в корзину Тимошенко.

…еще и Запад

Подобная комбинация не может не волновать администрацию президента и лично Порошенко. Тимошенко – давний политический враг нынешнего президента, о чем говорит и его "привет" лидеру "Батькивщины" во время пресс-конференции главы государства.

"На Банковой видят, что группа Авакова не готова тонуть в общей лодке, они пытаются искать для себя новые проекты, ведя переговоры с той же Тимошенко. И если Аваков будет готов с силовым ресурсом ее поддержать, то он получит некие дивиденды. Как минимум, не попадет под общую раздачу, которая, очевидно, при смене власти будет происходить – в том числе пересмотр многих действий нынешней власти", – считает Якубин.

Сейчас ключевым остается вопрос: сможет ли Порошенко хотя бы формально удержать в союзниках Авакова с его контролем над улицами и остальных "фронтовиков", или дрейф от теряющего поддержку президента продолжится и Порошенко окажется в ситуации Ющенко 2009 года?

Тем более на Западе, судя по количеству критики в прессе в адрес украинских властей, все еще продолжается кастинг на роль своего фаворита на выборах.

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