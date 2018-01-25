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    Политика

    Выборы-2019. Порошенко рассказал, попытается ли пойти на второй срок

    (обновлено: )65001
    На "Украинском завтраке" в Давосе Петр Порошенко, отвечая на вопрос о его участии в выборах, сказал, что еще больше года до выборов, цикл начнется только осенью.
    Украинский завтрак в Давосе. Выступление Петра Порошенко
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что примет решение про баллотирование на второй президентский срок через полгода, когда стартует избирательный цикл.

    Украинский завтрак в Давосе. Выступление Петра Порошенко
    Сайт Президента Украины
    Встречи, рукопожатия, речи. Порошенко на форуме в Давосе

    Как сообщается, на "Украинском завтраке" в Давосе Порошенко, отвечая на вопрос о его участии в выборах, сказал: "У нас еще больше года до выборов, цикл начнется только осенью".

    "Мое решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешными", – добавил действующий президент.

    Напомним, встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, которая может произойти на форуме в швейцарском Давосе не принесет прорыва в урегулировании конфликта в Донбассе. Такое мнение выразил член коллегии МВД Антон Геращенко.

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