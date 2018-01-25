Выборы-2019. Порошенко рассказал, попытается ли пойти на второй срок

Сайт Президента Украины

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что примет решение про баллотирование на второй президентский срок через полгода, когда стартует избирательный цикл.

Как сообщается, на "Украинском завтраке" в Давосе Порошенко, отвечая на вопрос о его участии в выборах, сказал: "У нас еще больше года до выборов, цикл начнется только осенью".

"Мое решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешными", – добавил действующий президент.

Напомним, встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, которая может произойти на форуме в швейцарском Давосе не принесет прорыва в урегулировании конфликта в Донбассе. Такое мнение выразил член коллегии МВД Антон Геращенко.